陳凱琳曾公開被黃秋生踩演技 時隔9年揭戲屎原因：人生嘅污點
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前港姐冠軍32歲陳凱琳當年卸任後大受力捧，拍過《名門暗戰》、《張保仔》、《巨輪II》等作品，不過就經常被批演技差。日前，陳凱琳與朋友直播時，就公開回應曾經被黃秋生狠批「戲屎」一事，高EQ回應反而獲網民大讚！
陳凱琳重提《張保仔》戲屎原因：人生嘅污點
在陳凱琳最近一次直播中，有網民提到喜歡她在2015年劇集《張保仔》中的角色時，陳凱琳就回應說：「呢個係我人生嘅污點。」她似乎擔心自己說得太多，隨即補充道：「講笑哈哈！」儘管如此，陳凱琳仍然坦白分享了當年拍攝《張保仔》的艱難經歷。
陳凱琳透露，這是她第一次擔任女一，由於她完全沒有表演經驗，拍攝過程非常匆忙，「拍咗6個月，因為我真係完全唔識做戲，冇學過冇演過啦！但就日日Chur（趕工）50個鐘，50個鐘冇瞓覺拍埋呢套劇。」她指出，當時的拍攝情況非常艱苦，包括工廠景觀和外景的輪流拍攝。
陳凱琳笑指角色獲小朋友喜愛
儘管陳凱琳自批她的表現不合格，她也提到一些小朋友觀眾非常喜歡她的表演，她開玩笑說：「即係佢覺得我當自己係一個卡通人物去做，但我冇，我係實做嘅，大家覺得好Cute，咁就算啦！」
黃秋生9年前批評陳凱琳表情猙獰
陳凱琳在2015年演出《張保仔》時，她的表現引來了影帝黃秋生的公開批評。當時黃秋生表示，陳凱琳在劇中的小動作讓他感到困擾，以至於他只看了半集就關掉了電視，又指陳凱琳開槍時表情猙獰。不過黃秋生就指並不全是陳凱琳的錯，導演亦有責任，並且需要負責。
圖片來源：TVB、IG@anthonyperrywong