陳冠希40歲時裝車禍 紅褲造型嚇窒網民 中山裝似「大酒店」制服
撰文、圖片：東方新地
陳冠希品牌出中山裝
陳冠希在社交網公布自家品牌Clot和一國際品牌聯乘，並親自示範2021年最新貨品，陳冠希接受訪問時指是為展現東西文化結合，今次造型照，陳冠希主理，表示是向該品牌的經典廣告致敬。陳冠希穿上中山裝的造型照一出，絅民議論紛紛，有網民指似「大酒店制服」，負評居多﹗
網民狠批似「大酒店」制服
陳冠希娘爆造型 網民：好似買x左好多滙豐咁！
即將年屆40的陳冠希 ，今次造型令人跌晒眼鏡，娘到震平頭裝配搭黑色背心、紅色高腰褲，胸前還加個黑色包包，十足內地叔父。
明星似乎特別襟老，大部分都像食了防腐劑一樣，凍齡般廿年不變，年過半百的劉德華、郭富城就係表表者，開十幾場演唱會又唱又跳都應付自如，仲有仲有年過六十的周潤發、苗僑偉，都仲係咁有型靚仔，要數真係有排數，難怪穩坐多年男神位置。之不過身為佢哋後輩、未到四字頭嘅陳冠希、余文樂，曾是那些年的男神，不但守唔住呢個稱號，雙雙已經變成大叔，粉絲睇見偶像崩壞，真係喊咁口！
陳冠希40已變大叔
40歲的陳冠希（Edison）近年移居美國，專注其時裝品牌生意，17年和中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，囡囡Alaia剛滿三歲，升呢人父後的 Edison 錫女錫到燶，IG 大部分也是妻女的生活照，閒時一家三口去遊樂場，好一個典型幸福家庭，昔日壞孩子似乎改變了，過去媾女四圍蒲的日子不再。之不過連外型都有好大變化，20歲一出道因為個樣鬼鬼地加上五官標緻，立即成為萬人迷，不過昔日的萬人迷，現在臉上一道道的皺紋、眼神變慈祥同時都變得甚為蒼老，未到四十歲已經變大叔！
白鬚蒼蒼余文樂
陳冠希死敵余文樂是同期出道，曾為爭女爭上位，屢傳不和，雖然大家已不在同一圈子，不過似乎仍互睇大家唔順眼，早前余文樂潮牌出品的衫引起風波，要道歉補鑊，相隔半個地球之遠的 Edison，立即在其時裝品牌網頁推出一件印有禁止666圖案的 T 恤（余文樂的 IG 帳號是 lok666），明揶揄對方。兩宿敵爭餐死，依家都出現未老先衰的跡象，余文樂近來突然留鬚，而且鬍鬚灰白，老咗十年有多，當日青靚白淨版靚仔已不復在。