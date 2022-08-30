陳凱琳邀細佬Derek助陣上節目 爆Derek靠玩交友App迎娶靚老婆

由陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，逢星期三晚上9時至9時半於明珠台播出，在8月31日播出的第三集，Grace就邀得其龍鳳胎胞弟Derek擔任節目嘉賓，大談有關交友App的社會現況，以及其親身經驗，原來Derek去年娶的靚老婆都是在交友App上認識！