陳凱琳出席時裝周成功集郵呢位大師 合照一刻「離罩」險走光
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32歲陳凱琳近年轉戰做KOL相當活躍，最近更參與米蘭時裝周，見她一身吊帶裝靚靚打扮，竟不小心發生「離罩」事件，相當尷尬！
陳凱琳時裝周「成功集郵」
陳凱琳最近佢就飛咗米蘭出席時裝周，佢興奮留言：「竟然俾我今次你到時裝週同Mr Armani 影到相 ，睇咗一場精彩嘅fashion show (it snowed indoors! )識咗隔離一位靚女Spanish singer佢仲幫我同Mr Armani 拍咗段片～哈哈！我又成功集郵啦」
陳凱琳太興奮失手「離罩」
陳凱琳以一襲吊帶低胸湖水綠crop top配搭束腰褲，盡見佢事業線，相當吸睛！影片中，當中陳凱琳與國際品牌創辦人Mr.Armani影相之際，鏡頭唔小心捕捉到佢失手畫面，從側而看隱約見到 ，陳凱琳可能太興奮，唔察覺吊帶衫已離罩，疑似露出Nude Bra。事後，亦有網友好心提醒她「就走光」
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圖片來源：IG@ghlchan