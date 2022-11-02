姜麗文自爆抑鬱症曾3度萌自殺念頭 嚇到秦沛做3件事！

由陳凱琳監製和主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，今晚（2日）9時將會播出最後一集，而最後一集陳凱琳邀請到美麗文作為嘉賓，並且登上遊艇暢談何為愛護自己和分享自己患上抑鬱症後爸爸的支持。