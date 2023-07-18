陳凱琳拍片曬著比堅尼沙灘玩直立板 32歲三子之母身材依然fit到漏
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32歲陳凱琳與鄭嘉穎在2018年拉埋天窗後四年抱三，雖然成為人母，不過身材依然fit爆，仲一年靚過一年。上個月她在IG分享過比堅尼靚相時，不但獲得大批網民激讚，更令一眾女士羨慕不而。日前（07/17）她又在IG大曬一條廣告短片，片中的她穿著比堅尼，還在海上玩直立板，青春活力十足，完全不似已為人母！
陳凱琳著比堅尼沙灘玩直立板 大曬好身材
陳凱琳不時在社交網分享生活點滴，身為三子之母的她得天獨厚，身材fit到漏，近年亦成為廣告寵兒，接job接不停。日前（07/17）陳凱琳又在IG大曬一條廣告短片，片中的她穿著亮橙紅色比堅尼，外面套著一件白色薄恤衫，還在海上玩直立板，與陽光玩遊戲，展現青春活力十足的一面，完全不似已為三子之母！大批網民留言大讚，有網民仲留言話想玩埋一份。
陳凱琳上月32歲生日大搞比堅尼船P 身材得天獨厚
上個月陳凱琳在IG分享一個生日post，與一班好友和老公鄭嘉穎一同舉辦船P慶祝32歲生日，她分享了一堆比堅尼靚相，不但獲得大批網民激讚，更令一眾女士羨慕不而，有網友留言：「邊似生過3個小朋友」。
陳凱琳化身Pink Lady 露腰激「凸」遭網民急急關注健康狀況
上月23日為陳凱琳32歲生日，她在抖音拍了一段跳舞片，竟被網民關注其暴瘦危機！影片中，陳凱琳一身粉色套裝打扮，非常奪目搶眼，不過當她舉手投足時，被網民發現她肚皮的骨頭突出情況，瘦得似皮包骨一樣，令人憂慮！有網民表示希望她多點肉感，增肥少少：「生了三個孩子還能皮包骨」、「為什麼這麼瘦沒腰線？」
辣媽陳凱琳得天獨厚
31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。
2013年參選港姐體重只得呢個數！
陳凱琳身高1米62，當年參選港姐時體重只得39.5KG，已經被觀眾話太瘦，她去年受訪時對於自己身材十分有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型，「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」
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