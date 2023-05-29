陳凱琳細佬Derek返港團聚 同4個月大外甥仔如餅印
陳凱琳二仔越大越似Derek
陳凱琳的龍鳳胎細佬Derek去年被林作狙擊，公開要求他與父親驗DNA，Derek在風波中宣佈離開香港，移居加拿大，近日他與老婆返港，與家姐陳凱琳和鄭嘉穎一家見面。俗語有云「外甥多似舅」，陳凱琳的二仔向來被指越大越似舅父Derek，今次終於同框合照，見兩甥舅不止五官相似，連笑容和表情都好一致！至於陳凱琳的4個月大細仔Carlos眼仔睩睩超可愛，更同爸爸幾似樣！
陳凱琳4個月大孻仔似嘉穎+Derek
陳凱琳透露今次是Derek首次見外甥Carlos，雖然見面時間很短暫，但過程中充滿愛和美好的食物，自己很感恩知道Derek在外地過得很好，叫他多點回來，又或者她自己都可以飛過去加拿大探望他們。鄭嘉穎和陳凱琳的三個囝囝Rafael、Yannick和Carlos都遺傳了父母的優良基因，大仔齊蔭造型好靚仔，絕對可以做童星；而4個月大的Carlos雖然未識望鏡頭，但眼仔睩睩兼嘴嘟嘟，非常精靈可愛，除了像爸爸，一雙大眼睛亦有點似舅父！
重溫陳凱琳弟Derek血統事件！
事緣陳凱琳弟弟Derek早前在個人社交平台上載肉緊攬實爸爸的合照，相中陳父坐在他大腿上並啜手指，畫面溫馨，他用英文寫道：「你真的長大了很多，很為你感到驕傲呢！」不過不少網民又再質疑二人是否親生父子，因為爸爸膚色較白，而Derek膚色較深，而且輪廓深像外國人，父子外貌不太似樣，頓時再次成為網友焦點。
林作出一百萬抽出求驗DNA
及後有「抽水王」之稱的林作近揚言願意拿出早前與鍾培生拳賽中得到的100萬，要求Derek與爸爸驗DNA證實是親生父子關係。鄭嘉穎在出席活動受訪時，表示指陳凱琳細佬及家人心情都好正常，而嘉穎亦認為大家很清楚林作有何目的，不回應就是最好的回應，總之事件對他們一家人並沒有影響。
陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。
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