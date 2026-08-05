陳凱琳戲院風波｜6大時間線疑點惹熱議 網民逐點拆解報警前後經過
疑點1：陳凱琳遇襲當下未有即場報警求助
根據事件時間線顯示陳凱琳遇襲後未有即時尋求院方協助或報警，這成為了網民首個質疑重點。有留言指「如果真係好似巫婆咁講到咁大件事」理應當場要求戲院職員介入並翻查閉路電視，甚至有網民質疑「如果當場比人淋Cream小朋友實嘈到拆天現場都肯定會有好多人拍片影低」。遇到涉嫌襲擊兒童這種嚴重事件卻選擇立刻帶兒子回家，這種做法在公眾眼中顯得極度反常及不合邏輯。
疑點2：散場後時間充裕仍未即日報警
網民提出的第二個疑點在於事發當日的剩餘時間運用。電影《蜘蛛俠：英雄重生》約於當日下午四時散場，距離入夜仍有大量時間，即使當時為了先安頓受驚的三名兒子而離開金鐘太古廣場，後續理應有足夠空檔前往警署。然而陳凱琳卻選擇在事發翌日的7月31日才前往中區警署報案，被外界認為拖延處理手法與一名聲稱兒子遇襲受驚母親應有的焦急態度完全不符。
疑點3：事發當晚照發開心Story惹質疑
最令輿論嘩然的第三個疑點是事主當晚在社交平台上的極端反差行為。有網民揭發陳凱琳在疑似發生淋液體事件當日，居然在Instagram發佈限時動態開心分享帶兒子看戲的愉快心情，直至網上開始出現公審帖文後才急急刪除。網民對此狠批「唔明點解仲會有心情開心影相出story」，認為若兒童真的被人惡意襲擊頭部，母親絕不可能有心情發佈這種帶有歡樂情緒的帖文。
疑點4：相隔五日始公開回應時間成謎
第四個疑點聚焦於當事人打破沉默的時間點。由7月30日發生戲院衝突至8月4日才正式向傳媒及大眾回應事件，中間相隔足足五日，這種極度緩慢的危機處理手法引發強烈反彈。公眾普遍認為若事件真如報案內容般屬於無端遭受普通襲擊，當事人理應盡快澄清還原真相，但這段長時間的空白期反而讓網民懷疑有人在背後「搵PR傾點拆」並試圖將一場意外發大。
疑點5：報案與受訪節奏惹公關操作猜測
第五個疑點涉及整個事件的處理節奏是否經過精心計算。不少評論指出從網上爆發爭議以至翌日前往報案再到數日後接受訪問，每一步都精準踩在轉移視線的節奏上。有網民留言直斥「報驚都只係PR劇本一部分」，認為這套連環動作旨在營造受害者形象，藉此洗走戲院內三名兒子喧嘩踢椅背惹人反感的指控，甚至將報警當作「因為已經報咗驚，唔方便再講」的超級擋箭牌以迴避所有尖銳追問。
疑點6：公開回應避談事件核心爭議
最後一個疑點落在陳凱琳於8月4日作出的公開聲明內容上。她在訪問中僅強調自己「好内疚自己冇好好保護個仔」以及事件已交由警方處理，全盤避談兒子當時具體的滋擾行為以及對方為何單單針對其兒子淋潑不明液體等核心細節。大批網民怒轟這種講完等於沒有講的籠統回應態度，更有人嘲諷「大家暑假出黎睇戲要預左有小朋友嘈㗎啦」，認為聲明完全無法解答外界對事件來龍去脈的種種質疑。
網民留言洗版炮轟企圖洗白欠家教事實
大批網民對其處理手法極度不滿並湧入各大平台留言洗版。有網民直斥「最好笑係原post一堆『目擊者』聲稱佢啲仔好乖無嘈，今日個報導就話自己個仔係有嘈，可唔可以同PR夾定口供先」，亦有人毫不留情批評「其實三個小朋友有幾嘈先會令人忍唔住出手教訓呢，如果喺度叫幾聲應該唔會囉」。更有留言針對報案時機表示「點解唔係即場報警處理反而拖到第2日先報」。