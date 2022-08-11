41歲陳冠希與老婆親密照激罕曝光 素顏海邊嘴得肉緊
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41歲陳冠希作為昔日男神，2017年與秦舒培拉埋天窗誕下女兒Alaia後修心養性。日前陳冠希激罕於社交平台分享與老婆親密照。
41歲陳冠希與老婆親密照激罕曝光
41歲陳冠希老婆秦舒培8月10日生日，日前陳冠希在IG激罕分享與老婆親密照，二人素顏上陣於海邊肉緊啜嘴慶祝生日。陳冠希更以英語寫道：「（意譯）祝我的第一位生日快樂！你是我遇過最佳的伴侶，我的心意不會改變！你是我夢寐以求的最佳妻子，最佳母親，最佳朋友，直到永永遠遠！」
陳冠希壞男孩變愛妻號
昔年的壞男孩陳冠希在婚後變成愛妻號、晒娃狂魔，經常在社交平台上上傳一家三口的溫馨生活照。近日，陳冠希在IG上傳了一張一家三口面無表情的代言廣告照片。照片一上傳之後，引來大批網民留言表示毫無表情的合照很詭異，而且認為陳冠希老態盡顯，與以前的「靚仔」陳冠希差太遠！
陳冠希上傳合照 被批無表情好詭異！
早前，陳冠希在社交平台上傳了一張一家三口為日本品牌代言的廣告照。照片中三人一同穿著大地色系的衣服，毫無表情的凝視著鏡頭。照片一公開後，大批網民表示照片中的陳冠希老態盡顯，加上三人毫無表情，令網民覺得照片十分詭異，更稱他們為「一家模特臭臉」。
陳冠希一句反擊網民批評
對於網民負面的評論，陳冠希亦馬上留言反擊：「It’s called blue steel」，表示該張廣告照的概念本來就是走憂鬱、沮喪的路線。看來當了人父的陳冠希，性格依然火爆，依然有嗰句講嗰句！
曾於父親節浦頭 一度靚樣回春
愛女不小心爆響口 疑為復出拍戲鋪路
陳冠希近年來大減幕前演出，少有出演電影作品，令一班粉絲都十分好奇他到底什麼時候復出。早前，陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」！雖然陳冠希馬上制止，表示一切都還是秘密，但這次回港後狀態大勇的陳冠希，都令網民不禁猜測他是否在為付出拍戲鋪路呢。
曾經顏值大跌watt！
今年已經41歲的陳冠希，結婚後移居美國，跟內地模特秦舒培結婚後誕下囡囡Alaia。組織家庭後的陳冠希變成晒囡、晒妻狂魔，在社交平台上經常大晒一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋變成大叔！