陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報

陳冠希疑遭認錯做「陳奕迅」嬲爆 於日本摑人吐口水 背後有原因

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陳冠希（Edison）最近帶同一家人到了日本旅遊，更不時在Instagram及微博更新動向，原本玩得開開心心，但卻有內地網民於小紅書出Post，聲稱自己與Edison在商場爭執，Edison更疑誤會自己遭偷拍及錯認為Eason陳奕迅，而出手掌摑網民，二人互吐口水，最後驚動日本警察到場，估計Edison跟Eason曾結下不為人知的牙齒印，所以被認錯是Eason時才嬲到失控爆發！

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 Eason及Edison曾經老友，但後來不知為何再見不是朋友
Eason及Edison曾經老友，但後來不知為何再見不是朋友（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 有網民在小紅書開Post，聲稱遭陳冠希在商場又打又吐口水。
有網民在小紅書開Post，聲稱遭陳冠希在商場又打又吐口水。（圖片來源：小紅書）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 陳冠希近日與妻女到了日本旅遊，竟遭網民爆是非。
陳冠希近日與妻女到了日本旅遊，竟遭網民爆是非。（圖片來源：微博@edc陳冠希）

嗌錯「陳奕迅」遭狂鬧摑一巴

該名內地網民日前在小紅書以「被陳冠希在商場裏又打又吐唾沫」為題發文，聲稱在日本旅遊期間，於東京新宿站外一家商場與太太購物，偶遇陳冠希（Edison）一家。當時是太太率先認出陳冠希，原本更打算上前合照，但遭網民阻止拍打擾明星。

網民趁太太試內衣時，想打字與朋友分享見到明星的經歷，從沒打算偷拍。但不知為何，Edison竟衝前質問他剛剛在說誰，又問「what’s my name」（我叫甚麼名字）。網民表示自己因聽不清楚太太說的名字，情急下誤說了「陳奕迅」，Edison即發怒邊罵邊再問「what’s my name」，網友再答「陳奕迅」，Edison即更加扯火，邊罵邊說：「my name is陳冠希」，網民回應說：「好吧，所以呢，你是個名人。」怎料Edison繼續罵更摑了網民左臉一巴，網民即時回敬一巴。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 網友在小紅書貼長文，指陳冠希打人又吐口水。
網友在小紅書貼長文，指陳冠希打人又吐口水。（圖片來源：小紅書）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 網友聲稱陳冠希一度撩他出店打交。
網友聲稱陳冠希一度撩他出店打交。（圖片來源：小紅書）

互吐口水撩店外打架

網民的太太從更衣室衝出來，邊向Edison道歉希望平息事件，但Edsion沒有停口，除了繼續罵之外，更向網民吐口水，網民即除下口罩吐口水還擊！當時Edison的老婆與女兒都在身邊，網民指Edison更舉起雙拳說：「be like a man」（似返個男人），撩網民到店外打架，網民也跟着出店想看看Edison會做甚麼，這時商場保安也來了。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 Edison似未受事件影響，元旦日貼出新相笑笑口。
Edison似未受事件影響，元旦日貼出新相笑笑口。（圖片來源：微博@edc陳冠希）

網民不忿被打報警求助

Edison見保安來了仍然繼續罵，又說：「Listen to your wife」（聽你老婆話），然後見多人就想離開，網友邊喊：「你走甚麼走，打了我就想走」，但最後遭保安拉住，Edison亦離開了。事後網民更報警求助，但日本警察表示他沒有受傷，又是外國人，難以處理，所以沒有落案。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 Edison與太太秦舒培經常在網上晒恩愛。
Edison與太太秦舒培經常在網上晒恩愛。（圖片來源：[email protected]
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 Edison最近都身在日本開拓其時裝事業，他更曾貼出梁朝偉遊日時的合照，令人想起舊作《無間道》
Edison最近都身在日本開拓其時裝事業，他更曾貼出梁朝偉遊日時的合照，令人想起舊作《無間道》（圖片來源：[email protected]

冇片冇相 網友疑抹黑

版主這個貼文沒有相片亦沒有影片佐證，只有一面之詞，而且帳號沒有其他貼文，令很多網友懷疑是特別開帳號抹黑。不過版主堅稱事件屬實，又稱大家互相有掌摑及吐口水，自己沒有蝕底，但因為很氣憤，認為自己沒有錯，最多只是說錯Edison名字做「陳奕迅」，竟遭對方一直罵，十分不甘才放上網公開事件。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 有網友叫版主找商場錄影作証，版主則回覆已報警但日警不受理。
有網友叫版主找商場錄影作証，版主則回覆已報警但日警不受理。（圖片來源：小紅書）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 很多網民均認為事件離奇，不太相信版主。
很多網民均認為事件離奇，不太相信版主。（圖片來源：小紅書）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 有人建議陳冠希出來說說自己的版本。
有人建議陳冠希出來說說自己的版本。（圖片來源：小紅書）

Edison打人有前科

網友當然齊齊食花生，有人指Edsion早有前科，在機場打一名老人，認為他是慣性有打人習慣。亦有網友叫版主可以找商場的閉路電視片段做證，更有人為Edison抱不平，指他一向友善，認為除了是誤會，更可能有其他內情。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 有人重提陳冠希曾在機場打老人事件，認為他早有前科。
有人重提陳冠希曾在機場打老人事件，認為他早有前科。（圖片來源：小紅書）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 陳奕迅 浮誇 陳奕迅encore時唱出多一首《沙龍》
陳奕迅最近都在香港開演唱會，並沒有到過日本。（圖片來源：官方提供）

Edison曾與Eason同公司 合唱《最佳損友》

有網友有指Edison是因為聽到對方，叫錯自己是「死敵」陳奕迅（Eason），所以才會發怒。翻查資料，Eason跟Edison一度關係友好。2000年至2005年二人均是同一間公司藝人，所以經常踫面，更成為好友；於2007年3月舉行的《加州紅903黃金組合音樂會》，他們親自構思以八十年代的網球選手造型拍宣傳照，同場還有Eric Kwok，三人的攝褲頭的造型依家睇番，都幾經典，而演唱會上二人還搭晒膊頭合唱《最佳損友》，當時Eason未夠3歲的女兒也是座上客睇騷。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 2002年陳奕迅為雜誌做專訪時遇上陳冠希，難得相遇，二人即擺甫作狀影親熱相。
2002年陳奕迅為雜誌做專訪時遇上陳冠希，難得相遇，二人即擺甫作狀影親熱相。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 2003年慈善演唱會後台，陳奕迅、陳冠希、謝霆鋒傾到雞啄唔斷，相信這個畫面難再出現。
2003年慈善演唱會後台，陳奕迅、陳冠希、謝霆鋒傾到雞啄唔斷，相信這個畫面難再出現。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 二人親自構思以網球選手造型拍演唱會宣傳照
二人親自構思以網球選手造型拍演唱會宣傳照（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 於2007年的音樂會上，幾人搭晒膊頭合唱《最佳損友》
於2007年的音樂會上，幾人搭晒膊頭合唱《最佳損友》（圖片來源：新傳媒資料庫）

曾全身穿老友潮牌以示支持

2009年徐濠縈曾跟Edison遊日本，Eason被傳媒查詢時曾笑謂︰「咁犀利！冇所謂，最緊要大家開心。（阿徐同Edison系咪好friend？）我同Edison OK。」而於2010年Eason於華星冰室出巡，更將Edison送的自家品牌Clot x Levis潮服全套着上身，實行人肉宣傳。2014則是二人最後一次於公開場合被拍到同場露面，當時一同力撐電影《金雞SSS》的首映禮。

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 2010年Eason穿上Edison送的Clot全套潮服出巡人肉宣傳。
2010年Eason穿上Edison送的Clot全套潮服出巡人肉宣傳。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 二人於2014年最後一次於公開場合被拍到同場露面，力撐電影《金雞SSS》。
二人於2014年最後一次於公開場合被拍到同場露面，力撐電影《金雞SSS》。（圖片來源：新傳媒資料庫）

Edison公開罵Eason奸險小人

去到2019年Edison在自己Instagram貼相宣傳自家品牌Clot時，有網民留言希望Clot可與余文樂的品牌Madness合作，就觸怒了Edison。網民提及Eason與楊千嬅都有同余文樂合作，Edison即時扯火回應：「THEY AINT MY FRIEND SO THEY CAN DO WHAT THEY WANT……LAMES HANG WITH LAMES……THEY SMALL CITY FOLK……WE ON A DIFFERENT LEVEL ……DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKE」（他們不是我朋友，所以他們想怎樣就怎樣，廢人與廢人在一起，他們這些小城人士，同我不同層次，不要將我與這些奸險小人拉在一起）。似乎已經再見不是朋友了！

陳冠希疑網友偷拍兼錯認「陳奕迅」 摑人吐口水報 2019年Edison與網友罵戰，曾公開指Eason與楊千嬅都不是他的朋友，更指二人是奸險小人。
2019年Edison與網友罵戰，曾公開指Eason與楊千嬅都不是他的朋友，更指二人是奸險小人。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書、[email protected]、微博@edc陳冠希

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