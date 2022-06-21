41歲陳冠希甩大叔味靚仔返晒！ 回歸歌壇兼準備好鋪路復出拍戲？

一代男神陳冠希結婚後一直專心照顧家庭和NFT，有一段時間未有好好保養自己的帥氣形象，經常被網民調侃陳冠希跌Watt變大叔。近日李璨琛在社交平台上，上載了自己兩父女與陳冠希的合照。網民看見合照後，都紛紛大讚陳冠希當年靚樣返晒黎，懷疑陳冠希正在為復出拍戲鋪路！