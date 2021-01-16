陳冠希

陳冠希40歲時裝車禍 紅褲造型嚇窒網民 中山裝似「大酒店」制服

東方新地

陳冠希向以潮人自居，一路走來都是靚仔型格路線，但隨著近年移居美國，專注搞時裝品牌生意，17年與中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，變身慈父經常po湊女之日常，早前潮爸陳冠希為某品牌拍攝造型照，引來網民瘋狂討論，為大家製造歡樂！近日陳冠希又有新搞作，自家品牌同大品牌合作，今次他更有份主理造型，網民似乎唔多buy，潮流嘅嘢…..

撰文、圖片：東方新地

陳冠希品牌出中山裝

陳冠希在社交網公布自家品牌Clot和一國際品牌聯乘，並親自示範2021年最新貨品，陳冠希接受訪問時指是為展現東西文化結合，今次造型照，陳冠希主理，表示是向該品牌的經典廣告致敬。陳冠希穿上中山裝的造型照一出，絅民議論紛紛，有網民指似「大酒店制服」，負評居多﹗

陳冠希IG@poloralphlaurenby@clot📸 by@kennethcappello
陳冠希IG
@[email protected]📸 [email protected]

網民狠批似「大酒店」制服

網民留言就知大家唔多buy
網民留言就知大家唔多buy

陳冠希娘爆造型 網民：好似買x左好多滙豐咁！

即將年屆40的陳冠希 ，今次造型令人跌晒眼鏡，娘到震平頭裝配搭黑色背心、紅色高腰褲，胸前還加個黑色包包，十足內地叔父。

希望黑背心下展示強而有力的手臂，下身配搭鮮紅色褲子皮鞋，石堆前chok pose，甚為驚嚇！！
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手掩半面頭痛式pose，加胸口前的大包包紅褲，諗唔到想表達乜嘢！
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頹樣偎欄，網民：咁似搵唔到生意嘅企街！
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高山fing包包，雙腿夾緊緊，網民：基味甚濃！
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雙手插袋加上一身冇乜人識欣賞的造型，似足樹薩下乘涼的阿伯。
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講到紅褲仔，不得不提「時裝車禍」始祖之一宇宙G.E.M.！
講到紅褲仔，不得不提「時裝車禍」始祖之一宇宙G.E.M.！

明星似乎特別襟老，大部分都像食了防腐劑一樣，凍齡般廿年不變，年過半百的劉德華、郭富城就係表表者，開十幾場演唱會又唱又跳都應付自如，仲有仲有年過六十的周潤發、苗僑偉，都仲係咁有型靚仔，要數真係有排數，難怪穩坐多年男神位置。之不過身為佢哋後輩、未到四字頭嘅陳冠希、余文樂，曾是那些年的男神，不但守唔住呢個稱號，雙雙已經變成大叔，粉絲睇見偶像崩壞，真係喊咁口！

陳冠希40已變大叔

40歲的陳冠希（Edison）近年移居美國，專注其時裝品牌生意，17年和中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，囡囡Alaia剛滿三歲，升呢人父後的 Edison 錫女錫到燶，IG 大部分也是妻女的生活照，閒時一家三口去遊樂場，好一個典型幸福家庭，昔日壞孩子似乎改變了，過去媾女四圍蒲的日子不再。之不過連外型都有好大變化，20歲一出道因為個樣鬼鬼地加上五官標緻，立即成為萬人迷，不過昔日的萬人迷，現在臉上一道道的皺紋、眼神變慈祥同時都變得甚為蒼老，未到四十歲已經變大叔！

20歲出道的Edison成為歌影兩棲藝人，又成為時裝潮牌創辦人，靚仔又當紅，是當代男神！
20歲出道的Edison成為歌影兩棲藝人，又成為時裝潮牌創辦人，靚仔又當紅，是當代男神！

網友：「陳冠希變咗歷蘇」

最近陳冠希自拍直播影片，近鏡之下皺紋盡現，網友都感嘆歲月催人！

陳冠希、余文樂昔日死敵今一同變大叔！吳彥祖髮線再上移變甩毛男神

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陳冠希一家三口樂也融融，不過其臉上皺紋、雙眼打晒摺，比真實年齡蒼老很多。
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Edison 生女後變定性，滿臉雀斑、黑眼圈眼肚勁深、一臉鬍渣的 Edison 同囡囡臉貼臉合照，一臉慈父樣。
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身穿花花衫的 Edison 同離過婚、現年30歲的名模老婆秦舒培拍埋一齊，竟然有叔叔同後生女的感覺 ﹗
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陳冠希已把事業重心移到美國，鮮有跟香港演藝圈有聯絡，甄子丹是其中一人，早前甄子丹一家到美國，並出席陳冠希為囡囡舉辦的3歲生日會。
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陳冠希出道時有家底，父母都係靚仔靚女，現時跟父母及兩個家姐身處不同國家，但周不時會相約於美國見面。
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白鬚蒼蒼余文樂

陳冠希死敵余文樂是同期出道，曾為爭女爭上位，屢傳不和，雖然大家已不在同一圈子，不過似乎仍互睇大家唔順眼，早前余文樂潮牌出品的衫引起風波，要道歉補鑊，相隔半個地球之遠的 Edison，立即在其時裝品牌網頁推出一件印有禁止666圖案的 T 恤（余文樂的 IG 帳號是 lok666），明揶揄對方。兩宿敵爭餐死，依家都出現未老先衰的跡象，余文樂近來突然留鬚，而且鬍鬚灰白，老咗十年有多，當日青靚白淨版靚仔已不復在。

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