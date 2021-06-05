陳冠希疑趁秦舒培大肚撩女開房 懶理內地女生爆料遊樂園𠱁妻女
編輯：東方新地丨圖片：陳冠希IG、李嬉皮[email protected]丨部分原文刊於：新Monday
陳冠希晒家庭照冚負面新聞
疑似陳冠希撩女開房對話曝光後，陳冠希未有正面回應，只貼出一家三口遊樂園的溫馨照。陳冠希與太太秦舒培、女兒Alaia一家到加州迪士尼樂園，Alaia穿上粉紅色公主裙遊園，與母親玩旋轉木馬，又在公主城堡前影相，陳冠希到樂園本月4日新開的「復仇者校園Avengers Campus」遊玩，玩得相當盡興。
陳冠希趁秦舒培大肚食女？
年輕時的陳冠希相當靚仔，加上鬼仔性格，一口流利英文自然吸引不少女生，桃花不絕。與他傳過緋聞的女星多不勝數。陳冠希2017年與中國超模秦舒培結婚生女後，在美國一直過著幸福家庭生活。不過近日陳冠希再爆疑似食女IG對話曝光，疑在妻子孕期間出軌！近日疑似陳冠希再爆食女IG對話曝光。（圖片來源：陳冠希IG）
（圖片來源：陳冠希IG）
陳冠希疑偷食對話曝光：結果聊著聊著畫風就變了
陳冠希疑偷食對話曝光，有一位內地女生以「我放了陳冠希兩次鴿子」為題，提到她與疑似陳冠希聊天的過程，又貼出兩張對話截圖：「大概三年前的某一天，我看完陳冠希IG發放的紀錄片，覺得這人挺有意思，在即時動態給他回覆一個emoji，沒想到幾秒後他居然回了我。當時真的蠻驚訝和興奮的，這人完全沒有明星架子的嗎。然後聊到他下個月要去巴黎給某潮牌做活動，結果聊著聊著畫風就變了。」
疑似陳冠希露骨對話截圖
疑似陳冠希十分直接：你要來酒店見我嗎？
疑似陳冠希更十分直接問到該內地女生要不要來酒店見他，一開始該內地女生誤以為在潮牌店見面，問：「如果我有時間的話」，結果疑似陳冠希問：「你要來酒店見我嗎？」接著該女生提到不想和他做「床上運動」，只想單純保持聯繫。
講到秦舒培 疑似陳冠希：唔關你事
當時正值陳冠希和超模秦舒培一起，該女生問到那你女友怎麼辦，疑似陳冠希立即回覆：「it’s none of your business」見到他這樣覆，該女生也不敢再問下去。另外，女生又提到，自加了WhatsApp後，疑似陳冠希每天開黃腔，相當誇張。
大半年後疑似陳冠希再主動撩開房
而大半年後，疑似陳冠希再度找上該女子，再問她在不在上海和要不要見他，女生提到：「沒想到他很乾脆地說fine，然後我微信收到了他的視頻邀請了。我嚇得沒接。他微信又給我發了三個問號，讓我快一點接。我第二次手抖著點開以後，真的是陳冠希啊，面容雖然很憔悴疲憊，但還不至於像趙本山。」而截圖中可見對話日期為16年11月，而該段時間則為陳冠希妻子的孕期。
現年40歲的陳冠希，被指未老先衰，昔日男神崩壞。（圖片來源：陳冠希IG）
「我不是壞人，我想簽你做歌手」
該女生表示二人視像聊天時約定凌晨四點去找他，但最終又放了他第二次飛機：「我以為這一次應該能約上，但因為太倦，意料之外情理之中又放了第二次鴿子。」該內地女生又透露陳冠希表示自己不是壞人，叫她不用害怕，更表示考慮簽她當歌手。該內地女生表示自此之後又過了幾年，「我畢業回國後WhatsApp不用了，他的微信也不用了，我們就再也沒聯繫了。」