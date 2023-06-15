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陳冠希香港街頭偶遇陳小春勾《頭文字D》回憶 當年傳爭女如今拍膊頭破冰

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現年42歲的陳冠希（Edison）現時與妻女定居美國，近日難得帶妻女回港睇黃鴨，除了被網民野生捕獲外，更在街頭偶遇正在拍劇的陳小春，勾起不少網民對2005年電影《頭文字D》的集體回憶！

陳冠希 Edison近日在黃鴨附近被網民野生捕獲。
Edison近日在黃鴨附近被網民野生捕獲。（圖片來源：小紅書照片）
陳冠希 Edison在社交網曬出了女兒和黃鴨的打卡照。
Edison在社交網曬出了女兒和黃鴨的打卡照。（圖片來源：[email protected]

陳冠希、陳小春難得同框 網民驚訝：係同一代人？

近日Edison帶妻女回港，於海傍搵黃鴨打卡時，被網民野生捕獲，網民大讚Edison超級nice爽快答應了合照的要求，相中Edison皮膚光滑了不少，似乎已成功回春。另一日Edison就被網民發現於街頭巧遇陳小春，片中所見Edison跟小春閒聊了一會，之後Edison拍一拍小春的肩膀便離去了。

陳冠希 Edison被發現於街頭巧遇陳小春。
Edison被發現於街頭巧遇陳小春。（圖片來源：微博影片截圖）
陳冠希 兩人仲傾咗幾句，陳小春似乎在介紹自己拍劇嘅情況。
兩人仲傾咗幾句，陳小春似乎在介紹自己拍劇嘅情況。（圖片來源：微博影片截圖）
陳冠希 臨走兩人互相拍了拍對方膊頭。
臨走兩人互相拍了拍對方膊頭。（圖片來源：微博影片截圖）
陳冠希 最後Edison轉身離開，陳小春就繼續開工。
最後Edison轉身離開，陳小春就繼續開工。（圖片來源：微博影片截圖）
陳冠希 陳小春近日正在港拍攝劇集《守誠者》。
陳小春近日正在港拍攝劇集《守誠者》。（圖片來源：[email protected]_chan）

勾起網民《頭文字D》集體回憶

Edison曾在2005年與陳小春合作拍攝電影《頭文字D》，片中陳冠希飾演山路賽車手「高橋涼介」，而陳小春則飾演職業車隊帝王隊的隊長「須藤京一」，兩人今次於街頭相遇，勾起了不少網民的集體回憶，有網民則驚訝於兩人竟然係同一代人，事關陳小春比Edison足足大了13歲，不少網民都大讚陳小春保養得宜！

陳冠希 陳小春和陳冠希當年都有份參演電影《頭文字D》。
陳小春和陳冠希當年都有份參演電影《頭文字D》。（圖片來源：《頭文字D》截圖）
陳冠希 04年陳冠希和陳小春一同出席《頭文字D》宣傳活動時已「面阻阻」。
04年陳冠希和陳小春一同出席《頭文字D》宣傳活動時已「面阻阻」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳冠希 影大合照陳小春攬住杜汶澤，陳冠希就全程零笑容。
影大合照陳小春攬住杜汶澤，陳冠希就全程零笑容。（圖片來源：新傳媒照片庫）

當年傳為爭女不和到出面

好多網民都聽過Edison同余文樂為爭阿嬌而鬥到出面的傳聞，原來當年Edison和陳小春傳不和，起因同樣係為了爭女，不過女主角就變成張栢芝。兩人當年都曾與張栢芝傳過緋聞，2008年爆出不雅照事件時，陳小春曾一度爆粗暗罵Edison「不是人！」因此網民見到兩人同框，紛紛驚訝他們原來已冰釋前嫌。

陳冠希 03年，張栢芝曾被拍到和陳小春在泰國飯店的泳池邊搽太陽油，但張栢芝只說兩人是朋友。
03年，張栢芝曾被拍到和陳小春在泰國飯店的泳池邊搽太陽油，但張栢芝只說兩人是朋友。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳冠希 有指一直是陳小春單方面追求張栢芝，及後張栢芝更被拍到和陳冠希在餐廳約會。
有指一直是陳小春單方面追求張栢芝，及後張栢芝更被拍到和陳冠希在餐廳約會。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳冠希 同年張栢芝經常被傳媒拍到和陳冠希同遊日本，又經常孖住夜蒲，有指這段親密關係維持了一至兩年。
同年張栢芝被傳媒拍到和陳冠希同遊日本，又經常孖住夜蒲，有指這段親密關係維持了一至兩年。（圖片來源：新傳媒照片庫）

原來2012年已事過境遷

不過有心水清網民就指出兩人原來早已事過境遷，2012年時，Edison推出廣東大碟《三角度》，其中一首主打歌《Everywhere We Go》搵來應采兒幫忙唱副歌，錄音時陳小春還曾經去探班，同Edison有講有笑，Edison更稱呼陳小春為「小春哥」。

陳冠希 2012年時，Edison搵應采兒錄歌，陳小春曾經去探班。
陳小春與應采兒在2010年結婚，2012年時，Edison搵應采兒錄歌，陳小春曾經去探班。（圖片來源：[email protected]_chan）
陳冠希 《Everywhere We Go》
《Everywhere We Go》（圖片來源：[email protected] Dynamic）

陳冠希曾經顏值大跌watt！

今年已經42歲的陳冠希組織家庭後，經常在社交平台上大晒一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋、鬚根和雀斑，變成大叔！

陳冠希 老左好多！
之前直播老咗好多，嚇親網民！（圖片來源：[email protected]
陳冠希 陳冠希2017年與內地超模秦舒培拉埋天窗，二人婚後不久陳冠希即被爆出與內地模特Naomi緋聞。
Edison自2017年與內地模特秦舒培結婚並誕下囡囡Alaia後，就開始長居在美國。（圖片來源：[email protected]
陳冠希 陳冠希近日上傳了近照，惹來一眾網民負評
陳冠希過去上傳近照，也曾惹來一眾網民負評。（圖片來源：[email protected]

全盛時期Edison：

陳冠希 阿凡達 陳冠希 處於巔峰狀態時的Edison靚樣冇得輸！
處於巔峰狀態時的Edison靚樣冇得輸！（圖片來源：《頭文字D》截圖）
陳冠希 阿凡達 魏浚笙 ISWIM 網友指在陳冠希《頭文字D》時的形象，是他的顏值顛峰。
當年Edison曾經迷倒萬千粉絲。（圖片來源：《頭文字D》截圖）
陳冠希 《頭文字D》
《頭文字D》（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_chan、微博影片截圖、小紅書照片、[email protected] Dynamic、新傳媒照片庫

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