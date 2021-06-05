陳冠希疑趁秦舒培大肚撩女開房 懶理內地女生爆料遊樂園𠱁妻女

現年40歲的陳冠希17年與名模秦舒培婚後誕下女兒Alaia後，不時晒一家三口幸福照。近日網上瘋傳內地女子「李嬉皮」以「我放了Edison兩次鴿子」為題撰文，並把與疑似陳冠希的對話截圖曝光，內容疑似陳冠希撩女開房，對話時期正是16年秦舒培大肚。陳冠希急晒與妻女遊樂園溫馨照，以行動挽回家庭﹗

編輯：東方新地丨圖片：陳冠希IG、李嬉皮[email protected]丨部分原文刊於：新Monday