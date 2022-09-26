陳冠希回港宣傳品牌玩自拍 隔代潮人193、Tyson Yoshi爭住合照

陳冠希（Edison）下月初將迎來他的42歲生日，為了打理自己的時裝品牌Clot假生意，他近日更返回香港，並在中環置地廣場舉行活動，他除了邀來圈中人同框合照外，更馬上示範自拍，並製造出潛力圖，結果引來其他網民改圖。