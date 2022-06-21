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陳凱琳媽媽曾剖白子女被指似印度人之迷 親認有血統因素

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陳凱琳（Grace）在網上不時分享與龍鳳胎弟弟Derek的合照，由於兩姐弟多次被指外貌像混血兒，所以Grace每次分享合照都會引起討論。近日林作更加揚言出一百萬要求Derek與父親驗DNA。但其實陳媽媽去年已經在節目上解釋過容貌差異的原因！

陳凱琳 陳媽媽曾解釋過！
陳媽媽曾解釋過！（圖片來源：[email protected]

陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎

其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。

陳凱琳父母都是中國人，Grace與龍鳳胎弟弟Derek的外表卻像混血兒，不時成為網民討論焦點。
陳凱琳父母都是中國人，Grace與龍鳳胎弟弟Derek的外表卻像混血兒，不時成為網民討論焦點。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳母親劉惠嫺Connie早前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。
陳凱琳母親劉惠嫺Connie早前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。（圖片來源：[email protected]_hcc）

相關文章：林作挑機陳凱琳細佬Derek 以100萬要求驗父子DNA：盲嘅都睇得出

一炮過晒五張得意童年照

30歲靚媽陳凱琳（Grace）自從嫁給鄭嘉穎後就淡出幕前，近年專心相夫教子，但她仍不時活躍於社交平台，經常轉換不同形象拍片。早前Grace就染上一頭金髮以新造型示人，並在IG一炮過晒五張得意童年照，當中與Derek的合照再次令兩姐弟的外表引起討論。相中所見小時候的Grace眼仔碌碌，輪廓極深，甚有外國小女孩的味道，更與龍鳳胎弟弟Derek五官撞樣，難怪有網民直言：「兩姐弟細細個真係好似樣」。由於陳凱琳的父母及大家姐Joyce都是華人外表，所以Grace每次分享合照都會引起討論。

30歲靚媽陳凱琳Grace）自從嫁給鄭嘉穎後就淡出幕前，近年專心相夫教子。
30歲靚媽陳凱琳（Grace）自從嫁給鄭嘉穎後就淡出幕前，近年專心相夫教子。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 Grace近日染上一頭金髮以新造型示人。
Grace近日染上一頭金髮以新造型示人。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳在IG一炮過晒五張得意童年照。
陳凱琳在IG一炮過晒五張得意童年照。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 當中與龍鳳胎弟弟Derek的合照，再次令兩姐弟的外表引起討論。
當中與龍鳳胎弟弟Derek的合照，再次令兩姐弟的外表引起討論。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 Grace細細個已經眼仔碌碌，十分可愛。
Grace細細個已經眼仔碌碌，十分可愛。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 輪廓極深。
輪廓極深。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳
（圖片來源：[email protected]

Derek結婚

早前陳凱琳孖生細佬Derek報喜，升呢人夫，陳凱琳升呢姑奶當然開心，同時亦令全家高顏值都齊齊曝光，原來陳凱琳仲有個家姐，不過大家姐同陳凱琳及孖生細佬好唔似樣，細佬樣子更被指似印度人。

陳凱琳在細佬婚後兩日出po祝賀：「Call me 二姑奶 😌✌🏻Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」
陳凱琳在細佬婚後兩日出po祝賀：「Call me 二姑奶 😌✌🏻Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」
陳凱琳細佬Derek都成為人夫，陳家三姊弟都已結婚。 Photos: @tikitproduction
陳凱琳細佬Derek都成為人夫，陳家三姊弟都已結婚。 Photos: @tikitproduction
陳凱琳 Photos: @tikitproduction
Photos: @tikitproduction
陳凱琳在Derek出post留言：To the most beautiful and loving couple ❤️ wish you all the best from the bottom of my heart Photos: @tikitproduction
陳凱琳在Derek出post留言：To the most beautiful and loving couple ❤️ wish you all the best from the bottom of my heart Photos: @tikitproduction
弟婦（左）早已融入家中，之前細佬 Derek帶住她到陳凱琳家中慶祝聖誕節。
弟婦（左）早已融入家中，之前細佬 Derek帶住她到陳凱琳家中慶祝聖誕節。

陳凱琳細佬Derek踏入人生新一頁，升呢姑奶的陳凱琳同老公鄭嘉穎孖住出席婚禮見證，不過未見一對寶貝囝囝，問到陳凱琳對細佬有何「訓言」？陳凱琳話冇，因為細佬同女友都拍咗拖一段日子，明言唔會催細佬生B，仲叫細佬幫忙湊自己一對囝囝取經驗，升呢姑奶的陳凱琳話送上利是作賀禮﹗

陳凱琳表示細佬與女友拍拖一段時間。
陳凱琳表示細佬與女友拍拖一段時間。
陳凱琳唔止同細佬感情要好，跟弟婦（前排左二）一樣好friend。
陳凱琳唔止同細佬感情要好，跟弟婦（前排左二）一樣好friend。

陳凱琳孖生弟弟鬼鬼哋

陳凱琳(Grace)之前於Ig放短片，片中佢同一名眼大大嘅鬍鬚男玩到忘形，對方為佢化妝又不避嫌面貼面，咁親密。原來鬍鬚男係陳凱琳嘅孖生細佬Derek，二人應化妝品牌邀請為新產品拍片示範，不過網友錯重點，話奇怪二人父母係中國人，但佢同細佬居然好似mix，鬼鬼哋喎⋯⋯

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！
Grace同孖生弟弟Derek為化妝品牌拍攝影片，首度出鏡的Derek和家姐Grace頭貼頭一齊上妝，為了測試品牌的防水能力，佢哋一齊做運動之餘，Derek仲拎住毛巾為Grace擦臉，好溫馨呀！

拍攝當日廣告商與陳凱琳經理人也在場，他們也詫異Derek 首次出鏡但表現很自然。
【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！ 【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

由細到大Grace跟Derek也好好感情，一齊玩、一齊同朋友聚會，而細佬更係佢傾心事的對象。 【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

不過，陳凱琳稱細佬不會入行，今次是經驗和回憶，將來他們重溫會好開心。 【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

影片出街後，留言讚cute、cool、靚仔、靚女嘅人好多，但都有唔少網友都話奇怪佢哋嘅父母係傳統嘅中國人樣子，但Grace同孖生細佬居然就好似mix，更有網友更指Derek同外國影星Ryan Reynolds似樣，到底點解呢

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！ 【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！ 【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

其實早在Grace當選港姐時已被誤會是混血兒，不過父母都中國人臉孔，曾引起一陣話題。當年陳凱琳曾回應傳媒說： 「我係爸爸媽媽親生，細佬同我一樣，由細到大都鬼鬼哋⋯」

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

又睇番Grace嘅全家福，佢同孖生弟弟係似mix，但家姐(左一)又好中國人樣，難怪大家會誤會嘅⋯

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！

又睇呢張姊弟合照，大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！

【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！
陳凱琳細佬被網民指輪廓極深、深膚色，似印度人。
陳凱琳細個已經被人話似混血兒，細佬則由細到大都膚色較黑。
陳凱琳細個已經被人話似混血兒，細佬則由細到大都膚色較黑。
陳凱琳 兩姊弟細個好可愛。
兩姊弟細個好可愛。
陳凱琳仲有個家姐（左），不過大家姐同陳凱琳姊弟唔似樣，係中國人樣，似父母。
陳凱琳仲有個家姐（左），不過大家姐同陳凱琳姊弟唔似樣，係中國人樣，似父母。

常見問題

陳凱琳真係有印巴血統嗎？

其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫⋯⋯詳情請看

陳凱琳有作出回應嗎？

其實早在Grace當選港姐時已被誤會是混血兒，當年陳凱琳曾回應傳媒⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_hcc、新傳媒圖片庫

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