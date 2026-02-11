陳凱琳孻仔3歲生日派對暗藏玄機 揭全家驚人吸金力
陳凱琳大呻才思枯竭 專業團隊救場策劃叢林派對
現年34歲的陳凱琳與視帝老公鄭嘉穎婚後育有3子，一家五口幸福滿瀉。不過為孻仔Carlos慶祝3歲生日卻成為Grace的一大難題！她坦言小時候父母曾為她舉辦過幾場印象深刻的生日派對，現在升呢人母，亦希望為小朋友創造難忘回憶。無奈這些年為3個囝囝舉辦過13場派對之後，Grace大呻才思枯竭，已經沒有新創意了。幸好她找來專業團隊幫手，為Carlos策劃了一場以叢林為主題的生日派對。
完美場地布置精美 一條龍服務應有盡有
從Grace分享至社交網的短片可見，現場不單止布置精美、有多款供小朋友玩樂的遊戲設施，還有各式各樣的自助美食，吃喝玩樂一條龍服務應有盡有，難怪3個囝囝都玩到不願走。Grace在影片最後大晒全家福，個個笑開懷，Carlos還向媽媽送吻，看來對這次派對相當滿意！她以英文發文寫道：「Carlos正式三歲！我們終於找到了完美的場地！自助餐超級美味，場地寬敞明亮，孩子們當然也對每個細節都愛不釋手，從裝飾、蛋糕到充氣城堡，無一不讓他們欣喜若狂！」
慶生派對暗藏玄機 場地贊助商曝光真相
其實今次Grace為細仔慶生的場地是有sponsor，從她拍的片以及發的文字內容便可以知道。想不到她為仔仔慶祝生日都可以是一個廣告，繼早前她出動92歲婆婆三代同堂一起拍廣告，今次就輪到剛滿3歲的細仔Carlos出來一起拍軟廣告，繼續全家齊齊賺錢，吸金力果然驚人。這種將親子活動與商業合作完美結合的手法，充分展現了陳凱琳作為頂級KOL的商業頭腦。
全家齊上陣吸金術 由婆婆到孻仔無一倖免
陳凱琳離巢後轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL之一。從92歲婆婆到3歲孻仔，陳凱琳成功將整個家族都變成她的「吸金工具」，這種全方位的商業策略令人佩服。無論是三代同堂的溫馨畫面，還是孩子的生日慶典，統統都能巧妙地融入商業元素，既保持了真實的親子互動，又達到了宣傳效果。