31歲陳凱琳為53歲鄭嘉穎陀第三胎！上月為節目興奮跳海
陳凱琳：我們急不及待想見到寶寶
陳凱琳在IG貼上大肚影片，以英文報喜：「世上最珍貴的禮物，人生也許變幻莫測，但無疑充滿美好的祝福。這就是為什麼今天我們很高興與大家分享我們的喜悅和幸福：我們的家庭即將壯大！提前感謝所有祝福者，我們急不及待地想見到寶寶。」陳凱琳在11月2日播出一集明珠台節目《Love Matters with Grace》，和姜麗文一起跳海，估計是在上月拍攝，未知當時知道有BB未？
陳凱琳一家被林作挑機
多年來陳凱琳一家的外表都成為熱話，因為她和龍鳳胎細佬Derek睇落都似混血兒，但Derek膚色更深輪廓更分明，與陳爸爸合照更顯出他的「與別不同」。雖然陳凱琳已多次澄清她與細佬都是父母親生，但林作受訪時表示為了「公義」而要求Derek與爸爸驗DNA，直言「盲嘅都睇得出」，還開出100萬挑戰陳家，要求Derek提供「一條毛」驗證。最後Derek當然無被林作利用，早前他已移民離開香港飛去加拿大。
陳凱琳大方回應
雖然陳凱琳細佬Derek已飛加拿大，但林作似乎仍未願放手，早前他在其社交平台上載一張相，是一張長髮女士的背影，林作聲稱自己在尖沙咀遇見疑似陳凱琳並拍下對方的背影，還想要對方一條頭髮驗DNA，不過林作得個講字，連招咪都唔敢同陳凱琳打。陳凱琳出席公開活動時回應此事，她表示不清楚上述事件，但相信林作是一位好幽默的人，她更大方說只要對方開口問，她會直接畀一條頭髮林作。
真空上陣與鄭嘉穎放閃
陳凱琳與老公鄭嘉穎都是出名廿四孝父母，經常「仔不離身」，最近兩公婆難得賣甩小朋友，去酒店Staycation歎二人世界。陳凱琳在社交平台大晒一系列照片放閃，二人「返老還童」變身「大細路」，全程幸福到不停笑，二人更乘機放閃玩錫錫，大晒恩愛！陳凱琳笑言因為有老公在場做監督，所以有機會大解放，見她換上真空露背裝在浴缸內影靚相，正面晒纖瘦身形，再擰轉面大騷白滑玉背，畫面非常誘人。
下次要全家Staycation
歎了一晚二人世界，又影了輯性感靚相，但陳凱琳內心卻非常掛住兩個囝囝，她在活動中對傳媒表示：「啱啱同老公去完staycation，但係第二日都提早走，去咗接個仔放學，好掛住佢哋，下次都會帶埋小朋友去。我哋唔使浪漫，或者等小朋友瞓咗先出去食餐飯拍拖。」
常見問題
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