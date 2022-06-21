陳凱琳媽媽曾剖白子女被指似印度人之迷 親認有血統因素

陳凱琳（Grace）在網上不時分享與龍鳳胎弟弟Derek的合照，由於兩姐弟多次被指外貌像混血兒，所以Grace每次分享合照都會引起討論。近日林作更加揚言出一百萬要求Derek與父親驗DNA。但其實陳媽媽去年已經在節目上解釋過容貌差異的原因！