41歲陳冠希髮線後移驚變油膩大叔 一代潮人街坊Look似足80年代古惑仔
陳冠希 被指因髮型顯老
有數名網民近日在社交網上先後貼出了陳冠希（Edison）的照片，分享自己在溫哥華一間燒味餐廳偶遇Edison的經歷，不過眾多網友在睇完這張陳冠希最新的生活照後，都紛紛錯重點，指出陳冠希不但臉上有很多皺紋，而且皮膚鬆馳，髮線也瘋狂向後移，令他的樣貌看起來比實際年齡滄桑得多，留言指他「這個髮型有些顯老」、「老態龍鍾了」、「憔悴了很多」、「髮際線變高了」、「中年危機脫髮了」等等。
戴長珠鏈造型被指似阿伯
也有網民將焦點放在Edison的打扮上，一向被封為「潮人Icon」的Edison，在相中以一身白Tee配搭連帽外套及運動褲，頸上卻配戴了一條閃閃發光的長珠鏈，造型被指似足80年代古惑仔，網民都紛紛留言評價他「這麼早就不好好打理自己」、「這年齡這穿著打扮太邋遢了，這種鞋還穿襪子」、「完美融入公園遛彎阿伯形象了」等等。
重溫陳冠希壞男孩變愛妻號
陳冠希早前趁著老婆秦舒培8月10日生日，在IG激罕分享與老婆親密照，二人素顏上陣於海邊肉緊啜嘴慶祝生日。陳冠希更以英語寫道：「（意譯）祝我的第一位生日快樂！你是我遇過最佳的伴侶，我的心意不會改變！你是我夢寐以求的最佳妻子，最佳母親，最佳朋友，直到永永遠遠！」
陳冠希上傳合照 被批無表情好詭異！
陳冠希早前在社交平台上傳了一張一家三口為日本品牌代言的廣告照。照片中三人一同穿著大地色系的衣服，毫無表情的凝視著鏡頭。照片一公開後，大批網民表示照片中的陳冠希老態盡顯，加上三人毫無表情，令網民覺得照片十分詭異，更稱他們為「一家模特臭臉」。
陳冠希一句反擊網民批評
對於網民負面的評論，陳冠希亦馬上留言反擊：「It’s called blue steel」，表示該張廣告照的概念本來就是走憂鬱、沮喪的路線。看來當了人父的陳冠希，性格依然火爆，依然有嗰句講嗰句！
曾於父親節浦頭 一度靚樣回春
愛女不小心爆響口 疑為復出拍戲鋪路
陳冠希近年來大減幕前演出，少有出演電影作品，令一班粉絲都十分好奇他到底什麼時候復出。早前，陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」！雖然陳冠希馬上制止，表示一切都還是秘密，但這次回港後狀態大勇的陳冠希，都令網民不禁猜測他是否在為付出拍戲鋪路呢。
曾經顏值大跌watt！
今年已經41歲的陳冠希，結婚後移居美國，跟內地模特秦舒培結婚後誕下囡囡Alaia。組織家庭後的陳冠希變成晒囡、晒妻狂魔，在社交平台上經常大晒一家人的溫馨日常。不知道是否因為每天只顧著湊囡，所以未有花心機管理外表，曾經一度滿臉皺紋變成大叔！
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