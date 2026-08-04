陳凱琳回應與三子「睇戲風波」稱遭人惡意報復 哽咽自責證實已報警
網民直擊陳凱琳三子睇戲爆發衝突
上月30日有觀眾於金鐘太古廣場戲院發文公審，指控陳凱琳帶同三名兒子觀看電影《蜘蛛俠》期間，三名男童全程大聲交談及尖叫，即使遭其他觀眾多次發出噓聲勸阻依然未見收斂。豈料事件隨後迎來驚人反轉，有同場目擊者挺身而出還原現場情況，澄清三名小朋友表現未至於極度滋擾，更爆出散場時有觀眾疑因心生不滿，竟然將忌廉直接淋向其中一名男童頭上。現場隨即陷入混亂，有熱心途人即時遞上紙巾協助清理，護子心切卻受驚過度便馬上要求戲院職員介入尋找涉事施襲者。
當事人首度露面哽咽自責證實報警
面對輿論持續發酵，今日陳凱琳出席公開活動時首度開腔回應，對於小朋友聲浪可能對其他觀眾造成困擾公開致歉，承諾日後出街會加緊提點子女行為。提到6歲兒子慘遭忌廉淋頭一事，她神色凝重地證實由於事態嚴重已經親自報警備案，並坦言對未能即時保護孩子感到十分自責。她透露當時首要任務是盡快帶領三名兒子回家確保人身安全，並引述丈夫鄭嘉穎事後亦有理性分析事件，共同探討如何改善管教方式。她再三懇求大眾不要再對事件添油加醋：「希望大家可以對小朋友善良少少，佢哋都係咁細個，就算有冇做錯，我哋都有進步空間，亦都會有改善，咁就大家畀個機會我哋啦。」
昔日港姐冠軍轉戰網絡屢受抨擊爭議
翻查資料顯示，育有三名兒子的陳凱琳自下嫁視帝鄭嘉穎後便逐漸淡出幕前，近年轉型成為炙手可熱網絡紅人，頻頻於社交平台分享一家五口溫馨生活日常。儘管她吸金力驚人，但其育兒方式以至家庭生活一直備受外界高度放大檢視，入行十多年來面對過無數網絡抨擊。今次觀影風波再次將其家庭推上風口浪尖，令外界重新審視公眾人物在私人時間面對突發事件時應對能力。目前涉事雙方尚未達成任何和解協議，警方已經正式接手跟進調查這宗引起全城關注報復事件。
網民對於蜘蛛俠觀影風波反應兩極
事件曝光後迅速引起各大社交平台熱烈討論，大批網民對疑似襲擊小朋友行為表達強烈譴責。有支持者留言表示：「大人有咩不滿都唔應該對小朋友動手」、「倒忌廉真係太過分已經構成襲擊」。不過亦有部分網民對藝人管教方式持保留態度，認為帶領年幼兒童進入戲院觀看超級英雄電影本身就容易引發聲浪問題，直指「貼錢買難受」、「完全冇家教」。目前案件相關影片及證人供詞已全數交由警方調查科作進一步蒐證。