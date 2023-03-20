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陳冠希開直播豪宅曝光 愛女賣口乖話大個要做M記？

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陳冠希自從結婚後，一直都非常顧家，經常於社交平台分享與愛女的生活點滴。近日，他於IG開直播，叫囡囡Alaia於鏡頭前介紹自己的玩具房，意外令豪宅內部曝光。介紹完玩具房之後，囡囡就賣口乖幫陳冠希賣廣告，更聲稱自己長大後要做M記！

陳冠希 婚後變慈父的陳冠希，早前與女兒Alaia一起開直播介紹女兒玩具房，令豪宅內部曝光。
婚後變慈父的陳冠希，早前與女兒Alaia一起開直播介紹女兒玩具房，令豪宅內部曝光。（圖片來源：[email protected]

陳冠希開直播豪宅曝光 女兒大曬有百件衫

早前，陳冠希於IG與愛女Alaia一起開IG直播，陳冠希全程直播都影主囡囡Alaia，Alaia亦非常馬上向鏡頭打招呼，隨即馬上介紹自己兩層高的全新玩具屋。年紀細細的Alaia非常精靈，不但有紋有路咁介紹玩具屋內部，仲要好自豪咁話全間玩具屋都是自己設計，非常可愛。當介紹到玩具屋的浴室時，Alaia表示自己有上百款不同類型的衣服，看來一定是遺傳了潮牌CEO爸爸陳冠希和名模媽媽的愛好！

陳冠希 陳冠希早前開直播，同囡囡一齊介紹新買的玩具屋
陳冠希早前開直播，同囡囡一齊介紹新買的玩具屋。（圖片來源：[email protected]
陳冠希 Alaia表示玩具屋內部都係自己設計，仲話有上百款衣服，絕對遺傳了潮人爸爸媽媽的愛好。
Alaia表示玩具屋內部都係自己設計，仲話有上百款衣服，絕對遺傳了潮人爸爸媽媽的愛好。（圖片來源：[email protected]

豪宅玩具房超級亂 電視、各種玩具樣樣齊

雖然玩具屋內部整理得井井有條，但Alaia的玩具房就滿地都是玩具，非常凌亂。當Alaia走到另一個角落介紹其他玩具時，可以見到玩具房內除了有玩具屋之外，還有電視、衣櫃、煮飯仔廚房玩具等等，各種玩具樣樣齊。

陳冠希 陳冠希於直播中曝光豪宅的玩具房，玩具房除了有玩具屋之外，又有電視、衣櫃、煮飯仔廚房玩具。
陳冠希於直播中曝光豪宅的玩具房，玩具房除了有玩具屋之外，又有電視、衣櫃、煮飯仔廚房玩具。（圖片來源：[email protected]
陳冠希 雖然豪宅玩具房寬敞得驚人，但整潔程度就非常貼地，同其他普通家庭一樣，一樣成地都係玩具，將玩具周圍擺。
雖然豪宅玩具房寬敞得驚人，但整潔程度就非常貼地，同其他普通家庭一樣，一樣成地都係玩具，將玩具周圍擺。（圖片來源：[email protected]

愛女賣口乖幫手賣廣告 話大個要做M記？

介紹完玩具屋之後，陳冠希帶囡囡到客廳開箱近期自家品牌CLOT和中國麥當勞合作的聯名產品。囡囡非常配合，將衛衣等新品穿上身，幫爸爸一起賣廣告。Alaia更賣口乖表示自己最愛的餐廳是麥當勞，自己長大後要在麥當勞返工，不過看來陳冠希就不太願意，表示希望Alaia能夠找到一份更好的工作！

陳冠希 陳冠希另外上傳了一條女兒在客廳開箱的影片，從片中可見客廳乾淨整齊過玩具房多好多。
陳冠希另外上傳了一條女兒在客廳開箱的影片，從片中可見客廳乾淨整齊過玩具房多好多。（圖片來源：[email protected]
陳冠希 Alaia幫爸爸賣廣告，賣口乖話自己最喜歡的餐廳是麥當勞，不過因為普通話發音不准，講成「賣大腦」。
Alaia幫爸爸賣廣告，賣口乖話自己最喜歡的餐廳是麥當勞，不過因為普通話發音不准，講成「賣大腦」。（圖片來源：[email protected]
陳冠希 Alaia仲話希望自己長大後能夠在麥當勞工作，不過陳冠希就話希望Alaia能夠找到更好的工作，或者直接開屬於自己嘅麥當勞。
Alaia仲話希望自己長大後能夠在麥當勞工作，不過陳冠希就話希望Alaia能夠找到更好的工作，或者直接開屬於自己嘅麥當勞。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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