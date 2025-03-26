超兇狠索女緊貼陳冠希合照惹熱議 靚樣獲讚似李嘉欣 寸爆反擊網民批評
陳冠希 被超兇狠索女緊貼合照
這位超「兇狠」索女名叫張敏，現身這次開幕活動的原因，原來是她為陳冠希的Cafe擔任了宣傳照模特兒，她在社交網上寫道：
「恭喜冠希哥在民生社區的咖啡廳開幕
新聞稿發佈後，終於能公開品牌照！！
有也很榮幸成為第一代的品牌模特代言人
（OMG怎麼聽起來有點老？
很謝謝品牌方的關照與支持鼓勵
看到自己照片在螢幕上還是覺得好害羞
餐點真的好吃好喝
也很符合我們居民就是這麼鬆弛有調性
發誓絕對成為全新熱門打卡地標！」
寸爆反擊網民批評
照片中張敏穿著超貼身的白色露腰上衣，手臂緊貼著陳冠希合照，激凸的上圍更幾乎碰到對方，相反陳冠希就雙手插袋，表現得好拘緊，兩人合照的姿勢令網民熱議，有網民直指：「靠這麼近不太好吧」、「身體都貼上去是怎樣」、「冠希哥都退了，又繼續靠近了」，有網民更感嘆：「希哥真係變了，對住大波妹身體語言係避。」
對於有網民批評：「冠希都在閃你了，你還使勁往他身上蹭，看不出來別人多尷尬嗎？還有你拍的只是形象照，哪來什麼模特代言人 ，別墊高自己」，張敏亦有在IG直接反擊：「你是眼殘沒看到陳冠希的手在哪裡嗎？合照他都會啦過去、搭肩拍照，我奶比較大就覺得我在蹭，你是不是羨慕能跟他合照？不用墊高自己啦，畢竟我本來就在你達不到的地方了！」並刪除了在Threads的發文。
亦有網民對陳冠希的樣貌變化表示驚訝，直言擔心他的健康：「才44歲耶，完全沒保養嗎」、「怎變那麼憔悴」、「感覺被榨乾似的」、「看起來像被榨乾了」、「是不是生病了」、「沒好好保養 老的真的很快」。
張敏曾上節目做嘉賓獲讚真人靚過P圖
張敏現年估計約28歲，除了是一位長腿模特兒外，也是一位女強人，先後創業研發美妝產品，及開店售賣高檔食材等，瓣數多多。IG擁有6萬Followers的她，去年10月，曾以「AI美女代表」的身份擔任台灣電視節目《小姐不熙娣》嘉賓，獲大讚真人仲靚過P圖後的照片，更有不少網民指她的靚樣好似8、90年代的港星，有種年代感的美，甚至讚她撞樣大美人李嘉欣，不過她在節目中就透露已有一位穩定的男友。