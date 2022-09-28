陳冠希自拍潛力圖激發網民創意 改狂改圖加料葉太及麥當勞叔叔「同框」
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陳冠希（Edison）下月初將迎來他的42歲生日，為了打理自己的時裝品牌Clot假生意，他近日更返回香港，並在中環置地廣場舉行活動，他除了獲圈中人賞面出席之外，即時成為佈景版被瘋狂郵，更馬上示範自拍，結果因為一張坐低圖引來大量網民改圖！
各界「名人」參與盡顯網民創意
網民對於呢張圖反應踴躍，陳冠希旁邊的座位隨即有好多人「坐低」，唔單止阿儀同威威，葉太及麥當勞叔叔都有「捧場」。
圈中潮人出席撐陳冠希
不少圈中人受到陳冠希的邀請後都有出席中環置地廣場的活動，包括「193」郭嘉駿、莊正等，而同屬潮流界代表的Tyson Yoshi亦有到來合照。
178cm陳冠希與193合照要企木箱
當年的Edison曾經風靡萬千少女，號稱零死角美少年，原來也迷倒了郭嘉駿(193)，193過去曾在節目中透露自己小時候是Edison的粉絲，欣賞Edison夠潮又勇於表達自己，更笑言欣賞對方的攝影技術。他更在IG POST中貼出兩人合照並留言表示：「一起出走感覺多好～He has inspired me a lot in my life.」而兩人則因為身高相映成趣，身高178cm的Edison，為了要共同193合照，要踩住長凳「增高」，結果反而高過193。