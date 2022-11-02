姜麗文自爆抑鬱症曾3度萌自殺念頭 嚇到秦沛做3件事！
邀姜麗文成壓軸嘉賓談自愛
在節目中，陳凱琳先問姜麗文如何定義「自愛」，而姜麗文認為人必須先愛護自己，顧及自己的身心健康再可以愛其他人。談到如果實踐「自愛」時，姜麗文認為做運動是一個最好的選擇。她認為做運動可以令大腦分泌安多酚，除了可以有減壓作用之外，更可以把煩惱拋諸腦後，所以即使工作上有多忙碌，她也會堅持到健身室或家中做運動。
姜麗文剖白患抑鬱症心情
在「Memory Lane」環節之中，陳凱琳和姜麗文都認為在亞洲社會存在一個普遍的現象，便是不希望被別人見到自己脆弱的一面或者害怕家人和朋友擔心，而甚少和其他人討論精神健康的問題。姜麗文續指自己因為情傷而患上抑鬱症，更三度萌生自殺的念頭。但姜麗文因為害怕被標籤和影響在娛樂圈工作的家人，所以沒有和其他人傾訴。
姜麗文感恩獲爸爸支持和諒解
姜麗文坦言最怕影響爸爸秦沛，怕爸爸會因為自己的病而被標籤為「秦沛患有抑鬱症的女兒」，所以姜麗文並沒有及時向爸爸或者其他人傾訴。不過最後姜麗文把自己遇到的問題告訴爸爸，並且得到他的無限支持。秦沛為了姜麗文特意去學習更多精神健康和抑鬱症資料，又與姜麗文一起參與生命熱線活動來了解受情緒困擾的人，又鼓勵她和其他人分享自己的經歷和故事。姜麗文非常感恩爸爸秦沛的支持，也從中受到激勵。
姜麗文陳凱琳挑戰跳海
最後「Spin the Bootle」環節中，姜麗文挑戰「Truth or Dare」。如果姜麗文不回答問題便要接受懲罰。而最後，她與陳凱琳一起跳進大海，為為《Love Matters with Grace》畫上完美的句號。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》