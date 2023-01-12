鄭嘉穎陳凱琳虎B出世 四年抱三今胎又係仔 網民踴躍為BB改名

恭喜晒，陳凱琳昨日（1月11日）入院，趕及在農曆新年前生虎B，老公鄭嘉穎一直為BB性別保密，原來第呢一胎都係囝囝，二人結婚四年抱三，好新抱陳凱琳為鄭家開支散葉。鄭嘉穎回覆媒體表示「母子平安，多謝關心」。