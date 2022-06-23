陳凱琳反擊林作親發一家五口全家福 老公鄭嘉穎幫口：佢咩目的大家好清楚

陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek由於貌似混血兒，不時被網民質疑他和陳父陳母的血緣關係，近日「抽水王」林作更提出用100萬利誘Derek和陳父去驗DNA，引起網民熱討！一直無開腔回應的陳凱琳，今日（6月23日）就趁著兩姊弟31歲生日，在IG分享了一段一家五口全家福影片，反擊林作！