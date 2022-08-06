41歲陳冠希大晒一家三口詭異合照 網民嘲諷合照詭異被一句反擊K.O.

昔年的壞男孩陳冠希在婚後變成愛妻號、晒娃狂魔，經常在社交平台上上傳一家三口的溫馨生活照。近日，陳冠希在IG上傳了一張一家三口面無表情的代言廣告照片。照片一上傳之後，引來大批網民留言表示毫無表情的合照很詭異，而且認為陳冠希老態盡顯，與以前的「靚仔」陳冠希差太遠！