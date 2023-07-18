陳凱琳拍片曬著比堅尼沙灘玩直立板 32歲三子之母身材依然fit到漏

32歲陳凱琳與鄭嘉穎在2018年拉埋天窗後四年抱三，雖然成為人母，不過身材依然fit爆，仲一年靚過一年。上個月她在IG分享過比堅尼靚相時，不但獲得大批網民激讚，更令一眾女士羨慕不而。日前（07/17）她又在IG大曬一條廣告短片，片中的她穿著比堅尼，還在海上玩直立板，青春活力十足，完全不似已為人母！