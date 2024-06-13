陳凱琳曾公開被黃秋生踩演技 時隔9年揭戲屎原因：人生嘅污點

前港姐冠軍32歲陳凱琳當年卸任後大受力捧，拍過《名門暗戰》、《張保仔》、《巨輪II》等作品，不過就經常被批演技差。日前，陳凱琳與朋友直播時，就公開回應曾經被黃秋生狠批「戲屎」一事，高EQ回應反而獲網民大讚！

