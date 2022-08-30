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陳凱琳邀細佬Derek助陣上節目 爆Derek靠玩交友App迎娶靚老婆

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由陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，逢星期三晚上9時至9時半於明珠台播出，在8月31日播出的第三集，Grace就邀得其龍鳳胎胞弟Derek擔任節目嘉賓，大談有關交友App的社會現況，以及其親身經驗，原來Derek去年娶的靚老婆都是在交友App上認識！

陳凱琳 Grace話好多謝細佬肯幫手拍攝她的第一個英文清談節目。
Grace話好多謝細佬肯幫手拍攝她的第一個英文清談節目《Love Matters with Grace》。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳細佬Derek 靠交友App搵到真愛

近年愈來愈多人使用交友App，有的藉此覓到真愛，有的卻遇上愛情陷阱。《Love Matters with Grace》第三集，Grace就邀請了她的胞弟Derek擔任嘉賓，暢談關於交友應用程式的現象及分享親身使用的經驗。Grace透露自己從未用過交友App，而Derek卻從該處尋找到真愛，他的老婆Wing正是於交友App上認識的。

林作 陳凱琳在細佬婚後兩日出po祝賀：「Call me 二姑奶 Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」
陳凱琳細佬Derek在去年3月迎娶已拍拖數年的女友阿Wing，升呢做人夫，阿Wing更獲網友大讚樣貌十分標緻。（圖片來源：[email protected]
林作 弟婦（左）早已融入家中，之前細佬 Derek帶住她到陳凱琳家中慶祝聖誕節。
弟婦阿Wing（左）早已融入家中，之前細佬Derek曾帶住她到陳凱琳家中慶祝聖誕節。（圖片來源：[email protected]_hcc）
陳凱琳 Derek在約兩個月前已和老婆阿Wing一同離港，移民到加拿大。
Derek在約兩個月前已和老婆阿Wing一同離港，移民到加拿大。（圖片來源：[email protected]

第一次約會便認定對方 短訊傾偈傾到凌晨2點

在「Memory Lane」的環節中，Grace向Derek提問如果現在要回到交友App上的第一個約會，他會如何計劃，Derek表示會帶對方去一間體面的餐廳，因為他覺得二人要坐下來聊天才可以互相深入了解。其後，被問到跟老婆的相識經過，Derek甜蜜地分享他倆傳訊息聊天會聊到凌晨2時，Grace聽畢大為震驚，並立刻追問哪個時候開始認定對方為終身伴侶，Derek繼續甜蜜撒糖，透露與對方第一次約會時便已認定，令Grace大感羨慕。

陳凱琳 Derek同老婆已結婚約一年半，仍
Derek同老婆已結婚約一年半，仍不時在社交網放閃，非常Sweet。被Grace問及最近一次說「我愛你」的對象是誰，Derek果斷回答是老婆，更表示每日早晚都會跟老婆說「我愛你」。（圖片來源：[email protected]_hcc）
陳凱琳 Grace在節目中與Derek暢談關於交友App的現象，Derek更分享用交友App認識到其老婆的親身經驗。
Grace在節目中與Derek暢談關於交友App的現象，Derek更分享用交友App認識到其老婆的親身經驗。（圖片來源：TVB提供）
陳凱琳 Grace與細佬Derek一同到訪鹽田梓，玩得好興奮。
Grace與細佬Derek一同到訪鹽田梓，玩得好興奮。（圖片來源：TVB提供）
陳凱琳 最後，Grace與Derek大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，Derek需說出自己想與哪一位明星拍攝色 情電影。
最後，Grace與Derek大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，Derek需說出自己想與哪一位明星拍攝色 情電影。（圖片來源：TVB提供）

重溫陳凱琳父女童年合照曝光 原來同爸爸咁似樣基因強大！

31歲陳凱琳 （Grace）同龍鳳胎細佬Derek樣貌混血味濃，曾被網民質疑是否陳爸爸「親生」，早前林作出價100萬要求驗DNA，以證血統關係，不過陳凱琳一家堅決拒絕。日前（16日）陳凱琳分享多張童年照為爸爸慶生，「父女之謎」正式解開。

林作 一家五口的全家福中，可以見到大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！
陳凱琳一家五口全家福中，可以見到陳凱琳同孖生細佬外表混血味濃，故曾被網民質疑是否陳爸爸「親生」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林作 陳凱琳細個已經被人話似混血兒，細佬則由細到大都膚色較黑。
陳凱琳細個已經被人話似混血兒，細佬則由細到大都膚色較黑。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳細個勁似爸爸 用成個鐘剪片為壽星慶生

陳凱琳爸爸日前（16日）生日，乖女陳凱琳透露用咗成個鐘將多張童年與爸爸合照剪接成短片，為壽星陳爸爸製造驚喜，仲話自己永遠都係爸爸心目中嘅小女孩。從短片中可見，陳凱琳童年眼睛水汪汪、鼻高高、咀仔細細，同爸爸餅印一樣，冇理由唔係親生喇掛，睇嚟「父女之謎」終於可以告一段落。

陳凱琳 陳凱琳童年眼睛水汪汪、鼻高高、咀仔細細，同爸爸餅印一樣。
陳凱琳童年眼睛水汪汪、鼻高高、咀仔細細，同爸爸餅印一樣。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳弟Derek血統事件懶人包！

陳凱琳弟弟Derek早前在個人社交平台上載肉緊攬實爸爸的合照，相中陳父坐在他大腿上並啜手指，畫面溫馨，他用英文寫道：「你真的長大了很多，很為你感到驕傲呢！」。不過不少網民又再質疑二人是否親生父子，因為爸爸膚色較白，而Derek膚色較深，而且輪廓深像外國人，父子外貌不太似樣，頓時再次成為網友焦點。

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（圖片來源：連登討論區）
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陳凱琳弟弟Derek曾於Instagram個人檔案中強調自己是100%香港人。

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林作出一百萬抽出求驗DNA

及後有「抽水王」之稱的林作近揚言願意拿出早前與鍾培生拳賽中得到的100萬，要求Derek與爸爸驗DNA證實是親生父子關係：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾（畀）你一條毛俾（畀）我。同埋你老豆（竇）一條毛。如果DNA比照證實你地（哋）係父子，我俾（畀）100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾（畀）100萬你。冇他，純碎（粹）之前嗰個Derek（鍾培生）俾（畀）咗我一百萬零用錢冇錠（碇）使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」

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鄭嘉穎、陳凱琳胞姊出面回應 林母加碼至1000萬

事件鬧大之後，林作曾透露陳凱琳胞姊Joyce曾回覆表示100萬似乎太少，及後林作即時作出反應，找到林媽媽做金主將酬勞推至1,000萬！鄭嘉穎在出席活動受訪時，表示指陳凱琳細佬及家人心情都好正常，而嘉穎亦認為大家很清楚林作有何目的，不回應就是最好的回應，總之事件對他們一家人並沒有影響。

林作 陳凱琳
（圖片來源：[email protected]
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林作轉載疑似陳凱琳家姐Joyce發出的帖文。（圖片來源：[email protected]
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陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎

其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。

陳凱琳父母都是中國人，Grace與龍鳳胎弟弟Derek的外表卻像混血兒，不時成為網民討論焦點。
陳凱琳父母都是中國人，Grace與龍鳳胎弟弟Derek的外表卻像混血兒，不時成為網民討論焦點。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳母親劉惠嫺Connie早前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。
陳凱琳母親劉惠嫺Connie早前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。（圖片來源：[email protected]_hcc）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_hcc、TVB提供圖片

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