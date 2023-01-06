陳冠希疑遭認錯做「陳奕迅」嬲爆 於日本摑人吐口水 背後有原因
嗌錯「陳奕迅」遭狂鬧摑一巴
該名內地網民日前在小紅書以「被陳冠希在商場裏又打又吐唾沫」為題發文，聲稱在日本旅遊期間，於東京新宿站外一家商場與太太購物，偶遇陳冠希（Edison）一家。當時是太太率先認出陳冠希，原本更打算上前合照，但遭網民阻止拍打擾明星。
網民趁太太試內衣時，想打字與朋友分享見到明星的經歷，從沒打算偷拍。但不知為何，Edison竟衝前質問他剛剛在說誰，又問「what’s my name」（我叫甚麼名字）。網民表示自己因聽不清楚太太說的名字，情急下誤說了「陳奕迅」，Edison即發怒邊罵邊再問「what’s my name」，網友再答「陳奕迅」，Edison即更加扯火，邊罵邊說：「my name is陳冠希」，網民回應說：「好吧，所以呢，你是個名人。」怎料Edison繼續罵更摑了網民左臉一巴，網民即時回敬一巴。
互吐口水撩店外打架
網民的太太從更衣室衝出來，邊向Edison道歉希望平息事件，但Edsion沒有停口，除了繼續罵之外，更向網民吐口水，網民即除下口罩吐口水還擊！當時Edison的老婆與女兒都在身邊，網民指Edison更舉起雙拳說：「be like a man」（似返個男人），撩網民到店外打架，網民也跟着出店想看看Edison會做甚麼，這時商場保安也來了。
網民不忿被打報警求助
Edison見保安來了仍然繼續罵，又說：「Listen to your wife」（聽你老婆話），然後見多人就想離開，網友邊喊：「你走甚麼走，打了我就想走」，但最後遭保安拉住，Edison亦離開了。事後網民更報警求助，但日本警察表示他沒有受傷，又是外國人，難以處理，所以沒有落案。
冇片冇相 網友疑抹黑
版主這個貼文沒有相片亦沒有影片佐證，只有一面之詞，而且帳號沒有其他貼文，令很多網友懷疑是特別開帳號抹黑。不過版主堅稱事件屬實，又稱大家互相有掌摑及吐口水，自己沒有蝕底，但因為很氣憤，認為自己沒有錯，最多只是說錯Edison名字做「陳奕迅」，竟遭對方一直罵，十分不甘才放上網公開事件。
Edison打人有前科
網友當然齊齊食花生，有人指Edsion早有前科，在機場打一名老人，認為他是慣性有打人習慣。亦有網友叫版主可以找商場的閉路電視片段做證，更有人為Edison抱不平，指他一向友善，認為除了是誤會，更可能有其他內情。
Edison曾與Eason同公司 合唱《最佳損友》
有網友有指Edison是因為聽到對方，叫錯自己是「死敵」陳奕迅（Eason），所以才會發怒。翻查資料，Eason跟Edison一度關係友好。2000年至2005年二人均是同一間公司藝人，所以經常踫面，更成為好友；於2007年3月舉行的《加州紅903黃金組合音樂會》，他們親自構思以八十年代的網球選手造型拍宣傳照，同場還有Eric Kwok，三人的攝褲頭的造型依家睇番，都幾經典，而演唱會上二人還搭晒膊頭合唱《最佳損友》，當時Eason未夠3歲的女兒也是座上客睇騷。
曾全身穿老友潮牌以示支持
2009年徐濠縈曾跟Edison遊日本，Eason被傳媒查詢時曾笑謂︰「咁犀利！冇所謂，最緊要大家開心。（阿徐同Edison系咪好friend？）我同Edison OK。」而於2010年Eason於華星冰室出巡，更將Edison送的自家品牌Clot x Levis潮服全套着上身，實行人肉宣傳。2014則是二人最後一次於公開場合被拍到同場露面，當時一同力撐電影《金雞SSS》的首映禮。
Edison公開罵Eason奸險小人
去到2019年Edison在自己Instagram貼相宣傳自家品牌Clot時，有網民留言希望Clot可與余文樂的品牌Madness合作，就觸怒了Edison。網民提及Eason與楊千嬅都有同余文樂合作，Edison即時扯火回應：「THEY AINT MY FRIEND SO THEY CAN DO WHAT THEY WANT……LAMES HANG WITH LAMES……THEY SMALL CITY FOLK……WE ON A DIFFERENT LEVEL ……DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKE」（他們不是我朋友，所以他們想怎樣就怎樣，廢人與廢人在一起，他們這些小城人士，同我不同層次，不要將我與這些奸險小人拉在一起）。似乎已經再見不是朋友了！
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