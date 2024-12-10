陳凱琳4字爆傳婚變感受 笑稱唔拍戲交棒好姐妹龔嘉欣爭視后

現年33歲嘅陳凱琳（Grace）2013年參選港姐奪冠後入行，隨後於2018年宣布與視帝鄭嘉穎結婚。婚後育有3子嘅陳凱琳將重心放在家庭上，更轉型做KOL兼活躍於社交平台。不過陳凱琳與鄭嘉穎結婚6年間就多次傳出婚變，早前更再度有傳「陳凱琳含淚宣布離婚」以及「揭鄭嘉穎真面目」等消息，日前（9日）陳凱琳現身活動時就以4字回應婚變傳聞真實感受……

