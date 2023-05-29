陳凱琳細佬Derek返港團聚　同4個月大外甥仔如餅印

現年31歲的2013年港姐冠軍陳凱琳，同龍鳳胎細佬Derek感情深厚，Derek去年中離港移居加拿大，近日同老婆返港探親，陳凱琳當然好好招待細佬，更與老公鄭嘉穎及三個囝囝，一家五口總動員出動迎賓。陳凱琳於社交網大晒合照，指今次是Derek第一次見4個月大的細仔Carlos，又話得知細佬及弟婦於加拿大生活愉快感到好安慰。