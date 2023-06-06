陳凱琳執靚拍片離奇失威驚現高低胸 網民最驚訝一件事
陳凱琳著大露背裝歎甜品
出名纖瘦苗條的陳凱琳，即使同鄭嘉穎婚後四年抱三，身形卻未有走樣，反而更加玲瓏浮凸，日前她拍了一段廣告片，內容講述她背著老公鄭嘉穎執到靚一靚，出門去歎新出的甜品，但當她一除下外套，騷出內裡的露背連身裙造型時，網民卻驚訝發現她身前出現了明顯高低胸的情況。
網民發現：個胸型有啲怪
有眼利網民隨即留言問陳凱琳：「個胸型有啲怪，係咪件內衣移咗位！？」由於陳凱琳所著的是大露背裝，估計是其內的「砵仔糕」（隱形胸墊）移位所致。不過令網民更加驚訝的是，這高低胸的情況可說由頭出現到尾，全程都冇見陳凱琳調整過，令網民非常疑惑追問：「無人提醒佢咩？」
辣媽陳凱琳得天獨厚
31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三的陳凱琳升呢圈中辣媽，不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。
2013年參選港姐體重只得呢個數！
身高1米62嘅Grace當年參選港姐時體重只得39.5KG，已經被觀眾話太瘦，佢去年受訪時對於自己身材十分有自信，仲話最滿意就需擁有一個健康平均嘅身型，「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！