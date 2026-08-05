歐錦棠隔空發文疑怒轟「陳凱琳事件」 狠批一句話意外獲網民力撐
廣告
近日陳凱琳帶同三名兒子到金鐘看電影時被指全程嘈吵，其後疑遭不滿觀眾淋忌廉，她事後發聲希望大眾能對小朋友保持善良。這宗引發全城爭議的風波越演越烈，資深藝人歐錦棠亦在社交平台兩度發文隔空反擊，直言雖然贊同對小孩要良善，但拋出一句極具嘲諷意味的狠話，背後帶出的公德心問題令人深思。
《蜘蛛俠》散場突發淋忌廉衝突
早前前港姐冠軍陳凱琳帶同三名兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠︰英雄重生》，怎料觀影期間小朋友不斷大聲交談、嬉笑及尖叫，發出的巨大聲浪嚴重騷擾在場觀眾。事後有同場觀眾在網上發文公審，更爆出散場時有人疑因強烈不滿觀影體驗受干擾，竟以忌廉直接淋向陳凱琳兒子的頭部，場面極度混亂，最終陳凱琳需要即時向戲院職員求助並報警處理。
歐錦棠隔空怒轟陳凱琳
面對網上連串炮轟，陳凱琳早前出席活動時首度開腔，承認若騷擾到他人自己責無旁貸，但同時懇切呼籲外界，表示「希望大家可以對小朋友善良少少」。這番言論隨即觸動資深演員歐錦棠的神經，他在社交平台疑似隔空發炮回應，直言「我贊同要對細路良善，但他們也不是猴子，所以應該嚴加管教」，最後更極具諷刺地反問遲些看電影是否需要考牌。
《火遮眼》遇無品觀眾親自制止
話題持續發酵後，歐錦棠再度發布新帖文分享親身經歷，直指小朋友不懂公德是大人有責，並斥責部分成年人同樣缺乏質素。他憶述早前觀看電影《火遮眼》時，前排兩男一女由開場便不斷以室外正常音量交談及解畫，即使被他發聲示意安靜仍故我。最終他忍無可忍，把頭伸到兩名男子中間，以極度堅定嚴肅的語氣要求對方收聲，成功令破壞秩序的觀眾徹底噤聲，藉此感嘆大眾對無公德心行為已經忍無可忍。
網民一面倒狂轟無家教
這場戲院禮儀風波在網絡上牽起極大迴響，大量網民湧入社交平台熱烈討論，當中有近 4,000 人讚好歐錦棠的帖文。絕大部分留言一面倒批評家長推卸責任，直斥「自己吾識教仔就個社會幫你教」，並狠批「唔好用對小朋友善良將你的無家教蒙混過關」。同時有網民分享遇過觀眾大聲講電話及踢椅背等惡劣行徑，慨嘆現今社會公德心敗壞，甚至有人嘲諷涉事家長將戲院當作清遠農場放養走地雞，認為公眾場所必須嚴格遵守基本禮儀。
資料或影片來源：原文刊於新假期