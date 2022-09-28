陳冠希

陳冠希自拍潛力圖激發網民創意 改狂改圖加料葉太及麥當勞叔叔「同框」

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陳冠希（Edison）下月初將迎來他的42歲生日，為了打理自己的時裝品牌Clot假生意，他近日更返回香港，並在中環置地廣場舉行活動，他除了獲圈中人賞面出席之外，即時成為佈景版被瘋狂郵，更馬上示範自拍，結果因為一張坐低圖引來大量網民改圖！

陳冠希, 193 陳冠希
好有潛力wor ！（圖片來源：[email protected]

各界「名人」參與盡顯網民創意

網民對於呢張圖反應踴躍，陳冠希旁邊的座位隨即有好多人「坐低」，唔單止阿儀同威威，葉太及麥當勞叔叔都有「捧場」。

陳冠希 仲有余文樂。
仲有余文樂。（圖片來源：圖民改圖）
陳冠希 網民話「港大第一美女」點都唔少得到
網民話「港大第一美女」點都唔少得到（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 阿儀個神情好夾
阿儀個神情好夾（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 威威反彈係咪可以靠呢鋪
威威反彈係咪可以靠呢鋪（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 麥當勞叔叔好夾呀！
麥當勞叔叔好夾呀！（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 呢件事引人遐想
呢件事引人遐想（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 清水健，行家你識嘢
清水健，行家你識嘢（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 似乎都一樣咁把砲
似乎都一樣咁把砲（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 貓貓搶鏡絕無問題啦
貓貓搶鏡絕無問題啦（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 企埋少少啦東方昇
企埋少少啦東方昇（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 小豬羅志祥。
小豬羅志祥。（圖片來源：網民改圖）
陳冠希 分身術呢張概念又係好
分身術呢張概念又係好（圖片來源：網民改圖）

圈中潮人出席撐陳冠希

不少圈中人受到陳冠希的邀請後都有出席中環置地廣場的活動，包括「193」郭嘉駿、莊正等，而同屬潮流界代表的Tyson Yoshi亦有到來合照。

陳冠希, 193 陳冠希
兩人的風格十分接近（圖片來源：[email protected]

178cm陳冠希與193合照要企木箱

當年的Edison曾經風靡萬千少女，號稱零死角美少年，原來也迷倒了郭嘉駿(193)，193過去曾在節目中透露自己小時候是Edison的粉絲，欣賞Edison夠潮又勇於表達自己，更笑言欣賞對方的攝影技術。他更在IG POST中貼出兩人合照並留言表示：「一起出走感覺多好～He has inspired me a lot in my life.」而兩人則因為身高相映成趣，身高178cm的Edison，為了要共同193合照，要踩住長凳「增高」，結果反而高過193。

陳冠希, 193 陳冠希
今次真係「高過你」。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：網民改圖、[email protected]

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