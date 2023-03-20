陳冠希開直播豪宅曝光 愛女賣口乖話大個要做M記？

陳冠希自從結婚後，一直都非常顧家，經常於社交平台分享與愛女的生活點滴。近日，他於IG開直播，叫囡囡Alaia於鏡頭前介紹自己的玩具房，意外令豪宅內部曝光。介紹完玩具房之後，囡囡就賣口乖幫陳冠希賣廣告，更聲稱自己長大後要做M記！