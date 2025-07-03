陳凱琳14歲超青澀舊照曝光 20年後外貌對比震驚網民！

34歲陳凱琳（Grace）2013參選港姐後入行，並於2018年嫁大佢22歲嘅視帝鄭嘉穎。2人婚後更係四年抱三，現時一家五口生活幸福美滿。陳凱琳婚後專注照顧愛子以及發展KOL事業，十分活躍於社交平台。近日陳凱琳在社交平台曬出20年前舊照，超驚人外貌對比令唔少網民震驚！