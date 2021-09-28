陳冠希Edison攬妻合照放閃 秦舒培腹部微隆 疑追仔成功急報喜

現年40歲的陳冠希17年與名模秦舒培婚後誕下女兒Alaia後，不時晒一家三口幸福照。今日陳冠希在社交網大晒攬實秦舒培的合照，右手放於老婆肚皮前，留言亦甚惹揣測，迅即引來網民恭喜他們成功懷上第二胎。

編輯：東方新地丨圖片：陳冠希IG、李嬉皮[email protected]