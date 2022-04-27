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陳凱琳新節目請朱千雪出山 回憶選港姐跌淨88磅激動爆喊

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陳凱琳（Grace)、朱晨麗、劉穎鏇、邵珮詩、唐麗球、張名雅、朱凱婷及林麗薇，日前以港姐代表身份亮相無綫節目《美麗傳奇50載》，齊齊回憶參選時鮮為人知的點滴。但經過入行9年的努力，有消息指陳凱琳已經創出一番事業，過去一年吸金力超強！近日更會擔正節目監製兼主持，又要兼顧家庭，陳凱琳已成為一位全能女強人！

陳凱琳超強吸金力

最近有報道指，陳凱琳早年成為「品牌最愛」，在近兩年疫巿之下仍然大受各品牌歡迎，重金邀請她代言或拍廣告，估計營業額高達千萬。而另一方面，雖然陳凱林在結婚生仔之後大減幕前演出，但原來她還未言要脫離電視框。

陳凱琳新節目 請朱千雪出山

近日更升呢為明珠台於暑假推出的清談節目《Love Matter》擔任監製兼主持，總共十二集碌盡人情卡請嘉賓，連好姊妹朱千雪都賞面再度亮相TVB！另一方面，陳凱林亦忙於拍攝《日日媽媽聲》第2季，又要兼顧家庭，陳凱琳認真忙碌呀！

陳凱琳 打開陳凱琳的IG，不難發現「廣告」的踪影。
打開陳凱琳的IG，不難發現「廣告」的踪影。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 估唔到連自朱千雪都「出山」！
估唔到連自朱千雪都「出山」！（圖片來源：[email protected]

陳凱琳飽受壓力感觸落淚

節目特別請來多年來的港姐幕後功臣形象監督陳惠英（Karen）接受訪問，回顧港姐成為經典的籌備過程及細節。Karen特別提到起陳凱琳（Grace)，指她身形太瘦削，會看上去較輸蝕，但因為她的五官較突出及聰明，成功令大家忘記她太瘦。陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚，坦承當年因為體重不足90磅而被抨擊，令她飽受壓力。

陳凱琳 無綫年度盛事香港小姐競選現已接受報名，日前播出節目《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》，一眾前港姐圍埋一齊話當年。
無綫年度盛事香港小姐競選現已接受報名，日前播出節目《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》，一眾港姐圍埋一齊話當年。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖·）
陳凱琳 《美麗傳奇50載》邀請8位前港姐做嘉賓，包括：左起）朱晨麗、陳凱琳、邵珮詩、劉穎鏇。
《美麗傳奇50載》邀請8位前港姐做嘉賓，包括：（左起）朱晨麗、陳凱琳、邵珮詩、劉穎鏇。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）
陳凱琳 左起）張名雅、朱凱婷、林麗薇及唐麗球。
（左起）張名雅、朱凱婷、林麗薇及唐麗球。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）
陳凱琳 節目上特別請來多年來的港姐形象監督陳惠英接受訪問，更特別提到起陳凱琳，指她身形太瘦削。
節目上特別請來多年來的港姐形象監督陳惠英接受訪問，更特別提到起陳凱琳，指她身形太瘦削。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）
陳凱琳 陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚。
陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）

陳凱琳：唯一得外貌有價值

陳凱琳說：「我諗冇一個女仔係想成日都攞你嘅身材、身形、外貌去做你唯一一樣有價值嘅嘢，嗰陣時真係幾大打擊，成日都係提及呢一樣嘢，屋企人又會睇報紙，睇到呢一樣嘢又覺得唔好意思拎出來講，你又要扮冇嘢，仲要答預咗，記得當日磅重，人哋會叫我係咪要飲多啖水，因為外界好着重呢一個數字去做焦點，成日都係話88磅，我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」

陳凱琳 陳凱琳在節目中回想當年壓力突然落淚。
陳凱琳在節目中回想當年壓力突然落淚，更指有人著她上磅前要飲多啲水。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）
陳凱琳 陳凱琳多年來被批身材瘦削。
陳凱琳多年來被批身材瘦削。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 網民留言。
網民留言。（圖片來源：連登截圖）
陳凱琳 2013年陳凱琳參選港姐。
2013年陳凱琳參選港姐。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳凱琳 瘦削身型屢成焦點。
瘦削身型屢成焦點。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳凱琳 當時陳凱琳跌到得88磅。
當時陳凱琳跌到得88磅。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳凱琳
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

常見問題

陳凱琳為何因身材而飽受壓力？

陳凱琳透露當年選港姐體重不足，甚至被外間批評身型似⋯⋯詳情請看

陳凱琳仍會再拍劇嗎？

陳凱琳近年大受品牌歡迎，而她在結婚生仔之後大減幕前演出，近日就為暑假推出的節目擔任監製兼主持⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖、新傳媒圖片庫、連登截圖

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