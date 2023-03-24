陳冠希舊愛Cammi變身戀愛大師 自言有仔追公開擇偶條件
陳冠希舊愛Cammi自爆擇偶條件
在Cammi發起的「你問我答」環節中，有網民就簡單直白地問到：「愛一個女人係咪一定要使錢？」Cammi則指過去自己曾不太認同該說法，直言：「後來發現男生所有東西都可以演，對你好也可以演」，之後就指只有「給你花錢是演不了的」，男生辛辛苦苦賺到錢再俾錢對方洗，就代表他是真心喜歡你。
戀愛金句王
Cammi更在另一條問題中再分享戀愛金句，有一名網民在早前的「你問我答」中聽取Cammi的意見，與前男友分手並與現任過上幸福快樂的生活，Cammi直接用一句金句回答指：「位置很重要，一隻牛皮包放市集賣是地攤貨，放在Hermès賣就是鉑金包了，人也是，在對的地方上，價值就高了。」相當有智慧！
網民大讚唔P都靚女
又有網民大讚Cammi現在不用再P圖都很美麗，對此她都指自己以前「以為自己很會P，睇返轉頭成隻鬼咁，有時也不知道自己是怎樣想的」。睇嚟Cammi都知自己以前成日P到「炒晒車」，係咪都代表自己以後都終於會P少啲圖，轉戰「自然風」呢？
直認唔怕老 最緊要心態做好
Cammi亦在問答中自揭目前仍處於單身狀態，而且觀察中。被問題是否害怕會被貼上「中女」的標籤，Cammi都認為只要自己保養得宜以及每日都過得好，年齡絕對不是問題。她直言「我也覺得自己内在各方面過得越來越好了，如果到了30歲視野見識會更廣闊吧，還是個新開始呢！」。睇嚟Cammi的確改變不少。
常見問題
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