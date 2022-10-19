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陳凱琳回應林作想驗陳家DNA 大方應承：我直接畀一條頭髮佢！

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早前「抽水王」林作以100萬向陳凱琳(Grace)龍鳳胎細佬Derek發出「一條毛」驗DNA挑戰，及後Derek移民加拿大以為事件告一段落，但林作仍然死心不息稱在商場遇見疑似陳凱琳並拍下對方背影，還公開表示想要對方一條頭髮驗DNA，為此陳凱琳現身商場活動時對傳媒大方表示，只要林作開口問，她會直接畀對方一條頭髮。

陳凱琳 陳凱琳入行以來EQ甚高，對於林作多次挑機，她大方回應。
陳凱琳入行以來EQ甚高，對於林作多次挑機，她大方回應。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 話明係「抽水王」，林作語不驚人誓不休，不停咬住陳凱琳一家唔放。
話明係「抽水王」，林作語不驚人誓不休，不停咬住陳凱琳一家唔放。 (圖片來源:[email protected]

陳凱琳一家被林作挑機

多年來陳凱琳一家的外表都成為熱話，因為她和龍鳳胎細佬Derek睇落都似混血兒，但Derek膚色更深輪廓更分明，與陳爸爸合照更顯出他的「與別不同」。雖然陳凱琳已多次澄清她與細佬都是父母親生，但林作受訪時表示為了「公義」而要求Derek與爸爸驗DNA，直言「盲嘅都睇得出」，還開出100萬挑戰陳家，要求Derek提供「一條毛」驗證。最後Derek當然無被林作利用，早前他已移民離開香港飛去加拿大。

陳凱琳 陳凱琳和龍鳳胎細佬Derek睇落都極似混血兒，所以一直被質疑二人與父母的血緣關係。
陳凱琳和龍鳳胎細佬Derek睇落都極似混血兒，所以一直被質疑二人與父母的血緣關係。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 一家五口的陳凱琳，除了和龍鳳胎細佬Derek樣貌相近外，與家姐和父母的外貌確有些微出入。
一家五口的陳凱琳，除了和龍鳳胎細佬Derek樣貌相近外，與家姐和父母的外貌確有些微出入。(圖片來源:[email protected]

陳凱琳大方回應

雖然陳凱琳細佬Derek已飛加拿大，但林作似乎仍未願放手，早前他在其社交平台上載一張相，是一張長髮女士的背影，林作聲稱自己在尖沙咀遇見疑似陳凱琳並拍下對方的背影，還想要對方一條頭髮驗DNA，不過林作得個講字，連招咪都唔敢同陳凱琳打。陳凱琳出席公開活動時回應此事，她表示不清楚上述事件，但相信林作是一位好幽默的人，她更大方說只要對方開口問，她會直接畀一條頭髮林作。

陳凱琳 林作早前曾在其社交平台上載一張長髮女士的背影，聲稱自己遇見疑似陳凱琳並拍下對方的照片。
林作早前曾在其社交平台上載一張長髮女士的背影，聲稱自己遇見疑似陳凱琳並拍下對方的照片。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 為了延續熱話，林作炒作新聞功力確是層出不窮，單憑一張女士背影，加一句「想要她一根頭髮」又成為話題。
為了延續熱話，林作炒作新聞功力確是層出不窮，單憑一張女士背影，加一句「想要她一根頭髮」又成為話題。 (圖片來源:[email protected]

真空上陣與鄭嘉穎放閃

陳凱琳與老公鄭嘉穎都是出名廿四孝父母，經常「仔不離身」，最近兩公婆難得賣甩小朋友，去酒店Staycation歎二人世界。陳凱琳在社交平台大晒一系列照片放閃，二人「返老還童」變身「大細路」，全程幸福到不停笑，二人更乘機放閃玩錫錫，大晒恩愛！陳凱琳笑言因為有老公在場做監督，所以有機會大解放，見她換上真空露背裝在浴缸內影靚相，正面晒纖瘦身形，再擰轉面大騷白滑玉背，畫面非常誘人。

陳凱琳 陳凱琳真空露背裝瞓落浴缸，露出白滑玉背畫面非常誘人。
陳凱琳真空露背裝瞓落浴缸，露出白滑玉背畫面非常誘人。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 有老公在場做監督，陳凱琳影了很多靚相，還可以盡情性感大解放。
有老公在場做監督，陳凱琳影了很多靚相，還可以盡情性感大解放。 (圖片來源:[email protected]

下次要全家Staycation

歎了一晚二人世界，又影了輯性感靚相，但陳凱琳內心卻非常掛住兩個囝囝，她在活動中對傳媒表示：「啱啱同老公去完staycation，但係第二日都提早走，去咗接個仔放學，好掛住佢哋，下次都會帶埋小朋友去。我哋唔使浪漫，或者等小朋友瞓咗先出去食餐飯拍拖。」

陳凱琳 差點閃盲人的錫錫相，完全看不出鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差20年。
差點閃盲人的錫錫相，完全看不出鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差20年。 (圖片來源:[email protected]
陳凱琳 鄭嘉穎和陳凱琳婚後生了兩個寶貝仔，平時一放假便會享受家庭樂，日前撇下囝囝去STAYCATION嘆二人世界，全程令陳凱琳心掛掛。
鄭嘉穎和陳凱琳婚後生了兩個寶貝仔，平時一放假便會享受家庭樂，日前撇下囝囝去STAYCATION嘆二人世界，全程令陳凱琳心掛掛。 (圖片來源:[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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