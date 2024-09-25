陳冠希舊愛Cammi拉開褲頭展邪惡視角 疑真空上陣令私密部位曝光

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷（前名謝芷蕙）經常周遊列國，大派性感福利，獲得不少網民讚好，近日她在IG上發布了一輯在地中海度假的靚相，其中一張相可以見到她拉開褲頭，鏡頭向下影，幾乎展露出其私密部位，引起網民廣泛的討論！

