陳凱琳現身回應為老公拆彈 力撐老公並非雙面人「好統一做返自己」
陳凱琳出席活動為老公拆彈：好統一做返自己
今日陳凱琳現身主題樂園出席活動，當被問到有關老公鄭嘉穎和馬國明之間的不和風波，陳凱琳就坦言不想再多作解釋，不過就開口力撐老公，指鄭嘉穎講嘢比較「間接」，無論在工作上，或是對朋友方面，鄭嘉穎一直是一個很精簡的人，但就會因為他比真性情和率直，就令到今次被人誤會其意思。
當被問到鄭嘉穎表弟王賢誌日前疑似在社交平台上發文，指王賢誌暗指鄭嘉穎為「雙面人」一事，陳凱琳就指覺得王賢誌時一個很重情的人，加上兩人由細玩到大，所以認為對方的言論並沒有惡意。陳凱琳更表示雖然不知道對方是否稱鄭嘉穎為「雙面人」，但就力撐老公指鄭嘉穎一直「統一做自己」。
解釋風波期間出旅遊相原因
鄭嘉穎早前在訪問中曾經表示因為要留在香港照顧小朋友，所以難以抽時間到外地參加馬國明婚禮；另一邊廂，陳凱琳就上傳到非洲旅行的照片，令不少網民都認為兩公婆太「雙標」，紛紛湧至陳凱琳社交平台洗版式留言。陳凱琳就表示自己純粹想與大家分享到摩洛哥的見聞，希望大家可以多到不同地方、擴闊自己眼界，自己亦希望在將來能夠帶小朋友回加拿大旅遊。
鄭嘉穎老婆陳凱琳去旅行慘成討伐對象
近日陳凱琳於小紅書公開自己與好友去非洲旅行的片段，引來網民熱討，然而有網民直指她為何有時間去旅行卻沒有時間出席馬國明的婚禮：「點解老公冇得出去？老婆就可以放低啲仔出去？」、「唔使還人情？」亦有部份不了解鄭嘉穎馬國明不和事件的內地網民不斷留言問發生了什麼事！
陳凱琳曬性感相都難阻網民嘅Mean爆留言
陳凱琳再於另一邊廂的IG曬出新一輯性感靚相，寫道：「老公zoom近咗張相⋯『哇！』咗一聲，條短褲好短喎！」結果又惹來網民寸爆，借用鄭嘉穎的「浪費時間論」，直接留言寫道：「你老公冇覺得浪費時間咩？」
馬國明近日出席《新聞女王》宣傳時，亦大方回應鄭嘉穎的有骨言論，仲處處維護兄弟，認真抵讚！
馬國明大方回應鄭嘉穎有骨言論：你唔熟佢可能覺得佢好寸
鄭嘉穎早前就不和傳聞作出回應，不過就句句都超有骨。今次輪到馬國明現身說法，就好大方回應：「係呀，我又覺得呢單嘢好奇怪囉，仲係好似啲記者同我講好似早兩日先傳，我唔知係咪就係就今日新聞女王宣傳，所以早兩日就寫單咁嘅嘢出嚟，我又唔好明點解會寫咗不和囉！」
「咁首先佢依家係三個小朋友嘅Daddy啦，所以其實好多時食飯佢嚟唔到係大家都好明白，所以我又唔覺得有啲乜嘢特別要咁樣講不和囉，其次，如果你熟嘉穎嘅人，你就知道佢講嘢係咩事啦，你唔熟佢可能覺得佢好寸，但其實你熟佢就唔係，你明佢意思就唔係嗰樣嘢㗎啦！」
馬國明高EQ回應「浪費時間」：幾時有時間嘥嘅，你嚟搵我哋呀！
提到鄭嘉穎談及近年缺席「鐵馬」聚會時，竟直接以「浪費時間」回應，馬國明高EQ為好友解話：「我成日話啲嘢大家唔係好明嘉穎講嘢個方式，我哋明就冇乜嘢，大家都明，幾時有時間嘥嘅，你嚟搵我哋呀！」
他又解釋鄭嘉穎已成三子之父，照料家庭非常忙碌：「因為你要明白，佢依家湊住三個小朋友，咁又有個家庭，其實佢真係好忙，佢冇乜時間，但我哋其實我哋最熟嘅朋友係乜嘢呢，就係你幾時有時間嘥咪搵我哋囉，其實最熟嘅朋友反而係咁樣！」
馬國明自爆會搵朋友攝時間
訪問期間，馬國明又自認衰仔，會搵朋友攝時間，但認為真朋友就係會唔介意：「其實我都試過嘅，你唔好話，我有時都好衰嘅，可能我喺元朗或者屯門拍嘢，中間有兩個鐘頭 break呢，我就搵可能嗰頭有個好熟嘅朋友，我就會搵佢，我話『喂你得唔得人呀，使唔使開工呀』，我試過有一次我朋友真係話『我唔想開工呀，我喺屋企呀，你上嚟呀，上到屋企飲杯咖啡』你難聽啲講就好似搵人攝時間咁，但係其實如果你真係明白真係friend呢，其實係冇所謂㗎！」
馬國明爆笑拆解「不和」意思：通常都係錢或者女人
「你諗下點解我同嘉穎不和，男人同男人不和，通常都係錢或者女人嘅啫，咁我同佢又唔係追埋同一個女仔，錢佢又大把（你都好多呀！）我唔多，我雖然我唔多，但我又唔需要問佢借，即係我意思我同佢又唔會有錢銀瓜葛，咁點會不和，兩個男人無啦不乜鬼和，兩個都咁大男人。（會唔會whatsapp講返聲）呢啲嘢唔使講啦，但係特登講咪仲奇怪 大家心照就明。」
被問《鐵馬家族》群組多唔多出聲，「間唔中囉，又唔會成日嘅，因為其實阿子善又有個女，家樂佢有好多時飛返大陸做嘢，咁其實個group都唔係成日會講嘢嘅，譬如兩個月後，有人生日問會唔會出嚟食飯，即係嗰陣時先會講返多啲嘢喇喺個group入面，如果唔係平時都唔會成日講嘢。」
馬國明大讚靚湯：佢一定係比我叻！
最近都見到湯洛雯過大禮排場好勁，大家都話好誇張，馬國明笑指：「其實又唔係好誇張，我睇好多人po 出嚟嗰啲，大家都差唔多，嗰唔覺特別誇張，同埋始終一生人一次嘛，點都要試一次嘅，開心錢嚟嘅，使得開心嘅！」
另外，他又甜爆以老婆叫靚湯，大讚老婆好叻：「因為我近排拍晒《飛常日誌》啦，我盡量幫多啲手，原來真係好多鎖碎嘢要做，我都好佩服我老婆佢自己搞咗好多嘢，因為佢冇請wedding planer，好多嘢都係自己安排，我都好佩服佢，佢好叻呀！如果畀我搞，我一早就發咗脾氣。（有冇鬧交？）冇，我哋之前已經講咗唔好因為呢啲嘢鬧交，同埋佢係好叻㗎，佢處理呢啲鎖碎嘢係好叻，佢一定係比我叻，某程度上佢幫到我好多呢一類嘅嘢，我好弱，濕濕碎嘅嘢搞唔掂。」
鄭嘉穎傳與馬國明不和 句句有骨大耍太極：唔好再問
早前傳出馬國明將會與湯洛雯遠赴峇里舉行婚禮，當鄭嘉穎被問到會否出席婚禮時，鄭嘉穎就即刻話：「婚禮如果係香港就機會大啲嘅，但如果係外面，要離開香港，我就有啲窄窄地，因為就未必走得開啦。」當記者追問會否另外約馬國明出嚟祝賀其結婚，鄭嘉穎就話「自己有分數」，又問身旁曹敏莉「邊個電話響」避答問題。當記者嘗試打圓場問係唔係馬國明打嚟，鄭嘉穎就馬上回指：「佢話你唔好再問啦你，佢話你夠喇！」不少網民見到鄭嘉穎的回應，都紛紛留言指鄭嘉穎冇風度，又小家：「呢個男人好小氣！ 更年期！每句說話都冇大將之風！ 呸」、「做男人，做到咁冇風度，可能佢結婚時，馬明冇到或禮金少」、「鄭嘉穎真的沒有男人的風範」等。
鄭嘉穎親揭缺席鐵馬聚會真相 回應句句有骨
唐詩詠早前上傳了「鐵馬家族」最新聚會合照，合照中可見馬國明、湯洛雯、林子善和唐詩詠等人都有出席，唯獨「大哥」鄭嘉穎就沒有現身聚會。對於多次缺席「鐵馬家族」聚會一事，鄭嘉穎早前出席活動時親口作出回應。鄭嘉穎回應指家庭和家庭都是常缺席聚會的原因之一，他又指發現人生到了一個不同的階段，每天就只有24小時，他直指假如是浪費時間的事都不會去做，會寧願將時間放在更值得的地方上。鄭嘉穎又坦言自己喜歡安靜的環境，一直都不怕孤獨，反而要去適應「熱鬧」，如果要想去湊熱鬧，都要視乎與誰一起去熱鬧。
回應與馬國明不和傳聞：有啲嘢係要取捨
當被問到與馬國明不和傳聞，鄭嘉穎就指大家都識咗咁多年，都冇話唔啱，只不過大家去到不同的階段，要去做不同的事情。鄭嘉穎亦指對方都會明白，有些事情是需要取捨的。
多次缺席鐵馬聚會 連黃家樂婚禮都無影
有網民發現自從2021年的新年飯局，鄭嘉穎就沒有再出現於「鐵馬家族」的聚會。「鐵馬家族」的馬國明、林子善都有擔任黃家樂婚禮的「兄弟團」，就連唐詩詠都超有義氣穿西裝反串做「兄弟」，但鄭嘉穎就連人影都唔見。
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