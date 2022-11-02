Love Matters with Grace

姜麗文自爆抑鬱症曾3度萌自殺念頭 嚇到秦沛做3件事！

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由陳凱琳監製和主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，今晚（2日）9時將會播出最後一集，而最後一集陳凱琳邀請到美麗文作為嘉賓，並且登上遊艇暢談何為愛護自己和分享自己患上抑鬱症後爸爸的支持。

邀姜麗文成壓軸嘉賓談自愛

在節目中，陳凱琳先問姜麗文如何定義「自愛」，而姜麗文認為人必須先愛護自己，顧及自己的身心健康再可以愛其他人。談到如果實踐「自愛」時，姜麗文認為做運動是一個最好的選擇。她認為做運動可以令大腦分泌安多酚，除了可以有減壓作用之外，更可以把煩惱拋諸腦後，所以即使工作上有多忙碌，她也會堅持到健身室或家中做運動。

Love Matters with Grace 最後一集《Love Matters with Grace》邀得姜麗文Lesley) 。
最後一集《Love Matters with Grace》邀得姜麗文(Lesley) 。（圖片來源：TVB）
Love Matters with Grace 陳凱琳與姜麗文大談如何自我關愛
陳凱琳與姜麗文大談如何自我關愛（圖片來源：TVB）

姜麗文剖白患抑鬱症心情

在「Memory Lane」環節之中，陳凱琳和姜麗文都認為在亞洲社會存在一個普遍的現象，便是不希望被別人見到自己脆弱的一面或者害怕家人和朋友擔心，而甚少和其他人討論精神健康的問題。姜麗文續指自己因為情傷而患上抑鬱症，更三度萌生自殺的念頭。但姜麗文因為害怕被標籤和影響在娛樂圈工作的家人，所以沒有和其他人傾訴。

Love Matters with Grace
（圖片來源：TVB）
Love Matters with Grace
（圖片來源：TVB）

姜麗文感恩獲爸爸支持和諒解

姜麗文坦言最怕影響爸爸秦沛，怕爸爸會因為自己的病而被標籤為「秦沛患有抑鬱症的女兒」，所以姜麗文並沒有及時向爸爸或者其他人傾訴。不過最後姜麗文把自己遇到的問題告訴爸爸，並且得到他的無限支持。秦沛為了姜麗文特意去學習更多精神健康和抑鬱症資料，又與姜麗文一起參與生命熱線活動來了解受情緒困擾的人，又鼓勵她和其他人分享自己的經歷和故事。姜麗文非常感恩爸爸秦沛的支持，也從中受到激勵。

Love Matters with Grace 姜麗文非常感恩爸爸秦沛的支持
姜麗文非常感恩爸爸秦沛的支持。（圖片來源：[email protected]
Love Matters with Grace 姜麗文非常感恩爸爸秦沛的支持
姜麗文非常感恩爸爸秦沛的支持。（圖片來源：[email protected]

姜麗文陳凱琳挑戰跳海

最後「Spin the Bootle」環節中，姜麗文挑戰「Truth or Dare」。如果姜麗文不回答問題便要接受懲罰。而最後，她與陳凱琳一起跳進大海，為為《Love Matters with Grace》畫上完美的句號。

Love Matters with Grace Grace與Lesley大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」。
Grace與Lesley大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」。（圖片來源：TVB）
Love Matters with Grace Grace與Lesley跳進大海。
Grace與Lesley跳進大海。（圖片來源：TVB）

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒 向晴熱線：18288

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB

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