陳凱琳現身回應為老公拆彈 力撐老公並非雙面人「好統一做返自己」

近日鄭嘉穎接受傳媒訪問時表示將會缺席馬國明的婚禮，訪問中鄭嘉穎提到的「浪費時間」言論，引起網民不滿，紛紛指責鄭嘉穎小氣。早前仲連累埋老婆陳凱琳去旅行都被人鬧埋一份。近日陳凱琳就出席活動，回應老公鄭嘉穎同馬國明的風波，力撐老公為老公拆彈！