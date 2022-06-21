陳凱琳媽媽曾剖白子女被指似印度人之迷 親認有血統因素

陳凱琳（Grace）在網上不時分享與龍鳳胎弟弟Derek的合照，由於兩姐弟多次被指外貌像混血兒，所以Grace每次分享合照都會引起討論。近日林作更加揚言出一百萬要求Derek與父親驗DNA。但其實陳媽媽去年已經在節目上解釋過容貌差異的原因！
陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。
一炮過晒五張得意童年照
30歲靚媽陳凱琳（Grace）自從嫁給鄭嘉穎後就淡出幕前，近年專心相夫教子，但她仍不時活躍於社交平台，經常轉換不同形象拍片。早前Grace就染上一頭金髮以新造型示人，並在IG一炮過晒五張得意童年照，當中與Derek的合照再次令兩姐弟的外表引起討論。相中所見小時候的Grace眼仔碌碌，輪廓極深，甚有外國小女孩的味道，更與龍鳳胎弟弟Derek五官撞樣，難怪有網民直言：「兩姐弟細細個真係好似樣」。由於陳凱琳的父母及大家姐Joyce都是華人外表，所以Grace每次分享合照都會引起討論。
Derek結婚
早前陳凱琳孖生細佬Derek報喜，升呢人夫，陳凱琳升呢姑奶當然開心，同時亦令全家高顏值都齊齊曝光，原來陳凱琳仲有個家姐，不過大家姐同陳凱琳及孖生細佬好唔似樣，細佬樣子更被指似印度人。
陳凱琳細佬Derek踏入人生新一頁，升呢姑奶的陳凱琳同老公鄭嘉穎孖住出席婚禮見證，不過未見一對寶貝囝囝，問到陳凱琳對細佬有何「訓言」？陳凱琳話冇，因為細佬同女友都拍咗拖一段日子，明言唔會催細佬生B，仲叫細佬幫忙湊自己一對囝囝取經驗，升呢姑奶的陳凱琳話送上利是作賀禮﹗
陳凱琳孖生弟弟鬼鬼哋
陳凱琳(Grace)之前於Ig放短片，片中佢同一名眼大大嘅鬍鬚男玩到忘形，對方為佢化妝又不避嫌面貼面，咁親密。原來鬍鬚男係陳凱琳嘅孖生細佬Derek，二人應化妝品牌邀請為新產品拍片示範，不過網友錯重點，話奇怪二人父母係中國人，但佢同細佬居然好似mix，鬼鬼哋喎⋯⋯
拍攝當日廣告商與陳凱琳經理人也在場，他們也詫異Derek 首次出鏡但表現很自然。
由細到大Grace跟Derek也好好感情，一齊玩、一齊同朋友聚會，而細佬更係佢傾心事的對象。
不過，陳凱琳稱細佬不會入行，今次是經驗和回憶，將來他們重溫會好開心。
影片出街後，留言讚cute、cool、靚仔、靚女嘅人好多，但都有唔少網友都話奇怪佢哋嘅父母係傳統嘅中國人樣子，但Grace同孖生細佬居然就好似mix，更有網友更指Derek同外國影星Ryan Reynolds似樣，到底點解呢
其實早在Grace當選港姐時已被誤會是混血兒，不過父母都中國人臉孔，曾引起一陣話題。當年陳凱琳曾回應傳媒說： 「我係爸爸媽媽親生，細佬同我一樣，由細到大都鬼鬼哋⋯」
又睇番Grace嘅全家福，佢同孖生弟弟係似mix，但家姐(左一)又好中國人樣，難怪大家會誤會嘅⋯
又睇呢張姊弟合照，大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！
常見問題
陳凱琳真係有印巴血統嗎？
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫⋯⋯詳情請看
陳凱琳有作出回應嗎？
其實早在Grace當選港姐時已被誤會是混血兒，當年陳凱琳曾回應傳媒⋯⋯詳情請看