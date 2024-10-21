陳凱琳著褻衣走入飛機駕駛艙被質疑搏出位 同場陳法拉獲讚打扮大方得體
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前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace）近年轉型做KOL，吸金力強勁。最近她就性感上陣，為一家航空公司拍攝短片，但被發現疑似離罩？！
陳凱琳著性感黑色喱士內衣現機艙
陳凱琳最新幫一家航空公司拍攝短片，影片中，她大膽展現成熟魅力，只穿著一件黑色喱士內衣，展示了超Fit的身形。即使已是三子之母，陳凱琳的體態依然保養得宜，而且看起來更加豐滿。她在機艙內外更擺出不少誘人姿態，令人眼前一亮。
著褻衣走入駕駛艙被質疑搏出位
不過今次係航空公司的全球發布會，活動有齊全球各大KOL，陳法拉更係陪同國泰集團行政總裁林紹波負責揭幕，穿著得體有氣派，網民懷疑有人為了在芸芸KOL 之中搏出位，以褻衣穿搭走入駕駛艙，令公關公司及網民也為其大感尷尬。
陳凱琳疑似離罩！丈夫鄭嘉穎不滿留言
而影片中，陳凱琳不知是否太興奮，出現疑似離罩的情況。鄭嘉穎似乎因此打翻醋埕，以一個藐嘴的Emoji留言抗議，大表不滿。對此，陳凱琳回以一個心心手勢，公開放閃氹老公，輕鬆化解危機。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：ig＠ghlchan、ig＠kevincheng_official資料或影片來源：原文刊於NewMonday