陳凱琳 跳舞

31歲陳凱琳化身Pink Lady 露腰激「凸」遭網民急急關注健康狀況

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本周五（23日）就係陳凱琳32歲生日，陳凱琳不時在社交網分享生活點滴，亦活躍喺小紅書同抖音，她近日喺抖音拍一段跳舞片，竟被網民關注其暴瘦危機！

陳凱琳化身Pink Lady 露腰激「凸」

影片中，陳凱琳一身粉色套裝打扮，非常奪目搶眼，不過當她舉手投足時，被網民發現她肚皮的骨頭突出情況，瘦得似皮包骨一樣，令人憂慮！有網民表示希望她多點肉感，增肥少少：「生了三個孩子還能皮包骨」、「為什麼這麼瘦沒腰線？」

陳凱琳 跳舞 肚皮的骨頭異常突出！
肚皮的骨頭異常突出！（圖片來源：小紅書圖片）
陳凱琳 跳舞 手舞足蹈
手舞足蹈（圖片來源：小紅書圖片）
陳凱琳 跳舞 有網民希望她多點肉感，增肥少少。
有網民希望她多點肉感，增肥少少。（圖片來源：小紅書圖片）

辣媽陳凱琳得天獨厚

31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。

陳凱琳 跳舞 陳凱琳 拍劇 岑麗香 4年抱3的陳凱琳，年初生完第三胎迅速回復纖瘦身形，真係令人嘖嘖稱奇。
四年抱三的陳凱琳，年初生完第三胎迅速回復纖瘦身形，真係令人嘖嘖稱奇。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 跳舞 陳凱琳 拍劇 陳凱琳 陳凱琳絕對是得天獨厚，時不時大晒惹火身形，為人母後性感程度有增無減。
陳凱琳絕對是得天獨厚，時不時大晒惹火身形，為人母後性感程度有增無減。（圖片來源：[email protected]

2013年參選港姐體重只得呢個數！

身高1米62嘅Grace當年參選港姐時體重只得39.5KG，已經被觀眾話太瘦，佢去年受訪時對於自己身材十分有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型，「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」

陳凱琳 跳舞 陳凱琳 拍劇 陳凱琳 Grace參選港姐時體重只得39.5KG，當年有唔少觀眾話太瘦。
Grace參選港姐時體重只得39.5KG，當年有唔少觀眾話太瘦。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 跳舞 陳凱琳 拍劇 陳凱琳 不過Grace對自己身材好有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型。
不過Grace對自己身材好有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、[email protected]

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