陳凱琳回應與三子「睇戲風波」稱遭人惡意報復 哽咽自責證實已報警

前港姐冠軍陳凱琳日前帶同三名兒子入戲院觀看電影《蜘蛛俠》引發連串風波，由最初被網民公審放任孩子喧嘩，演變成兒子遭人惡意報復。今日陳凱琳首度現身交代事件來龍去脈，並證實已經就襲擊事件報警求助。這場充滿爭議性戲院羅生門背後隱藏着令人意想不到的內幕。