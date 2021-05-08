陳凱琳媽親揭龍鳳胎似混血兒之謎 直認曾反對女兒同鄭嘉穎拍拖

陳凱琳和龍鳳胎細佬Derek不時被誤以為是混血兒，但父母外貌卻是純正港人，陳凱琳媽媽Connie最近接受電台訪問時，親揭一對龍鳳胎似混血兒的真正原因，同時陳凱琳媽媽提及女兒當初同鄭嘉穎拍拖，一直好反對更拒絕見鄭嘉穎。

文：東方新地｜圖：陳凱琳IG