陳冠希

41歲陳冠希髮線後移驚變油膩大叔 一代潮人街坊Look似足80年代古惑仔

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現年41歲的陳冠希（Edison）自2017年與秦舒培結婚生女後，就開始長居在加拿大溫哥華，近日有網民在溫哥華一間燒味餐廳偶遇Edison，並上載合照，大讚他的生活十分貼地，不過網民就全部錯重點，指出Edison的樣子比他的實際年齡滄桑得多，而且髮線後移，似乎正面臨著中年脫髮的危機！

陳冠希 陳冠希2017年與內地超模秦舒培拉埋天窗，二人婚後不久陳冠希即被爆出與內地模特Naomi緋聞。
Edison平日在社交網多曬妻女照，少有曬出自己的近照。（圖片來源：[email protected]

陳冠希 被指因髮型顯老

有數名網民近日在社交網上先後貼出了陳冠希（Edison）的照片，分享自己在溫哥華一間燒味餐廳偶遇Edison的經歷，不過眾多網友在睇完這張陳冠希最新的生活照後，都紛紛錯重點，指出陳冠希不但臉上有很多皺紋，而且皮膚鬆馳，髮線也瘋狂向後移，令他的樣貌看起來比實際年齡滄桑得多，留言指他「這個髮型有些顯老」、「老態龍鍾了」、「憔悴了很多」、「髮際線變高了」、「中年危機脫髮了」等等。

陳冠希 Edison對合照的要求來者不拒，獲網民大讚非常親民又大方。
Edison對合照的要求來者不拒，獲網民大讚非常親民又大方。（圖片來源：小紅書圖片）
陳冠希 Edison帶著家人去食平價燒味飯，被指生活好貼地。
Edison帶著家人去食平價燒味飯，被指生活好貼地。（圖片來源：小紅書圖片）

戴長珠鏈造型被指似阿伯

也有網民將焦點放在Edison的打扮上，一向被封為「潮人Icon」的Edison，在相中以一身白Tee配搭連帽外套及運動褲，頸上卻配戴了一條閃閃發光的長珠鏈，造型被指似足80年代古惑仔，網民都紛紛留言評價他「這麼早就不好好打理自己」、「這年齡這穿著打扮太邋遢了，這種鞋還穿襪子」、「完美融入公園遛彎阿伯形象了」等等。

陳冠希 Edison的全身造型引來眾多網友負評。
Edison的全身造型引來眾多網友負評。（圖片來源：小紅書圖片）
陳冠希 陳冠希近日上傳了近照，惹來一眾網民負評
陳冠希過去上傳近照，也曾惹來一眾網民負評。（圖片來源：[email protected]
陳冠希 處於巔峰狀態時的Edison靚樣冇得輸！
處於巔峰狀態時的Edison靚樣冇得輸！（圖片來源：《頭文字D》截圖）
魏浚笙 ISWIM 網友指在陳冠希《頭文字D》時的形象，是他的顏值顛峰。
當年Edison曾經迷倒萬千粉絲。（圖片來源：《頭文字D》截圖）

重溫陳冠希壞男孩變愛妻號

陳冠希早前趁著老婆秦舒培8月10日生日，在IG激罕分享與老婆親密照，二人素顏上陣於海邊肉緊啜嘴慶祝生日。陳冠希更以英語寫道：「（意譯）祝我的第一位生日快樂！你是我遇過最佳的伴侶，我的心意不會改變！你是我夢寐以求的最佳妻子，最佳母親，最佳朋友，直到永永遠遠！」

陳冠希 41歲陳冠希老婆秦舒培8月10日生日，日前陳冠希在IG激罕分享與老婆親密照
陳冠希趁著老婆秦舒培8月10日生日，在IG激罕分享與老婆親密照（圖片來源：[email protected]
陳冠希 41歲陳冠希2017年與秦舒培拉埋天窗誕下女兒Alaia後修心養性。
陳冠希2017年與秦舒培拉埋天窗誕下女兒Alaia後修心養性。（圖片來源：[email protected]

陳冠希上傳合照 被批無表情好詭異！

陳冠希早前在社交平台上傳了一張一家三口為日本品牌代言的廣告照。照片中三人一同穿著大地色系的衣服，毫無表情的凝視著鏡頭。照片一公開後，大批網民表示照片中的陳冠希老態盡顯，加上三人毫無表情，令網民覺得照片十分詭異，更稱他們為「一家模特臭臉」。

陳冠希 陳冠希上傳了一張一家三口毫無表情的照片，令網民留言表示覺得好詭異
陳冠希上傳了一張一家三口毫無表情的照片，令網民留言表示覺得好詭異（圖片來源：[email protected]
陳冠希 網民都表示陳冠希老了，而且照片都好詭異
網民都表示陳冠希老了，而且照片都好詭異（圖片來源：[email protected]
陳冠希 大家都歎息當年的「帥哥」陳冠希老態盡顯
大家都歎息當年的「帥哥」陳冠希老態盡顯（圖片來源：[email protected]
陳冠希 有網民更稱他們「一家模特臭臉」
有網民更稱他們「一家模特臭臉」（圖片來源：[email protected]

陳冠希一句反擊網民批評

對於網民負面的評論，陳冠希亦馬上留言反擊：「It’s called blue steel」，表示該張廣告照的概念本來就是走憂鬱、沮喪的路線。看來當了人父的陳冠希，性格依然火爆，依然有嗰句講嗰句！

陳冠希 陳冠希馬上留言回應網民，表示該宣傳照本來就是走憂鬱風！
陳冠希馬上留言回應網民，表示該宣傳照本來就是走憂鬱風！（圖片來源：[email protected]

曾於父親節浦頭 一度靚樣回春

陳冠希 陳冠希的狀態大勇，靚樣終於翻曬嚟！
陳冠希曾經一度狀態大勇，靚樣翻晒嚟！（圖片來源：[email protected]

愛女不小心爆響口 疑為復出拍戲鋪路

陳冠希近年來大減幕前演出，少有出演電影作品，令一班粉絲都十分好奇他到底什麼時候復出。早前，陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」！雖然陳冠希馬上制止，表示一切都還是秘密，但這次回港後狀態大勇的陳冠希，都令網民不禁猜測他是否在為付出拍戲鋪路呢。

陳冠希 陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」
陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」（圖片來源：[email protected]

曾經顏值大跌watt！

今年已經41歲的陳冠希，結婚後移居美國，跟內地模特秦舒培結婚後誕下囡囡Alaia。組織家庭後的陳冠希變成晒囡、晒妻狂魔，在社交平台上經常大晒一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋變成大叔！

陳冠希 之前直播嚇親網民！
之前直播嚇親網民！（圖片來源：[email protected]
陳冠希 老左好多！
老左好多！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、[email protected]、《頭文字D》截圖、[email protected]

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