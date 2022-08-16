41歲陳冠希曾與內地模特有染？ Naomi 3000字長文澄清二人關係
Naomi 日本留學認識陳冠希 澄清：根本沒什麼事情
陳冠希2017年與內地超模秦舒培拉埋天窗，二人婚後不久陳冠希即被爆出與內地模特Naomi緋聞，鬧得滿城風雨，但兩位當事人沒有作出任何解釋。事隔數年，Naomi發長文自揭與陳冠希的關係，Naomi透露19歲在日本留學時因為陳冠希有很多服裝工作，經朋友介紹下認識，佢哋只係一大班人落過club玩時見過面，沒有私約，更強調當時二人皆單身，「根本沒什麼事情」，並沒有介入過對方感情關係。至於二人合照，只係被好友徐潔出賣所流出。
Naomi長文提及陳冠希的部分如下：
先說下我和陳冠希平常到不能再平常的故事吧。
我和陳是我19歲那年我在日本留學的時候認識的。那時候他和Ann分手已經一年了。他在日本有很多服裝工作。我們就和朋友一起出來玩了幾次，十幾個朋友一起去club玩一下正常吧？結束了吃碗麵拍個合照很正常吧？白天起來發幾條消息正常吧？問題是這個合照我只發了給徐潔過，並叫她不要告訴別人……徐潔居然保存了五六年……在這個節骨眼扒出來……這個事情就是這麼簡單……那時候我連Rocco是誰都不知道。當時不想說，是因為人家新婚燕爾，我不想被說蹭道的熱度，因為根本沒什麼事情，後來聯繫方式都沒了當時大家都是成年人，一起出來極度正常的社交一下吃個麵拍兩張粉絲合照就因為他是明星我就不可以是粉絲了嗎？
Naomi參加《天使之路》走紅 曾因陳冠希合照流出自殘
現年24歲的Naomi外表貌似混血兒，有深邃五官加火辣身形，2017年參加模特兒真人騷《天使之路》走紅。2018年被爆疑與陳冠希有染後，網上流傳二人互send咀嘴相對話截圖，Naomi其後不堪輿論壓力，曾自殘送院醫治。如今真相大白，其實只係單身成年人出去玩，認識下新朋友，一個粉絲同偶像合照咁簡單姐。
41歲陳冠希作為昔日男神，2017年與秦舒培拉埋天窗誕下女兒Alaia後修心養性。日前陳冠希激罕於社交平台分享與老婆親密照。
同場加映：陳冠希壞男孩變愛妻號
昔年的壞男孩陳冠希在婚後變成愛妻號、晒娃狂魔，經常在社交平台上上傳一家三口的溫馨生活照。近日，陳冠希在IG上傳了一張一家三口面無表情的代言廣告照片。照片一上傳之後，引來大批網民留言表示毫無表情的合照很詭異，而且認為陳冠希老態盡顯，與以前的「靚仔」陳冠希差太遠！
陳冠希愛女不小心爆響口 疑為復出拍戲鋪路
陳冠希近年來大減幕前演出，少有出演電影作品，令一班粉絲都十分好奇他到底什麼時候復出。早前，陳冠希的女兒Alaia曾經於IG直播的時候爆料，話陳冠希正在「making a movie」！雖然陳冠希馬上制止，表示一切都還是秘密，但這次回港後狀態大勇的陳冠希，都令網民不禁猜測他是否在為付出拍戲鋪路呢。