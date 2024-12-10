陳凱琳4字爆傳婚變感受 笑稱唔拍戲交棒好姐妹龔嘉欣爭視后
陳凱琳5字揭婚變傳聞真實感受
陳凱琳日前出席活動後接受訪問，就再次開腔回應「含淚宣布離婚」傳聞。陳凱琳表示今次傳聞頗為搞笑，皆因星期頭傳離婚，星期尾竟傳懷第4胎。不過陳凱琳就透露老公鄭嘉穎入行多年，對此類傳聞唔會太在意，又笑稱至少傳懷孕係件喜事，更大方稱夫妻2人對此事係「好得啖笑」，以4字高EQ否認婚變一事。
陳凱琳睇好姐妹龔嘉欣拎視后
適逢《萬千星輝頒獎典禮2024》早前已經公布提名名單，龔嘉欣憑《企業強人》入圍「最佳女主角」獎項，作為好姐妹嘅陳凱琳就直言睇好佢，更表示絕對唔係因為姐妹情，又大讚龔嘉欣演技出色：「我覺得佢演出非常好」陳凱琳隨後更笑稱自己唔拍戲，因此將爭奪視后嘅重任交畀龔嘉欣，並直言十分希望睇到好友封后！
陳凱琳被瘋傳與鄭嘉穎「含淚宣布離婚」網民震驚：似係老作
鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）自2018年結婚以來，育有三名可愛兒子，包括5歲的鄭承悅、3歲半的鄭承亮以及1歲的Carlos，一家五口生活幸福美滿。鄭嘉穎為了不錯過孩子們的成長，選擇減少工作量，專心陪伴家庭。不過早前二人卻被指宣布離婚，嚇爆一眾網民！ 對此，陳凱琳出席活動時有所回應。
鄭嘉穎陳凱琳不時上載家庭照超溫馨
現年33歲陳凱琳不時在社交平台分享鄭嘉穎照顧孩子的點滴，無論是陪孩子玩耍、講睡前故事，還是親自下廚和餵食，他都親力親為。儘管夫妻倆經常在網上分享甜蜜時刻，近期卻有傳言稱陳凱琳「含淚宣布離婚」，鄭嘉穎更被踢爆，這讓許多人感到意外。
網上突傳出多個離婚傳聞
近期，網上出現了多個以「陳凱琳含淚宣布離婚」和「揭鄭嘉穎真面目」為標題的文章和影片，有些甚至用「畜生」來形容男方。
然而，當網民點開這些連結後，發現內容完全是由內容農場製作，利用誇張的標題吸引點擊，實際上這些文章和影片都是電腦合成的，並無真實性可言。
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網民鬧爆：積點口德！
許多網民對這些散播虛假信息的網站表示憤怒，批評牠們經常製造關於名人的負面新聞，如去世或離婚等不實消息。網民紛紛鬧爆，「半小時前才說王祖藍李亞男離婚，現在又說鄭嘉穎陳凱琳」、「整天不是說人病死，便是離婚，要賺錢也不應該，積點口德。」、「似係老作」
陳凱琳淡定回應 否認離婚
面對上述離譜謠言，陳凱琳今日（15日）出席公開活動時受訪就淡定回應：「可能啲人想製造話題，唔係真實，自己入行11年，有咩未見過、未聽過？」
她強調這些謠言並非事實，並表示自己藉此練習提高情商，並繼續保持正能量。澄清後，很多粉絲表示「放心曬！」、「祝福佢哋一家五口繼續幸福快樂！」， 還有人稱讚這位三子之母處事成熟，臨危不亂，絕對是一名優秀的賢內助和好媽媽。