陳冠希舊愛Cammi拉開褲頭展邪惡視角 疑真空上陣令私密部位曝光
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陳冠希舊愛Cammi謝熙婷（前名謝芷蕙）經常周遊列國，大派性感福利，獲得不少網民讚好，近日她在IG上發布了一輯在地中海度假的靚相，其中一張相可以見到她拉開褲頭，鏡頭向下影，幾乎展露出其私密部位，引起網民廣泛的討論！
陳冠希舊愛Cammi 分享大尺度自拍照
這張照片中，Cammi為了展示她使用消脂針的效果，近乎半裸出鏡，並大膽地拉開了牛仔褲的褲頭，從上往下拍攝，這個「邪惡視角」下，她疑似沒有穿內褲，令其私密部位若隱若現，這一大膽舉動讓網民大為震驚。她在配文中寫道：
「夏天快完了，Ibiza 相發一發，圖2 4 這是消脂針的威力，家中很多褲子都不合穿。」
遊地中海大派福利放題
在這次的地中海之旅中，Cammi換上了多套造型，包括一套藍白條紋比堅尼、一件白色吊帶連身裙等。她更在沙灘上擺出各種迷人的姿勢，展示了她的沙漏型身材和豐滿的曲線，引來網友大讚她：「So sexy」、「Amazing Barbie shap」、「正到爆」、「勁fit」等。
16歲向陳冠希獻初夜爆紅
2011年16歲的Cammi因與陳冠希的舌吻照而聲名大噪，她更自爆曾將初夜獻給陳冠希，令她一夜爆紅。之後她一度與內地的富二代交往，並在廣州、香港等地開設了自己的服飾店。二人分手後，近年來，Cammi成為網紅，經常在社交平台分享她的奢華生活，並不時發布性感照，贏得眾多網友的關注。
撰文：東方新地圖片來源：IG@cbbheree