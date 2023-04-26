陳凱琳首揭細仔Carlos正面相被指外甥堅似舅 細佬Derek強大基因獲認證

陳凱琳（Grace）現年31歲，已於2018年與鄭嘉穎結為連理，並先後誕下了大兒子鄭承悅（Rafael）、二兒子鄭承亮（Yannick），及在今年1月誕下第三胎細仔Carlos。Grace產後很快就恢復了苗條身材，並得到了不少粉絲的讚賞。最近，Grace公開了細仔Carlos的正面照片，卻被網民指與舅舅Derek長得相似。