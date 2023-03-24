陳冠希舊愛Cammi變身戀愛大師 自言有仔追公開擇偶條件

近日陳冠希舊愛Cammi（謝芷蕙）在IG上發起「你問我答」的環節，當中分享了自己的戀愛觀。Cammi近年進駐名媛圈，生活相當富有，更經常周遊列國，周身名牌手袋都要用Hermès。原本公屋出身的她，更榮升成為豪宅主人，故事相當勵志！除此之外，其樣貌的變化亦都十分吸引網民的關注。