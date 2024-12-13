陳凱琳「大嫂」身份撐唐詩詠場 網民狂批「好假」惹本人火速回應

43歲唐詩詠2022年宣布離巢TVB後努力鑽研烘焙事業。其首間日式麵包店亦已於上月正式開張，當日更吸引唔少圈中好友到場支持。不過「鐵馬家族」大哥鄭嘉穎就再度缺席，日前（12日）陳凱琳就作為代表現身撐場，不過佢與唐詩詠嘅互動就被指「好假」……

