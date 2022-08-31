41歲陳冠希髮線後移驚變油膩大叔 一代潮人街坊Look似足80年代古惑仔

現年41歲的陳冠希（Edison）自2017年與秦舒培結婚生女後，就開始長居在加拿大溫哥華，近日有網民在溫哥華一間燒味餐廳偶遇Edison，並上載合照，大讚他的生活十分貼地，不過網民就全部錯重點，指出Edison的樣子比他的實際年齡滄桑得多，而且髮線後移，似乎正面臨著中年脫髮的危機！