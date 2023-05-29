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陳凱琳細佬Derek返港團聚　同4個月大外甥仔如餅印

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現年31歲的2013年港姐冠軍陳凱琳，同龍鳳胎細佬Derek感情深厚，Derek去年中離港移居加拿大，近日同老婆返港探親，陳凱琳當然好好招待細佬，更與老公鄭嘉穎及三個囝囝，一家五口總動員出動迎賓。陳凱琳於社交網大晒合照，指今次是Derek第一次見4個月大的細仔Carlos，又話得知細佬及弟婦於加拿大生活愉快感到好安慰。

陳凱琳 細佬 鄧達智 陳凱琳父母都是中國人，Grace與龍鳳胎弟弟Derek的外表卻像混血兒，不時成為網民討論焦點。
陳凱琳父母都是中國人，Grace與龍鳳胎弟弟Derek的外表卻像混血兒，不時成為網民討論焦點。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 細佬 陳凱琳的細仔Carlos眼仔睩睩勁得意！
陳凱琳的細仔Carlos眼仔睩睩勁得意！（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 細佬 Derek同陳凱琳二仔真係好似樣，果然外甥多似舅。
Derek同陳凱琳二仔真係好似樣，果然外甥多似舅。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳二仔越大越似Derek

陳凱琳的龍鳳胎細佬Derek去年被林作狙擊，公開要求他與父親驗DNA，Derek在風波中宣佈離開香港，移居加拿大，近日他與老婆返港，與家姐陳凱琳和鄭嘉穎一家見面。俗語有云「外甥多似舅」，陳凱琳的二仔向來被指越大越似舅父Derek，今次終於同框合照，見兩甥舅不止五官相似，連笑容和表情都好一致！至於陳凱琳的4個月大細仔Carlos眼仔睩睩超可愛，更同爸爸幾似樣！

陳凱琳 細佬 Derek返香港探親，同鄭嘉穎與Grace的三個囝囝見面。
Derek返香港探親，同鄭嘉穎與Grace的三個囝囝見面。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 細佬 Grace表示很感恩知道Derek在加拿大生活得好。
Grace表示很感恩知道Derek在加拿大生活得好。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳4個月大孻仔似嘉穎+Derek

陳凱琳透露今次是Derek首次見外甥Carlos，雖然見面時間很短暫，但過程中充滿愛和美好的食物，自己很感恩知道Derek在外地過得很好，叫他多點回來，又或者她自己都可以飛過去加拿大探望他們。鄭嘉穎和陳凱琳的三個囝囝Rafael、Yannick和Carlos都遺傳了父母的優良基因，大仔齊蔭造型好靚仔，絕對可以做童星；而4個月大的Carlos雖然未識望鏡頭，但眼仔睩睩兼嘴嘟嘟，非常精靈可愛，除了像爸爸，一雙大眼睛亦有點似舅父！

陳凱琳 細佬 陳凱琳二仔越大越似Derek。
陳凱琳二仔越大越似Derek。（圖片來源：[email protected]

重溫陳凱琳弟Derek血統事件！

事緣陳凱琳弟弟Derek早前在個人社交平台上載肉緊攬實爸爸的合照，相中陳父坐在他大腿上並啜手指，畫面溫馨，他用英文寫道：「你真的長大了很多，很為你感到驕傲呢！」不過不少網民又再質疑二人是否親生父子，因為爸爸膚色較白，而Derek膚色較深，而且輪廓深像外國人，父子外貌不太似樣，頓時再次成為網友焦點。

陳凱琳 細佬 鄧達智 林作 陳凱琳
陳凱琳弟弟Derek早前在個人社交平台上載肉緊攬實爸爸的合照，不少網民質疑二人是否親生父子。（圖片來源：[email protected]_hcc）
陳凱琳 細佬 鄧達智 陳凱琳
陳凱琳與細佬BB時期外貌不似混血兒。（圖片來源：討論區截圖）
陳凱琳 細佬 鄧達智 林作 陳凱琳
陳凱琳弟弟Derek曾於Instagram個人檔案中強調自己是100%香港人。（圖片來源：[email protected]_hcc）

林作出一百萬抽出求驗DNA

及後有「抽水王」之稱的林作近揚言願意拿出早前與鍾培生拳賽中得到的100萬，要求Derek與爸爸驗DNA證實是親生父子關係。鄭嘉穎在出席活動受訪時，表示指陳凱琳細佬及家人心情都好正常，而嘉穎亦認為大家很清楚林作有何目的，不回應就是最好的回應，總之事件對他們一家人並沒有影響。

陳凱琳 細佬 鄧達智 陳凱琳
陳凱琳和細佬感情要好。（圖片來源：[email protected]_hcc)
陳凱琳 細佬 鄧達智 林作 陳凱琳在細佬婚後兩日出po祝賀：「Call me 二姑奶 Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」
Derek於2021年升呢做人夫，陳凱琳和鄭嘉穎開心到賀。（圖片來源：[email protected]

陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎

其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。

陳凱琳 細佬 鄧達智 林作 一家五口的全家福中，可以見到大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！
一家五口的全家福中，可以見到大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！（圖片來源：[email protected]

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