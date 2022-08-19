31歲陳凱琳父女童年合照曝光 原來同爸爸咁似樣基因強大！

31歲陳凱琳 （Grace）同龍鳳胎細佬Derek樣貌混血味濃，曾被網民質疑是否陳爸爸「親生」，早前林作出價100萬要求驗DNA，以證血統關係，不過陳凱琳一家堅決拒絕。日前（16日）陳凱琳分享多張童年照為爸爸慶生，「父女之謎」正式解開。