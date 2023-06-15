陳冠希香港街頭偶遇陳小春勾《頭文字D》回憶 當年傳爭女如今拍膊頭破冰
陳冠希、陳小春難得同框 網民驚訝：係同一代人？
近日Edison帶妻女回港，於海傍搵黃鴨打卡時，被網民野生捕獲，網民大讚Edison超級nice爽快答應了合照的要求，相中Edison皮膚光滑了不少，似乎已成功回春。另一日Edison就被網民發現於街頭巧遇陳小春，片中所見Edison跟小春閒聊了一會，之後Edison拍一拍小春的肩膀便離去了。
勾起網民《頭文字D》集體回憶
Edison曾在2005年與陳小春合作拍攝電影《頭文字D》，片中陳冠希飾演山路賽車手「高橋涼介」，而陳小春則飾演職業車隊帝王隊的隊長「須藤京一」，兩人今次於街頭相遇，勾起了不少網民的集體回憶，有網民則驚訝於兩人竟然係同一代人，事關陳小春比Edison足足大了13歲，不少網民都大讚陳小春保養得宜！
當年傳為爭女不和到出面
好多網民都聽過Edison同余文樂為爭阿嬌而鬥到出面的傳聞，原來當年Edison和陳小春傳不和，起因同樣係為了爭女，不過女主角就變成張栢芝。兩人當年都曾與張栢芝傳過緋聞，2008年爆出不雅照事件時，陳小春曾一度爆粗暗罵Edison「不是人！」因此網民見到兩人同框，紛紛驚訝他們原來已冰釋前嫌。
原來2012年已事過境遷
不過有心水清網民就指出兩人原來早已事過境遷，2012年時，Edison推出廣東大碟《三角度》，其中一首主打歌《Everywhere We Go》搵來應采兒幫忙唱副歌，錄音時陳小春還曾經去探班，同Edison有講有笑，Edison更稱呼陳小春為「小春哥」。
陳冠希曾經顏值大跌watt！
今年已經42歲的陳冠希組織家庭後，經常在社交平台上大晒一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋、鬚根和雀斑，變成大叔！
全盛時期Edison：
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