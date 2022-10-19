陳凱琳回應林作想驗陳家DNA 大方應承：我直接畀一條頭髮佢！

早前「抽水王」林作以100萬向陳凱琳(Grace)龍鳳胎細佬Derek發出「一條毛」驗DNA挑戰，及後Derek移民加拿大以為事件告一段落，但林作仍然死心不息稱在商場遇見疑似陳凱琳並拍下對方背影，還公開表示想要對方一條頭髮驗DNA，為此陳凱琳現身商場活動時對傳媒大方表示，只要林作開口問，她會直接畀對方一條頭髮。