陳冠希回港宣傳品牌玩自拍 隔代潮人193、Tyson Yoshi爭住合照
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陳冠希（Edison）下月初將迎來他的42歲生日，為了打理自己的時裝品牌Clot假生意，他近日更返回香港，並在中環置地廣場舉行活動，他除了邀來圈中人同框合照外，更馬上示範自拍，並製造出潛力圖，結果引來其他網民改圖。
圈中潮人撐場
不少圈中人受到陳冠希的邀請後都有出席中環置地廣場的活動，包括「193」郭嘉駿、莊正等，而同屬潮流界代表的Tyson Yoshi亦有到來合照。
178cm陳冠希與193合照要企木箱
當年的Edison曾經風靡萬千少女，號稱零死角美少年，原來也迷倒了郭嘉駿(193)，193過去曾在節目中透露自己小時候是Edison的粉絲，欣賞Edison夠潮又勇於表達自己，更笑言欣賞對方的攝影技術。他更在IG POST中貼出兩人合照並留言表示：「一起出走感覺多好～He has inspired me a lot in my life.」而兩人則因為身高相映成趣，身高178cm的Edison，為了要共同193合照，要踩住長凳「增高」，結果反而高過193。
自拍變潛力圖
陳冠希除了同一眾fans影相之外，更還有地影了一幅和「空凳」合照，並擺出流行的「合心心」手勢，不知道是否場面有點尷尬，陳冠希貼出後隨即引來網民改圖。
返港為復出拍戲做準備？ 愛女疑透露秘密
陳冠希近年來大減幕前演出，少有出演電影，月前陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候不經意地爆料，話陳冠希正在「making a movie」！雖然陳冠希馬上制止，表示一切都還是秘密，巧合地近呢一兩個月陳冠希都在香港，就令好多網民不禁猜測他是否在為復出拍戲鋪路。
曾經顏值大跌watt！
今年已經41歲的陳冠希，結婚後移居美國，跟內地模特秦舒培結婚後誕下囡囡Alaia。組織家庭後的陳冠希變成晒囡、晒妻狂魔，在社交平台上經常大晒一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋變成大叔！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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