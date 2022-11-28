陳凱琳

31歲陳凱琳為53歲鄭嘉穎陀第三胎！上月為節目興奮跳海

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31歲陳凱琳（Grace）已為53歲老公鄭嘉穎誕下兩位公子，估不到二人咁勤力，今日（28日）齊齊宣佈家庭再添新成員，更拍片大晒明顯凸出的孕肚。

陳凱琳 懷孕 陳凱琳和鄭嘉穎拍片報喜。
陳凱琳和鄭嘉穎拍片報喜。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳：我們急不及待想見到寶寶

陳凱琳在IG貼上大肚影片，以英文報喜：「世上最珍貴的禮物，人生也許變幻莫測，但無疑充滿美好的祝福。這就是為什麼今天我們很高興與大家分享我們的喜悅和幸福：我們的家庭即將壯大！提前感謝所有祝福者，我們急不及待地想見到寶寶。」陳凱琳在11月2日播出一集明珠台節目《Love Matters with Grace》，和姜麗文一起跳海，估計是在上月拍攝，未知當時知道有BB未？

陳凱琳 懷孕 陳凱琳已見肚！
陳凱琳已見肚！（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 懷孕 鄭嘉穎錫錫老婆仔！
鄭嘉穎錫錫老婆仔！（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 懷孕 Love Matters with Grace Grace與Lesley跳進大海。
陳凱琳在11月2日播出一集明珠台節目《Love Matters with Grace》，和姜麗文一起跳海，未知當時知道有BB未！（圖片來源：TVB提供）
陳凱琳 懷孕 Love Matters with Grace 陳凱琳與姜麗文大談如何自我關愛
陳凱琳拍節目時似已見肚。（圖片來源：TVB提供）

陳凱琳一家被林作挑機

多年來陳凱琳一家的外表都成為熱話，因為她和龍鳳胎細佬Derek睇落都似混血兒，但Derek膚色更深輪廓更分明，與陳爸爸合照更顯出他的「與別不同」。雖然陳凱琳已多次澄清她與細佬都是父母親生，但林作受訪時表示為了「公義」而要求Derek與爸爸驗DNA，直言「盲嘅都睇得出」，還開出100萬挑戰陳家，要求Derek提供「一條毛」驗證。最後Derek當然無被林作利用，早前他已移民離開香港飛去加拿大。

陳凱琳 懷孕 陳凱琳 陳凱琳入行以來EQ甚高，對於林作多次挑機，她大方回應。
陳凱琳入行以來EQ甚高，對於林作多次挑機，她大方回應。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 懷孕 陳凱琳 陳凱琳和龍鳳胎細佬Derek睇落都極似混血兒，所以一直被質疑二人與父母的血緣關係。
陳凱琳和龍鳳胎細佬Derek睇落都極似混血兒，所以一直被質疑二人與父母的血緣關係。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 懷孕 陳凱琳 一家五口的陳凱琳，除了和龍鳳胎細佬Derek樣貌相近外，與家姐和父母的外貌確有些微出入。
一家五口的陳凱琳，除了和龍鳳胎細佬Derek樣貌相近外，與家姐和父母的外貌確有些微出入。(圖片來源:[email protected]

陳凱琳大方回應

雖然陳凱琳細佬Derek已飛加拿大，但林作似乎仍未願放手，早前他在其社交平台上載一張相，是一張長髮女士的背影，林作聲稱自己在尖沙咀遇見疑似陳凱琳並拍下對方的背影，還想要對方一條頭髮驗DNA，不過林作得個講字，連招咪都唔敢同陳凱琳打。陳凱琳出席公開活動時回應此事，她表示不清楚上述事件，但相信林作是一位好幽默的人，她更大方說只要對方開口問，她會直接畀一條頭髮林作。

陳凱琳 懷孕 陳凱琳 林作早前曾在其社交平台上載一張長髮女士的背影，聲稱自己遇見疑似陳凱琳並拍下對方的照片。
林作早前曾在其社交平台上載一張長髮女士的背影，聲稱自己遇見疑似陳凱琳並拍下對方的照片。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 懷孕 陳凱琳 為了延續熱話，林作炒作新聞功力確是層出不窮，單憑一張女士背影，加一句「想要她一根頭髮」又成為話題。
為了延續熱話，林作炒作新聞功力確是層出不窮，單憑一張女士背影，加一句「想要她一根頭髮」又成為話題。 (圖片來源:[email protected]

真空上陣與鄭嘉穎放閃

陳凱琳與老公鄭嘉穎都是出名廿四孝父母，經常「仔不離身」，最近兩公婆難得賣甩小朋友，去酒店Staycation歎二人世界。陳凱琳在社交平台大晒一系列照片放閃，二人「返老還童」變身「大細路」，全程幸福到不停笑，二人更乘機放閃玩錫錫，大晒恩愛！陳凱琳笑言因為有老公在場做監督，所以有機會大解放，見她換上真空露背裝在浴缸內影靚相，正面晒纖瘦身形，再擰轉面大騷白滑玉背，畫面非常誘人。

陳凱琳 懷孕 陳凱琳 陳凱琳真空露背裝瞓落浴缸，露出白滑玉背畫面非常誘人。
陳凱琳真空露背裝瞓落浴缸，露出白滑玉背畫面非常誘人。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 懷孕 陳凱琳 有老公在場做監督，陳凱琳影了很多靚相，還可以盡情性感大解放。
有老公在場做監督，陳凱琳影了很多靚相，還可以盡情性感大解放。 (圖片來源:[email protected]

下次要全家Staycation

歎了一晚二人世界，又影了輯性感靚相，但陳凱琳內心卻非常掛住兩個囝囝，她在活動中對傳媒表示：「啱啱同老公去完staycation，但係第二日都提早走，去咗接個仔放學，好掛住佢哋，下次都會帶埋小朋友去。我哋唔使浪漫，或者等小朋友瞓咗先出去食餐飯拍拖。」

陳凱琳 懷孕 陳凱琳 差點閃盲人的錫錫相，完全看不出鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差20年。
差點閃盲人的錫錫相，完全看不出鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差20年。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 懷孕 陳凱琳 鄭嘉穎和陳凱琳婚後生了兩個寶貝仔，平時一放假便會享受家庭樂，日前撇下囝囝去STAYCATION嘆二人世界，全程令陳凱琳心掛掛。
鄭嘉穎和陳凱琳婚後生了兩個寶貝仔，平時一放假便會享受家庭樂，日前撇下囝囝去STAYCATION嘆二人世界，全程令陳凱琳心掛掛。 (圖片來源:[email protected]

常見問題

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圖片來源：[email protected]、TVB

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