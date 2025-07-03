陳凱琳14歲超青澀舊照曝光 20年後外貌對比震驚網民！
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34歲陳凱琳（Grace）2013參選港姐後入行，並於2018年嫁大佢22歲嘅視帝鄭嘉穎。2人婚後更係四年抱三，現時一家五口生活幸福美滿。陳凱琳婚後專注照顧愛子以及發展KOL事業，十分活躍於社交平台。近日陳凱琳在社交平台曬出20年前舊照，超驚人外貌對比令唔少網民震驚！
陳凱琳20年前舊照曝光
陳凱琳近日在社交平台曬出與仔仔同遊主題樂園嘅照片，並在帖文中提及當父親得知自己即將帶仔仔去主題樂園20週年慶典時，其父親更將20年前嘅舊照send畀自己，令陳凱琳十分驚喜。照片中佢以淺綠色上衣配牛仔褲示人，雖然稚氣未脫但靚樣已經夠曬搶鏡，與現在相比幾乎沒有太大分別，僅是當年臉上多了幾分嬰兒肥，20年來完全「零走樣」！
網民力讚陳凱琳純天然
陳凱琳的舊照曝光後，引來網民紛紛留言大讚：「真係由細靚到大！」、「太誇張！根本冇變過！」、「睇得出係純天然！」、「果然係港姐冠軍」、「點會有人20年之後都係呢個樣 真係好勁」。不少人認為她只是化妝風格不同，外貌本質幾乎沒變，證明她的美貌絕對天然。
撰文：東方新地圖片來源：ig@ghlchan資料或影片來源：原文刊於新假期