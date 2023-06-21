31歲陳凱琳化身Pink Lady 露腰激「凸」遭網民急急關注健康狀況
陳凱琳化身Pink Lady 露腰激「凸」
影片中，陳凱琳一身粉色套裝打扮，非常奪目搶眼，不過當她舉手投足時，被網民發現她肚皮的骨頭突出情況，瘦得似皮包骨一樣，令人憂慮！有網民表示希望她多點肉感，增肥少少：「生了三個孩子還能皮包骨」、「為什麼這麼瘦沒腰線？」
辣媽陳凱琳得天獨厚
31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。
2013年參選港姐體重只得呢個數！
身高1米62嘅Grace當年參選港姐時體重只得39.5KG，已經被觀眾話太瘦，佢去年受訪時對於自己身材十分有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型，「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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