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陳凱琳公開2,500萬豪宅奢華布置 鬼妹仔愛中國風一屋兩廚餵飽老公

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現年30歲的靚媽陳凱琳（Grace）自2018年嫁給鄭嘉穎，並誕下兩個囝囝後，已淡出娛樂圈，轉型做KOL，兼專心相夫教子，日前她分享提早和媽媽提早慶祝母親節的短片，意外令豪宅內部曝光，引起不少網民關注！

30歲靚媽陳凱琳Grace）自從嫁給鄭嘉穎後就淡出幕前，近年專心相夫教子。
現年30歲的陳凱琳（Grace）於2018年與鄭嘉穎結婚，婚後育有兩名兒子Rafael及Yannick。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳 鄭嘉穎 住何文田千呎豪宅

婚前一直租住大坑豪宅的鄭嘉穎，早在2016年已為迎娶陳凱琳做足準備，斥資近2,500萬元買入何文田皓畋兩個500幾呎2房單位，打通改建成逾千呎愛巢。日前陳凱琳在社交網上載了一段短片，罕有地拍攝了他們居住的豪宅內部布置，原來一向鬼妹仔性格的陳凱琳，家中布置卻是走中國風。

陳凱琳 影片開頭陳凱琳坐在客廳中，可見廳中有一張皮梳化和一張腳踏，以及一張茶几，牆上還有一幅水墨畫。
影片開頭陳凱琳坐在客廳中，可見廳中有一張皮梳化和一張腳踏，以及一張茶几，牆上還有一幅水墨畫。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 另一邊潔白的牆上，掛有一幅寫著聖經金句的字畫。
另一邊潔白的牆上，掛有一幅寫著聖經金句的字畫。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 陳凱琳出門收花和收外賣時，鏡頭可以望到屋內有匿大的空間，樓底甚高。
陳凱琳出門收花和收外賣時，鏡頭可以望到屋內有匿大的空間，樓底甚高，玻璃櫃內亦放了一些中國式擺設。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 大門邊有一個陶瓷花瓶，被當作遮架使用。
大門邊有一個陶瓷花瓶，被當作遮架使用。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 飯廳的圓桌大到可以放轉盤。
飯廳的圓桌大到可以放轉盤。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳離罩露Bra

陳凱琳在片中分別曝光了家裡的大門、客廳、飯廳和廚房等，屋中布置以白色為主，簡約中帶著點中式的奢華，包括用陶瓷花瓶做遮架，以及有不少書法和水墨掛畫等。片段中更有一幕陳凱琳側身洗碗的鏡頭，換上了一件一字膊連身裙的陳凱琳，被網友發現激瘦到離罩露Bra！

陳凱琳 換裙的鏡頭影到客廳電視櫃，上面放有一張疑似陳凱琳三姊弟小時候的合照，以及一些小擺設。
換裙的鏡頭影到客廳電視櫃，上面放有一張疑似陳凱琳三姊弟小時候的合照，以及一些小擺設。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 同母親合照時，亦見到飯廳側邊的牆上掛了陳凱琳一家五口的合照。
同母親合照時，亦見到飯廳側邊的牆上掛了陳凱琳一家五口的合照。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 飯後陳凱琳扁住嘴洗碗，上身低胸的一字膊裙，意外離罩露Bra。
飯後陳凱琳扁住嘴洗碗，上身低胸的一字膊裙，意外離罩露Bra。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 網友都話陳凱琳太瘦，叫佢食多啲嘢！
網友都話陳凱琳太瘦，叫佢食多啲嘢！（圖片來源：[email protected]

自行打通兩個兩房單位

據知這間豪宅是由兩個2房單位打通，面積分別為519及571平方呎，合共1,090呎，為鄭嘉穎在2016年斥資2349.5萬元購入。網友紛紛大讚陳凱琳所住的豪宅好大好靚，又留意到陳凱琳之前曝光過另一個開放式廚房，指陳凱琳屋企有兩個廚房，又大又方便！

陳凱琳 陳凱琳之前也曾在社交網影過自己屋企個飯廳，飯廳中間放置了一張大圓枱，空間感十足。。
陳凱琳之前也曾在社交網影過自己屋企個飯廳，飯廳中間放置了一張大圓枱，空間感十足。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 又拍片影過家中另一個開放式的廚房。
又拍片影過家中另一個開放式的廚房。（圖片來源：影片截圖）
陳凱琳 陳凱琳似乎專用這邊廚房整甜品。
陳凱琳似乎專用這邊廚房整甜品。（圖片來源：小紅書@陳凱琳）
陳凱琳 開放式廚房後方放置了不少收藏品。
開放式廚房後方放置了不少收藏品。（圖片來源：小紅書@陳凱琳）
【父母都係中國人】同孖生細佬都鬼鬼哋？陳凱琳：我係爸爸媽媽親生！
陳凱琳爸爸是舖王，婚前她和家人同住在九龍塘玉蘭路五千呎過億元獨立屋。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳升呢節目監製請朱千雪出山 回憶選港姐跌淨88磅激動爆喊

陳凱琳（Grace)、朱晨麗、劉穎鏇、邵珮詩、唐麗球、張名雅、朱凱婷及林麗薇，日前以港姐代表身份亮相無綫節目《美麗傳奇50載》，齊齊回憶參選時鮮為人知的點滴。但經過入行9年的努力，有消息指陳凱琳已經創出一番事業，過去一年吸金力超強！近日更會擔正節目監製兼主持，又要兼顧家庭，陳凱琳已成為一位全能女強人！

陳凱琳 打開陳凱琳的IG，不難發現「廣告」的踪影。
打開陳凱琳的IG，不難發現「廣告」的踪影。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳超強吸金力

最近有報道指，陳凱琳早年成為「品牌最愛」，在近兩年疫巿之下仍然大受各品牌歡迎，重金邀請她代言或拍廣告，估計營業額高達千萬。而另一方面，雖然陳凱林在結婚生仔之後大減幕前演出，但原來她還未言要脫離電視框。近日更升呢為明珠台於暑假推出的清談節目《Love Matter》擔任監製兼主持，總共十二集碌盡人情卡請嘉賓，連好姊妹朱千雪都賞面再度亮相TVB！另一方面，陳凱林亦忙於拍攝《日日媽媽聲》第2季，又要兼顧家庭，陳凱琳認真忙碌呀！

陳凱琳 估唔到連自朱千雪都「出山」！
估唔到連自朱千雪都「出山」！（圖片來源：[email protected]

陳凱琳飽受壓力感觸落淚

節目特別請來多年來的港姐幕後功臣形象監督陳惠英（Karen）接受訪問，回顧港姐成為經典的籌備過程及細節。Karen特別提到起陳凱琳（Grace)，指她身形太瘦削，會看上去較輸蝕，但因為她的五官較突出及聰明，成功令大家忘記她太瘦。陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚，坦承當年因為體重不足90磅而被抨擊，令她飽受壓力。

陳凱琳 無綫年度盛事香港小姐競選現已接受報名，日前播出節目《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》，一眾前港姐圍埋一齊話當年。
無綫年度盛事香港小姐競選現已接受報名，日前播出節目《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》，一眾港姐圍埋一齊話當年。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖·）
陳凱琳 陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚。
陳凱琳看完該片段後一度感觸落淚。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）

陳凱琳：唯一得外貌有價值

陳凱琳說：「我諗冇一個女仔係想成日都攞你嘅身材、身形、外貌去做你唯一一樣有價值嘅嘢，嗰陣時真係幾大打擊，成日都係提及呢一樣嘢，屋企人又會睇報紙，睇到呢一樣嘢又覺得唔好意思拎出來講，你又要扮冇嘢，仲要答預咗，記得當日磅重，人哋會叫我係咪要飲多啖水，因為外界好著重呢一個數字去做焦點，成日都係話88磅，我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」

陳凱琳 陳凱琳在節目中回想當年壓力突然落淚。
陳凱琳在節目中回想當年壓力突然落淚，更指有人著她上磅前要飲多啲水。（圖片來源：TVB《美麗傳奇50載》截圖）
陳凱琳 2013年陳凱琳參選港姐。
2013年陳凱琳參選港姐。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳凱琳 瘦削身型屢成焦點。
瘦削身型屢成焦點。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳凱琳 當時陳凱琳跌到得88磅。
當時陳凱琳跌到得88磅。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳凱琳
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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