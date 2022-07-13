香港小姐2022｜陳凱琳親授師妹面對是非心得：冇一單新聞係永永遠遠

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）的龍鳳胎弟弟Derek由於混血味濃，經常被指完全唔似爸爸，而一直都被質疑是否「親生」，早前林作公開表示願出100萬，希望Derek與父親驗DNA，成為滿城熱話，直至Derek離開香港後，這場風波才正式平息，但Grace一家一直都未有就事件正面回應。日前Grace現身向20位應屆香港小姐佳麗傳授其參選心得，講到如何化解面對是非時的壓力，Grace直言「冇一單新聞係會永永遠遠嘅」，唔知係咪就係講緊林作單新聞呢？