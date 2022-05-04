陳凱琳公開2,500萬豪宅奢華布置 鬼妹仔愛中國風一屋兩廚餵飽老公

現年30歲的靚媽陳凱琳（Grace）自2018年嫁給鄭嘉穎，並誕下兩個囝囝後，已淡出娛樂圈，轉型做KOL，兼專心相夫教子，日前她分享提早和媽媽提早慶祝母親節的短片，意外令豪宅內部曝光，引起不少網民關注！