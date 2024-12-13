陳凱琳 鄭嘉穎

陳凱琳「大嫂」身份撐唐詩詠場 網民狂批「好假」惹本人火速回應

最新娛聞
cloud

廣告

43歲唐詩詠2022年宣布離巢TVB後努力鑽研烘焙事業。其首間日式麵包店亦已於上月正式開張，當日更吸引唔少圈中好友到場支持。不過「鐵馬家族」大哥鄭嘉穎就再度缺席，日前（12日）陳凱琳就作為代表現身撐場，不過佢與唐詩詠嘅互動就被指「好假」……

陳凱琳代老公撐唐詩詠場

唐詩詠嘅麵包店上月底開幕時有大批好友現身撐場，雖然「二哥」馬國明未能抽空出席，但係佢就由老婆湯洛雯代為出席。而一直未有「蒲頭」嘅大哥鄭嘉穎，日前就終於派老婆陳凱琳現身撐場，今唔少網民感嘆「鐵馬家族」終於都另類齊人。

陳凱琳 鄭嘉穎 唐詩詠嘅麵包店上月底開幕時獲大批藝人好友到場支持，雖然「鐵馬家族」二哥馬國明未能抽空出席，但係就派老婆湯洛雯現身做代表。（圖片來源：ig@roxannetong）
唐詩詠嘅麵包店上月底開幕時獲大批藝人好友到場支持，雖然「鐵馬家族」二哥馬國明未能抽空出席，但係就派老婆湯洛雯現身做代表。（圖片來源：ig@roxannetong）
陳凱琳 鄭嘉穎 「鐵馬家族」嘅黃嘉樂及林子善亦有現身支持。（圖片來源：ig@roxannetong）
「鐵馬家族」嘅黃嘉樂及林子善亦有現身支持。（圖片來源：ig@roxannetong）

陳凱琳唐詩詠互動遭批勁尷尬

雖然陳凱琳貴為「大嫂」，但都並未享有特權，照樣孖住其他顧客排隊等候。隨後又有網民曬出2人於店外嘅互動，不過就遭唔少網民狠批又假又尷尬：「感覺看戲一樣」、「有種轉頭就唔識嘅感覺」、「真會做戲」、「現在不怕浪費時間了？」、「太假了，尤其那陳凱琳…」、「扮friend扮得好尷尬」

陳凱琳 鄭嘉穎 陳凱琳雖然貴為「大嫂」，但都冇得享有特權，與其他顧客一樣齊齊排隊支持唐詩詠。（圖片來源：小紅書截圖）
陳凱琳雖然貴為「大嫂」，但都冇得享有特權，與其他顧客一樣齊齊排隊支持唐詩詠。（圖片來源：小紅書截圖）
陳凱琳 鄭嘉穎 唐詩詠與陳凱琳嘅互動更被網民狠批好假同好尷尬！（圖片來源：小紅書截圖）
唐詩詠與陳凱琳嘅互動更被網民狠批好假同好尷尬！（圖片來源：小紅書截圖）
陳凱琳 鄭嘉穎 唐詩詠轉身時嘅表情更被網民指「有種轉頭就唔識嘅感覺」！（圖片來源：小紅書截圖）
唐詩詠轉身時嘅表情更被網民指「有種轉頭就唔識嘅感覺」！（圖片來源：小紅書截圖）

陳凱琳親解「扮嘢」傳聞

對於唔少網民留言狠批係「扮嘢」，陳凱琳就特意現身留言區連環澄清：「拍視頻！little bit funny hehe 希望大家到時鍾意」、「期待影片？」親自解畫2人睇落尷尬其實只係因為正在拍攝短片，並非大家口中的「扮friend」。

陳凱琳 鄭嘉穎 陳凱琳對於網民狠批2人嘅互動一事，就火速現身留言區澄清當時與唐詩詠其實正係拍攝短片中。（圖片來源：小紅書截圖）
陳凱琳對於網民狠批2人嘅互動一事，就火速現身留言區澄清當時與唐詩詠其實正係拍攝短片中。（圖片來源：小紅書截圖）

撰文：東方新地圖片來源：ig@roxannetong、小紅書截圖

熱門文章

 