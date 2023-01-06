陳冠希疑遭認錯做「陳奕迅」嬲爆 於日本摑人吐口水 背後有原因

陳冠希（Edison）最近帶同一家人到了日本旅遊，更不時在Instagram及微博更新動向，原本玩得開開心心，但卻有內地網民於小紅書出Post，聲稱自己與Edison在商場爭執，Edison更疑誤會自己遭偷拍及錯認為Eason陳奕迅，而出手掌摑網民，二人互吐口水，最後驚動日本警察到場，估計Edison跟Eason曾結下不為人知的牙齒印，所以被認錯是Eason時才嬲到失控爆發！