31歲陳凱琳「反口」再拍劇做霸氣角色 自爆細仔花名勁可愛！

31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，但講到拍劇，陳凱琳近日竟然再有過戲癮的機會！