陳冠希開直播豪宅曝光 愛女賣口乖話大個要做M記？
陳冠希開直播豪宅曝光 女兒大曬有百件衫
早前，陳冠希於IG與愛女Alaia一起開IG直播，陳冠希全程直播都影主囡囡Alaia，Alaia亦非常馬上向鏡頭打招呼，隨即馬上介紹自己兩層高的全新玩具屋。年紀細細的Alaia非常精靈，不但有紋有路咁介紹玩具屋內部，仲要好自豪咁話全間玩具屋都是自己設計，非常可愛。當介紹到玩具屋的浴室時，Alaia表示自己有上百款不同類型的衣服，看來一定是遺傳了潮牌CEO爸爸陳冠希和名模媽媽的愛好！
豪宅玩具房超級亂 電視、各種玩具樣樣齊
雖然玩具屋內部整理得井井有條，但Alaia的玩具房就滿地都是玩具，非常凌亂。當Alaia走到另一個角落介紹其他玩具時，可以見到玩具房內除了有玩具屋之外，還有電視、衣櫃、煮飯仔廚房玩具等等，各種玩具樣樣齊。
愛女賣口乖幫手賣廣告 話大個要做M記？
介紹完玩具屋之後，陳冠希帶囡囡到客廳開箱近期自家品牌CLOT和中國麥當勞合作的聯名產品。囡囡非常配合，將衛衣等新品穿上身，幫爸爸一起賣廣告。Alaia更賣口乖表示自己最愛的餐廳是麥當勞，自己長大後要在麥當勞返工，不過看來陳冠希就不太願意，表示希望Alaia能夠找到一份更好的工作！
常見問題
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