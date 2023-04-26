陳凱琳

陳凱琳首揭細仔Carlos正面相被指外甥堅似舅 細佬Derek強大基因獲認證

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陳凱琳（Grace）現年31歲，已於2018年與鄭嘉穎結為連理，並先後誕下了大兒子鄭承悅（Rafael）、二兒子鄭承亮（Yannick），及在今年1月誕下第三胎細仔Carlos。Grace產後很快就恢復了苗條身材，並得到了不少粉絲的讚賞。最近，Grace公開了細仔Carlos的正面照片，卻被網民指與舅舅Derek長得相似。

陳凱琳
（圖片來源：[email protected]

陳凱琳經常網上分享日常生活

Grace最近在社交網站上分享了她的近況，包括工作和家庭生活。她寫道：「看到朋友找到喜歡的人邁向人生的另一個階段，看到Baby每天成長對世界充滿好奇的樣子，看到自己工作活力滿滿的生活狀態，讓我感到生活中的幸福真的就在身邊。」可見Grace非常滿意現在的幸福生活，工作、家庭也平衡得非常好。

陳凱琳
（圖片來源：[email protected]
陳凱琳
（圖片來源：[email protected]

細仔真實樣子曝光

最近，Grace帶著3個月大的細仔Carlos參加一個朋友的婚禮。從照片中可以看出，Carlos已經長大了很多，肉嘟嘟的樣子非常可愛。他還繼承了父母的優良基因，擁有一雙明亮的大眼睛。然而，有些網民指出Carlos的膚色與兩個哥哥有所不同，反而更像陳凱琳的弟弟Derek，但同樣帥氣十足。

陳凱琳 陳凱琳與細仔Carlos。
陳凱琳與細仔Carlos。（圖片來源：[email protected]陳凱琳 Grace）
陳凱琳 陳凱琳與細佬Derek。
陳凱琳與細佬Derek。（圖片來源：[email protected]

被網民大讚親民、貼地

早前，有網民在街上偶遇了Grace，並在社交網站上分享了她的照片。該網民寫道：「旁邊走來一位又瘦又白的混血美女，我沒怎麽留意，就覺得好漂亮，臉好小，我男朋友說那怎麽那麽像凱琳！原來就是！！她當時在拍照工作，不敢上前打擾，後面往我們這邊走了，問能不能拍照，人巨好，一點架子都沒有，說話又溫柔。最重要的是，如果你們有仔細發現的話，凱琳跟我們擺的姿勢一模一樣，好配合我們，我也是後來翻照片的時候發現！」該網友大讚Grace真人瘦且漂亮，性格親切又貼地，沒有一點明星架子。

陳凱琳
（圖片來源：[email protected]何嘉b）
陳凱琳
（圖片來源：[email protected]何嘉b）

意外發現Grace真實高度

然而，Grace和一對網友合照，這張照片意外揭示了她的真實身高。網友聲稱自己身高165cm，男友身高183cm，但是Grace站在他們身邊時，她似乎只有約158cm，這略微低於官方所聲稱的162cm。

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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：[email protected][email protected]陳凱琳 Grace、[email protected]何嘉b

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