陳冠希40歲時裝車禍 紅褲造型嚇窒網民 中山裝似「大酒店」制服

陳冠希向以潮人自居，一路走來都是靚仔型格路線，但隨著近年移居美國，專注搞時裝品牌生意，17年與中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，變身慈父經常po湊女之日常，早前潮爸陳冠希為某品牌拍攝造型照，引來網民瘋狂討論，為大家製造歡樂！近日陳冠希又有新搞作，自家品牌同大品牌合作，今次他更有份主理造型，網民似乎唔多buy，潮流嘅嘢…..

撰文、圖片：東方新地