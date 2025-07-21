陳冠希機場再起衝突搞到要報警 網民貼現場片段兼大爆事件真相
陳冠希機場再惹爭執
有網民日前於上海機場偶遇陳冠希，除咗曬出影片外，更配文表示：「他被後面的人推了，一直在爭執還報警了」。片中陳冠希企喺另一名女士旁邊，該名女士同警察談論，而Edison則雙手插住袋，又不時抬頭，露出一臉無奈兼不滿表情。不過陳冠希就未有開口參與對話，僅默默站在一旁，似乎努力平復心情中。
火爆脾氣漸收斂 網民讚人品不差
自從與名模秦舒培結婚並育有女兒Alaia後，陳冠希的火爆脾氣被指有所收斂。繼上月有網民爆出，陳冠希疑因不滿自己搭乘頭等艙，但就要讓VIP旅客優先落機，更當場對機組人員發火。不過事後Edison獲網民力撐，指佢一開始係好聲好氣溝通，人品其實唔差。因此今次於機場再起爭執嘅反應，同樣被網民大讚脾氣有改善。
陳冠希疑頭等艙爆衝突喪鬧空姐 揚言「會讓你丟工作」 經理人火速回應
44歲陳冠希（Edison）不時因火爆性格引起外界熱議，近日陳冠希就被爆出在日本羽田飛紐約的航班上，因不滿頭等艙落機安排，與空服員爆發激烈衝突，陳冠希更揚言會令空姐冇咗份工，再度引來唔少網民關注……
陳冠希疑頭等艙爆衝突 因1事鬧爆空姐：我會讓你丟工作！
日前，就有網民在小紅書上爆料放出一段錄音，指出航班在6月1日時抵達紐約後，機艙主管讓路予一名日籍VIP旅客優先下機，同時要求另一名拎取行李的華裔乘客讓路，而該要求令對方怒火中燒，當場情緒激動連番以流利英文質問：「請你看我的登機證，我是鑽石卡會員！有甚麼比鑽石卡更高的卡別嗎？」更揚言：「把投訴信拿來！我會讓你丟工作！」
現場錄音曝光後，網民根據聲線及用詞，普遍認定主角正是陳冠希。巧合的是，陳冠希當日亦於IG分享機艙窗外雲景照，配文「FXXK IT／LET’S RIDE」，時間與事件吻合，因此引發爭議。
陳冠希經理人親述事件真相
陳冠希經理人針對事件火速作出回應，並表示飛機降落後，陳冠希正準備取行李時，後方乘客急於向前擠。由於機艙門尚未開啟，陳冠希認為無需急於下機，於是禮貌地對對方說：「可以讓我先拿完行李嗎？」隨後，空姐上前了解情況，陳冠希向其說明事件經過，但不過空姐則表示，要求讓位的乘客是「鑽石卡會員」，擁有優先下機權利。陳冠希經理人亦透露，陳冠希本人同樣是鑽石卡會員，因此對空姐的說法感到困惑，認為雙方存在溝通誤解。經理人表示，陳冠希正與航空公司積極溝通，以釐清事件真相，並呼籲外界對網絡不實揣測予以理解和尊重。
網民睇法大不同！
事件曝光後，網民反應兩極。有人批評機組人員處理欠妥：「正在拿行李你叫人讓路，趕甚麼？」也有人認為VIP下機安排本來就有規矩：「買架私人飛機咪吾洗等」、「這個世界有很多人比明星重要, 例如官員, 政客, 富豪。」、「咁人地就正正係VIP，你唔係喎」。更有網友「錯重點」，大讚陳冠希英文流利：「冠希哥可以開班教英文，簡直係吳彥祖最強對手！」亦有網民認為，航空公司應明確說明VIP與鑽石卡權益分別，避免同類爭拗。