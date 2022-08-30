陳凱琳邀細佬Derek助陣上節目 爆Derek靠玩交友App迎娶靚老婆
陳凱琳細佬Derek 靠交友App搵到真愛
近年愈來愈多人使用交友App，有的藉此覓到真愛，有的卻遇上愛情陷阱。《Love Matters with Grace》第三集，Grace就邀請了她的胞弟Derek擔任嘉賓，暢談關於交友應用程式的現象及分享親身使用的經驗。Grace透露自己從未用過交友App，而Derek卻從該處尋找到真愛，他的老婆Wing正是於交友App上認識的。
第一次約會便認定對方 短訊傾偈傾到凌晨2點
在「Memory Lane」的環節中，Grace向Derek提問如果現在要回到交友App上的第一個約會，他會如何計劃，Derek表示會帶對方去一間體面的餐廳，因為他覺得二人要坐下來聊天才可以互相深入了解。其後，被問到跟老婆的相識經過，Derek甜蜜地分享他倆傳訊息聊天會聊到凌晨2時，Grace聽畢大為震驚，並立刻追問哪個時候開始認定對方為終身伴侶，Derek繼續甜蜜撒糖，透露與對方第一次約會時便已認定，令Grace大感羨慕。
重溫陳凱琳父女童年合照曝光 原來同爸爸咁似樣基因強大！
31歲陳凱琳 （Grace）同龍鳳胎細佬Derek樣貌混血味濃，曾被網民質疑是否陳爸爸「親生」，早前林作出價100萬要求驗DNA，以證血統關係，不過陳凱琳一家堅決拒絕。日前（16日）陳凱琳分享多張童年照為爸爸慶生，「父女之謎」正式解開。
陳凱琳細個勁似爸爸 用成個鐘剪片為壽星慶生
陳凱琳爸爸日前（16日）生日，乖女陳凱琳透露用咗成個鐘將多張童年與爸爸合照剪接成短片，為壽星陳爸爸製造驚喜，仲話自己永遠都係爸爸心目中嘅小女孩。從短片中可見，陳凱琳童年眼睛水汪汪、鼻高高、咀仔細細，同爸爸餅印一樣，冇理由唔係親生喇掛，睇嚟「父女之謎」終於可以告一段落。
陳凱琳弟Derek血統事件懶人包！
陳凱琳弟弟Derek早前在個人社交平台上載肉緊攬實爸爸的合照，相中陳父坐在他大腿上並啜手指，畫面溫馨，他用英文寫道：「你真的長大了很多，很為你感到驕傲呢！」。不過不少網民又再質疑二人是否親生父子，因為爸爸膚色較白，而Derek膚色較深，而且輪廓深像外國人，父子外貌不太似樣，頓時再次成為網友焦點。
陳凱琳弟弟Derek曾於Instagram個人檔案中強調自己是100%香港人。
林作出一百萬抽出求驗DNA
及後有「抽水王」之稱的林作近揚言願意拿出早前與鍾培生拳賽中得到的100萬，要求Derek與爸爸驗DNA證實是親生父子關係：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾（畀）你一條毛俾（畀）我。同埋你老豆（竇）一條毛。如果DNA比照證實你地（哋）係父子，我俾（畀）100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾（畀）100萬你。冇他，純碎（粹）之前嗰個Derek（鍾培生）俾（畀）咗我一百萬零用錢冇錠（碇）使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」
鄭嘉穎、陳凱琳胞姊出面回應 林母加碼至1000萬
事件鬧大之後，林作曾透露陳凱琳胞姊Joyce曾回覆表示100萬似乎太少，及後林作即時作出反應，找到林媽媽做金主將酬勞推至1,000萬！鄭嘉穎在出席活動受訪時，表示指陳凱琳細佬及家人心情都好正常，而嘉穎亦認為大家很清楚林作有何目的，不回應就是最好的回應，總之事件對他們一家人並沒有影響。
陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。
讀者留言