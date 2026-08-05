歐錦棠隔空發文疑怒轟「陳凱琳事件」 狠批一句話意外獲網民力撐

近日陳凱琳帶同三名兒子到金鐘看電影時被指全程嘈吵，其後疑遭不滿觀眾淋忌廉，她事後發聲希望大眾能對小朋友保持善良。這宗引發全城爭議的風波越演越烈，資深藝人歐錦棠亦在社交平台兩度發文隔空反擊，直言雖然贊同對小孩要良善，但拋出一句極具嘲諷意味的狠話，背後帶出的公德心問題令人深思。