陳凱琳「大嫂」身份撐唐詩詠場 網民狂批「好假」惹本人火速回應
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43歲唐詩詠2022年宣布離巢TVB後努力鑽研烘焙事業。其首間日式麵包店亦已於上月正式開張，當日更吸引唔少圈中好友到場支持。不過「鐵馬家族」大哥鄭嘉穎就再度缺席，日前（12日）陳凱琳就作為代表現身撐場，不過佢與唐詩詠嘅互動就被指「好假」……
陳凱琳代老公撐唐詩詠場
唐詩詠嘅麵包店上月底開幕時有大批好友現身撐場，雖然「二哥」馬國明未能抽空出席，但係佢就由老婆湯洛雯代為出席。而一直未有「蒲頭」嘅大哥鄭嘉穎，日前就終於派老婆陳凱琳現身撐場，今唔少網民感嘆「鐵馬家族」終於都另類齊人。
陳凱琳唐詩詠互動遭批勁尷尬
雖然陳凱琳貴為「大嫂」，但都並未享有特權，照樣孖住其他顧客排隊等候。隨後又有網民曬出2人於店外嘅互動，不過就遭唔少網民狠批又假又尷尬：「感覺看戲一樣」、「有種轉頭就唔識嘅感覺」、「真會做戲」、「現在不怕浪費時間了？」、「太假了，尤其那陳凱琳…」、「扮friend扮得好尷尬」
陳凱琳親解「扮嘢」傳聞
對於唔少網民留言狠批係「扮嘢」，陳凱琳就特意現身留言區連環澄清：「拍視頻！little bit funny hehe 希望大家到時鍾意」、「期待影片？」親自解畫2人睇落尷尬其實只係因為正在拍攝短片，並非大家口中的「扮friend」。
撰文：東方新地圖片來源：ig@roxannetong、小紅書截圖