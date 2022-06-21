41歲陳冠希甩大叔味靚仔返晒！ 回歸歌壇兼準備好鋪路復出拍戲？
陳冠希父親節浦頭 靚樣回春
早前陳冠希低調回港，更被網民發現他參加好友MC仁有份參與的藝術展。陳冠希在父親節當日亦與好友李燦森見面。李燦森在自己社交平台上上傳了與陳冠希的合照，從合照中可見陳冠希的狀態大勇，網民更大讚他的顏值終於返黎了！
愛女不小心爆響口 疑為復出拍戲鋪路
陳冠希近年來大減幕前演出，少有出演電影作品，令一班粉絲都十分好奇他到底什麼時候復出。早前，陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」！雖然陳冠希馬上制止，表示一切都還是秘密，但這次回港後狀態大勇的陳冠希，都令網民不禁猜測他是否在為付出拍戲鋪路呢。
曾經顏值大跌watt！
今年已經41歲的陳冠希，結婚後移居美國，跟內地模特秦舒培結婚後誕下囡囡Alaia。組織家庭後的陳冠希變成曬囡、曬妻狂魔，在社交平台上經常大曬一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋變成大叔！
出席NFT活動 時隔 18年再唱《香港地》
近年陳冠希除了專注家庭之外，一向潮開的他亦親身參與NFT行列，推出自己的NFT品牌。早前曾經邀請過星爺周星馳出席活動大談NFT的Fwenclub，將會再次舉辦活動，這次成功邀請陳冠希參與他們的「Karaoke Night 卡拉OK之夜」。粉絲們都留言表示十分期待，同時希望陳冠希會時隔18年後再唱《香港地》。
陳冠希3日賺4000萬港幣 全靠投資NFT
陳冠希一直為最近熱門話題NFT的抄家之一，早前更於IG上直播老婆於女兒抽NFT藝術品心頭好的情況。陳冠希自己更製作了8888個NFT，於2月上線販賣，引起不少網民搶購。陳冠希上傳的作品更於10倍的價錢成功賣出。雖然售賣NFT的過程，有人表示遲遲未能收到NFT產品的小紛爭，但此次NFT轉賣令陳冠希於3天內賺接近4000萬港幣。
4000呎獨立屋豪宅 有私人游泳池+私人花園+5間獨立獨立套房
陳冠希經常於IG分享自己於美國的生活，間接令豪宅內部經常曝光！從照片中可以看到，豪宅內部設計非常豪華，到處佈滿了藝術作品。開放式的客廳裡，除了放下了一台巨型電視，還放下了很多女兒的用品，寬敞的如Playroom一樣！屋內的空間感十足，全靠樓底高得設計。陳冠希的豪宅，更能放下接近兩個人高度的聖誕樹。
屋外更有一個私人游泳池和SPA，讓一家人於疫情下也能享受玩水之樂。陳冠希亦為了老婆準備了一個私人花園，讓老婆能夠在花園中，種植自己喜歡的植物和做運動。