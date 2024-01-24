陳冠希舊愛Cammi玩「你問我答」自揭金錢5大來源 大呻賺錢好難
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𡃁模出身的陳冠希舊愛Cammi謝熙婷（前名謝芷蕙）入行14年，到現在都只得28歲，近年五官愈來愈精致，生活亦愈來愈富貴，她更不時同網民大玩「你問我答」，近日她就在IG大方分享自己賺錢的5大途徑！
陳冠希舊愛Cammi 為慳錢搬上海
公屋出身的Cammi淡出娛樂圈後活躍於社交網，經常大曬名牌手袋、周遊列國又出入高級餐廳和酒店，生活過得愈來愈富貴，早前透露已搬到上海居住的她，與網民大玩「你問我答」時，解釋原因是：「為咗慳錢，這邊常有拍攝，每個月飛幾轉來回酒店機票，不如在這裹租個房子，性價比高，也不用跑來跑去。」
自爆中環有間養生館
有網民直接問Cammi：「你啲錢點賺返嚟？」Cammi亦大方回答自己有5個收入來源：「我的收入一般是直播、廣告、一點小投資，還有一間養生館在中環、股票，真的好難哎。」其實Cammi過往亦曾在「你問我答」中提到自己擁有十多個Hermès手袋，又指自己其實有工作，只是大家看不到而已！
陳冠希舊愛Cammi玩你問我答 承認從事神秘工作 擁十幾個Hermès共值過百萬
翻查Cammi社交網內的照片，幾乎全部都是吃喝玩樂的生活照，她曾到多間香港米芝蓮餐廳食飯，出入酒店與高級場所，最常吃法國菜與日本的Omakase，好識食。Cammi全身名牌，又大晒名牌手袋，手袋唔係Hermès就係Chanel，被批炫富，網民在「你問我答」中，問Cammi究竟現在有沒有工作，她說︰「有工作呀，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@cbbheree、小紅書@Cammibbb、新傳媒照片庫