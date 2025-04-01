陳凱琳離巢後即同ViuTV女神合作 Ah Gi樊沛珈大爆「教煮」笑料
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近年專注於KOL事業的陳凱琳，日前低調離巢TVB，隨即在社交平台分享與ViuTV有「黑面女神」之稱嘅樊沛珈（Ah Gi）合作，不少網民大讚二人擦出火花，默契十足， Ah Gi綜藝感爆棚！
陳凱琳新烹飪節目嘉賓陣容強大
陳凱琳在三月開始上傳一系列的新烹飪節目《歡迎光「琳」》，每集請來的嘉賓都夠曬強大，不過當時可能因為陳凱琳未正式離巢，所以請的大都是TVB的藝人，包括許廷鏗、農夫、洪永城，就連Tyson Yoshi的未婚妻Christy都有上過節目。
同ViuTV女神樊沛珈合作
嚟到第5集，陳凱琳邀請ViuTV女神樊沛珈（Ah Gi）上節目合作。Ah Gi向來有主持烹飪節目嘅經驗，親自落廚亦有板有眼！Ah G在節目中示範「蘆筍豚肉卷」，雖自稱烹飪經驗不多，但表現有條不紊，連陳凱琳都大讚她的菜式好味！網民紛紛留言，稱讚二人合作新鮮有趣，Ah Gi不僅顏值高又有綜藝感，睇到網民夠曬賞心悅目：「omg係阿Gi!」、「Ahhhhhh Giiiiiiii 😍」、「兩位女神！」
Ah Gi大爆「教煮」笑料
Ah Gi接受訪問時，大爆拍攝現場的搞笑趣事。她表示因為菜式好簡單，自信滿滿講明「零失敗」，點知差啲因為1材料搞到差點失敗：「我心想廚房studio一定有豉油，點知搵咗好耐都搵唔到，冇豉油真係會失敗，好彩最後搵到！」
此外，Ah Gi提到平時主持烹飪節目，看得多也學了些技巧，但實戰經驗不多。今次成功做出美味菜式，讓她信心大增，更表示想繼續進修廚藝，挑戰更多菜色。
圖片來源：IG@ghlchan、IG@ahgigiha資料或影片來源：原文刊於新假期