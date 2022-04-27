陳凱琳新節目請朱千雪出山 回憶選港姐跌淨88磅激動爆喊

陳凱琳（Grace)、朱晨麗、劉穎鏇、邵珮詩、唐麗球、張名雅、朱凱婷及林麗薇，日前以港姐代表身份亮相無綫節目《美麗傳奇50載》，齊齊回憶參選時鮮為人知的點滴。但經過入行9年的努力，有消息指陳凱琳已經創出一番事業，過去一年吸金力超強！近日更會擔正節目監製兼主持，又要兼顧家庭，陳凱琳已成為一位全能女強人！