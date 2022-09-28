陳冠希自拍潛力圖激發網民創意 改狂改圖加料葉太及麥當勞叔叔「同框」

陳冠希（Edison）下月初將迎來他的42歲生日，為了打理自己的時裝品牌Clot假生意，他近日更返回香港，並在中環置地廣場舉行活動，他除了獲圈中人賞面出席之外，即時成為佈景版被瘋狂郵，更馬上示範自拍，結果因為一張坐低圖引來大量網民改圖！