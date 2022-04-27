陳凱琳新節目請朱千雪出山 回憶選港姐跌淨88磅激動爆喊
陳凱琳（Grace)、朱晨麗、劉穎鏇、邵珮詩、唐麗球、張名雅、朱凱婷及林麗薇，日前以港姐代表身份亮相無綫節目《美麗傳奇50載》，齊齊回憶參選時鮮為人知的點滴。但經過入行9年的努力，有消息指陳凱琳已經創出一番事業，過去一年吸金力超強！近日更會擔正節目監製兼主持，又要兼顧家庭，陳凱琳已成為一位全能女強人！
陳凱琳超強吸金力
最近有報道指，陳凱琳早年成為「品牌最愛」，在近兩年疫巿之下仍然大受各品牌歡迎，重金邀請她代言或拍廣告，估計營業額高達千萬。而另一方面，雖然陳凱林在結婚生仔之後大減幕前演出，但原來她還未言要脫離電視框。
陳凱琳新節目 請朱千雪出山
近日更升呢為明珠台於暑假推出的清談節目《Love Matter》擔任監製兼主持，總共十二集碌盡人情卡請嘉賓，連好姊妹朱千雪都賞面再度亮相TVB！另一方面，陳凱林亦忙於拍攝《日日媽媽聲》第2季，又要兼顧家庭，陳凱琳認真忙碌呀！
陳凱琳飽受壓力感觸落淚
節目特別請來多年來的港姐幕後功臣形象監督陳惠英（Karen）接受訪問，回顧港姐成為經典的籌備過程及細節。Karen特別提到起陳凱琳（Grace)，指她身形太瘦削，會看上去較輸蝕，但因為她的五官較突出及聰明，成功令大家忘記她太瘦。陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚，坦承當年因為體重不足90磅而被抨擊，令她飽受壓力。
陳凱琳：唯一得外貌有價值
陳凱琳說：「我諗冇一個女仔係想成日都攞你嘅身材、身形、外貌去做你唯一一樣有價值嘅嘢，嗰陣時真係幾大打擊，成日都係提及呢一樣嘢，屋企人又會睇報紙，睇到呢一樣嘢又覺得唔好意思拎出來講，你又要扮冇嘢，仲要答預咗，記得當日磅重，人哋會叫我係咪要飲多啖水，因為外界好着重呢一個數字去做焦點，成日都係話88磅，我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」
常見問題
陳凱琳為何因身材而飽受壓力？
陳凱琳透露當年選港姐體重不足，甚至被外間批評身型似⋯⋯詳情請看
陳凱琳仍會再拍劇嗎？
陳凱琳近年大受品牌歡迎，而她在結婚生仔之後大減幕前演出，近日就為暑假推出的節目擔任監製兼主持⋯⋯詳情請看