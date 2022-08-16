鄭嘉穎53歲生日 網民錯重點驚覺陳凱琳再發育
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鄭嘉穎噚日（15日）53歲生日，一家人去咗staycation慶祝，陳凱琳（Grace）特登拍片希望老公可以「Loop」住咁開心，而網民除咗送上祝福，更錯重點留意陳凱琳「再發育」。
陳凱琳身形再發育？
現年31歲嘅陳凱琳身形多年來保持纖瘦，同鄭嘉穎結婚後誕下兩子都一樣keep到。噚日壽星仔鄭嘉穎53歲生日，體貼老婆當然有做足準備幫老公慶生。鄭嘉穎事後亦發文多謝大家祝福，仲分享咗幾張幸福家庭照。網民除咗留言講生日快樂，仲留意到陳凱琳身形突然再發育，上半身比之前顯得更豐滿，讚佢又瘦又有fit爆身形。
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陳凱琳（Grace）拍片希望老公鄭嘉穎可以「Loop」住咁開心。
陳凱琳2013年參選港姐 最輕只得xx磅
陳凱琳身高1.62米，2013年參選《香港小姐》時體重最輕只得88磅，港姐形象監督陳惠英拍攝港姐回顧節目時曾提到，當年陳凱琳身形太瘦削，睇上去會比較輸蝕，但好在佢五官輪廓突出，令大家都唔記得陳凱琳只得88磅。對於參選港姐時被批評太瘦，陳凱琳曾飽受壓力，但後來諗到最緊要身體健康，就冇再刻意改變。
日前陳凱琳提到弟弟Derek近況。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official、[email protected]、新傳媒圖片庫資料或影片來源：[email protected]
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