陳凱琳戲院風波｜6大時間線疑點惹熱議 網民逐點拆解報警前後經過

34歲前港姐冠軍陳凱琳於7月30日帶三名兒子到金鐘戲院觀看《蜘蛛俠：英雄重生》時引發軒然大波，因兒子大聲喧嘩及踢椅背疑遭前方女觀眾向頭部淋潑忌廉。事後陳凱琳稱已報警並表示內疚，但事件發酵後大批網民紛紛化身偵探逐一擊破其言論。輿論風向更因為網上流傳的6大不尋常時間線細節而發生180度逆轉！