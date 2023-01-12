鄭嘉穎陳凱琳虎B出世 四年抱三今胎又係仔 網民踴躍為BB改名
陳凱琳第三胎已出世
53歲鄭嘉穎和31歲陳凱琳於18年12月在峇里結婚，婚後不久宣布有喜，並於19年2月誕下大仔鄭承悅(Rafael)，20年7月再誕下二子鄭承亮(Yannick)，今日(12日)，有消息拍陳凱琳已於昨日誕下第三胎，母子平安，而鄭嘉穎一直唔肯透露BB性別，原來連中三元都係仔。
陳凱琳産前見脊醫
去年11月28日，鄭嘉穎在社交平台宣布老婆懷有第三胎，由照片所見，陳凱琳今胎依然陀得超靚，肥胎不肥人，單睇身材依然fit到爆零孕味，從背面看完全看不出她是準孕婦。有了前兩次的陀仔經驗，陳凱琳早前更冒險飛往日本，與孖生細佬Derek工幹兼短聚順道四圍遊玩，當時已腹大便便的她，無懼陀住BB坐飛機出埠承受疫情的風險。其實，陳凱琳今次陀B確較以往辛苦，早前她在社交網的限時動態貼出影片，見她到脊醫中心接受治療。已經肚凸凸的陳凱琳，先趴在床上等醫生為她按背、鬆腳及以類似衝擊波治療的工具進行放鬆，之後又轉身平躺腹部向上，似為脊骨矯正及減輕孕婦腰痛的情況。
鄭嘉穎心痛老婆水腫抽筋樣樣齊
鄭嘉穎日前出席活動，曾對媒體表示見到老婆懷第三胎的情況大為心痛，他稱對方每胎反應都唔同，陀呢胎係最辛苦，有水腫同抽筋嘅情況出現，還指老婆雙腿出名幼細，最後竟然腫到見唔到腳眼，見老婆咁辛苦，鄭嘉穎當然有出手按摩。今次鄭嘉穎與陳豪睇齊，成為娛樂圈「多仔公」，當被問及會否追女一圓「岳父夢」時，鄭嘉穎只表示順其自然，53歲有心有力，追女不是夢。
網民踴躍為鄭三B改名
在鄭嘉穎宣布再三做老竇後，有社交網發起為BB改名，網民亦踴躍參與，不過大部分都係玩嘢搞笑居多。
「鄭家純」
「鄭和」
「鄭三寶」
「鄭成功」
「鄭并有條」
「鄭叻」
盤點圈中生三胎女藝人
其實圈中好多女藝人都好生得，其中不少都在事業如日中天時走去生B，生B唔係講玩，懷胎十月都好艱辛，肯為另一半付出咁多，仲生夠三胎真係唔簡單，要講聲「媽媽真偉大」。
張栢芝 3仔
2006年9月29日，謝霆鋒在香港國際機場向傳媒公開表示已和張栢芝在菲律賓秘密結婚，但雙方父母均不知情。2007年，張柏芝剖腹分娩誕下長子，2010年再次剖腹生下次子。2011年8月中旬，張柏芝與謝霆鋒公開宣布離婚，日後共同撫養兩個兒子。2018年11月18日，張柏芝透過工作室發表聲明，指已產下第三胎兒子。其孻子出世紙被媒體曝光，是跟隨母親姓氏，惟其生父身份一直成謎。
陳茵媺 2仔1女
41歲陳茵媺，自2013年和陳豪結婚後淡出娛樂圈，生了2仔1女，細女現時已6歲，所以去年尾陳茵媺便安心復出，跟和老公陳豪一齊參演劇集《羅密歐與祝英台》。
鍾嘉欣 2女1仔
「2004年度國際華裔小姐」奪冠入行的鍾嘉欣，曾參與多套劇集更成為歌手，她在2015年嫁給中加混血兒姪兒兼脊醫Jeremy Leung，到2018年約滿後便淡出娛樂圈專心在家相夫生仔，先後誕下一子一女，去年10月尾再誕下細女。
吳雨霏 1仔2女
02年只有16歲的吳雨霏以Cookies 女子組合出道，2015年和初戀男朋友洪立熙在美國結婚，自2018年産下大仔後，同樣4年抱3，在19年誕下二女，去年細女亦出世。
胡杏兒 3仔
1999年香港小姐季軍名銜入行，胡杏兒多年來獲獎無數，被無綫力捧為當家花旦更拎埋視后。直到2015年年尾胡杏兒下嫁圈外人李乘德，並在17年10月、19年7月、21年4月各誕下一仔，現為三子之母。
徐淑敏 3女
徐淑敏是2006年落選香港小姐，卻獲得旅遊大使獎，成為無綫力捧新人，於2009年8月有報導指徐淑敏與年長12年的飲食業界才俊黃浩認識兩個月後，便於同年11月15日結婚，此時女方已懷有身孕，翌年3月中誕下長女。11年9月和14年8月，分別誕下次女和幼女。徐淑敏與無綫的關係亦在2014年結束，正式退出娛樂圈。
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