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陳凱琳執靚拍片離奇失威驚現高低胸 網民最驚訝一件事

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現年31歲的2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），成為三子之母後keep住靚，不時在社交網大騷Fit到漏身形，不過近日她拍片介紹甜品時，特別換上一襲露背連身裙，執到靚一靚出門，卻失威驚現高低胸！

陳凱琳 陳凱琳早前再po孕照，她在今年1月誕下第3子Carlos，產後極速收身。
陳凱琳早前再po孕照，她在今年1月誕下第3子Carlos，產後極速收身。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 陳凱琳在片中先是素顏出鏡，去到甜品店才換上靚靚妝容。
本月23日就滿32歲的陳凱琳，在片中先是素顏出鏡，去到甜品店才換上靚靚妝容。（圖片來源：[email protected]

陳凱琳著大露背裝歎甜品

出名纖瘦苗條的陳凱琳，即使同鄭嘉穎婚後四年抱三，身形卻未有走樣，反而更加玲瓏浮凸，日前她拍了一段廣告片，內容講述她背著老公鄭嘉穎執到靚一靚，出門去歎新出的甜品，但當她一除下外套，騷出內裡的露背連身裙造型時，網民卻驚訝發現她身前出現了明顯高低胸的情況。

陳凱琳 陳凱琳去到甜品店門外便除下外套，騷出內裡大露背的連身裙造型。
陳凱琳去到甜品店門外便除下外套，騷出內裡大露背的連身裙造型。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 正面睇，就發現陳凱琳出現高低胸的情況！
正面睇，就發現陳凱琳出現高低胸的情況！（圖片來源：[email protected]

網民發現：個胸型有啲怪

有眼利網民隨即留言問陳凱琳：「個胸型有啲怪，係咪件內衣移咗位！？」由於陳凱琳所著的是大露背裝，估計是其內的「砵仔糕」（隱形胸墊）移位所致。不過令網民更加驚訝的是，這高低胸的情況可說由頭出現到尾，全程都冇見陳凱琳調整過，令網民非常疑惑追問：「無人提醒佢咩？」

陳凱琳 陳凱琳高低胸的狀況十分明顯。
陳凱琳高低胸的狀況十分明顯。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 這段廣告片長約1分鐘，由陳凱琳坐低食個甜品，到買埋外賣走人，竟然全程都冇人發現並提醒佢高低胸嘅異狀。
這段廣告片長約1分鐘，由陳凱琳坐低食個甜品，到買埋外賣走人，竟然全程都冇人發現並提醒佢高低胸嘅異狀。（圖片來源：[email protected]

辣媽陳凱琳得天獨厚

31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。

岑麗香 4年抱3的陳凱琳，年初生完第三胎迅速回復纖瘦身形，真係令人嘖嘖稱奇。
四年抱三的陳凱琳，年初生完第三胎迅速回復纖瘦身形，真係令人嘖嘖稱奇。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 陳凱琳絕對是得天獨厚，時不時大晒惹火身形，為人母後性感程度有增無減。
陳凱琳絕對是得天獨厚，時不時大晒惹火身形，為人母後性感程度有增無減。（圖片來源：[email protected]

2013年參選港姐體重只得呢個數！

身高1米62嘅Grace當年參選港姐時體重只得39.5KG，已經被觀眾話太瘦，佢去年受訪時對於自己身材十分有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型，「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」

陳凱琳 Grace參選港姐時體重只得39.5KG，當年有唔少觀眾話太瘦。
Grace參選港姐時體重只得39.5KG，當年有唔少觀眾話太瘦。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳 不過Grace對自己身材好有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型。
不過Grace對自己身材好有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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