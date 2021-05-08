陳凱琳媽親揭龍鳳胎似混血兒之謎 直認曾反對女兒同鄭嘉穎拍拖
文：東方新地｜圖：陳凱琳IG
「14、15歲突然眼大咗、臉尖咗」
陳凱琳媽媽Connie日前接受車淑梅的《舊日的足跡》訪問，對外界的疑問都一一大方回答。陳凱琳媽媽親揭龍鳳胎與大女完全唔同樣咁回答：「其實 Grace 同 Derek 龍鳳胎出世嗰時同大家姐一樣好白淨，但突然喺 14、15 歲嘅時候眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根又多咗，可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔血統，加上佢哋細個又鍾意戶外活動，又或去加拿大讀書時，嗰度嘅食物有好多荷爾蒙啦﹗」
「我問過大女Grace靚過佢，會唔會唔舒服？」
陳凱琳曾提過大家姐對被指唔及港姐冠軍細妹靚一事好介懷，陳凱琳媽媽Connie爆Grace自細好貪靚：「大家姐 Joyce 比較運動型、率性、唔計較，係好柔和嘅人。相反 Grace 3、4 歲開始一定要著裙出街，有一次去海洋公園，佢堅持著裙否則寧願唔去，結果佢真係選擇留喺屋企。坦白講，大女Joyce 14、15 歲進入青春期，我真係問過佢『如果有人話妹妹靚過你，你會唔會唔舒服？』Joyce 說唔會：『佢(Grace)係我妹妹，每個人都靚，只係角度唔同，其他人唔可以用外表去分裂我哋姊妹，否則我會將話題中止。』」
直認反對女兒同鄭嘉穎拍拖：「唔想見佢﹗」
陳家對鄭嘉穎呢個女婿點睇？陳凱琳媽媽Connie都答得好坦白，當初鄭嘉穎追求Grace，媽媽係反對嘅：「一來我唔認識佢(嘉穎)，二來聽聞佢好花弗，三年紀當然都有少少影響，怕佢只係玩玩吓。但我唔可以一刀切，始終大家係成年人，我初時甚至唔想見佢，因為我驚唔知點面對佢同相處。我真係好驚，又好唔開心，唔知點算好，因為呢次係 Grace 嘅初戀，Grace 就提議大家分開祈禱，結果，祈禱中上帝要我主動去認識佢（鄭嘉穎）…」
「多次溝通先至互相接納」
陳凱琳媽媽Connie話後來跟鄭嘉穎見面，慢慢認識才對他很大改觀：「 記得第一次見 面，佢(嘉穎)好熱情，好有禮貌，仲送咗支好靚嘅紅酒，講嘢唔會左顧右盼，實話實說，係個誠實嘅好孩子，好值得我尊重，我哋大家以成年人嘅態度去溝通，經過多次溝通，我哋先至互相接納，至可以融為一體。」
爆嘉穎擔心老婆仔女唔夠錢使
陳凱琳婚後火速誕兩子，Grace媽對鄭嘉穎呢女婿大讚冇彈，平時更會保持聯絡：「我湊緊孫又會打電話畀佢，佢又會即刻接，我哋冇隔膜﹗結婚之後，佢以家庭為重，重到我要叫佢減啲，唔好咁誇張，佢成日問，兩個仔大咗會唔會夠錢用，驚住通貨膨脹，成日問老婆舒唔舒服，成日叫 Grace 唔好慳錢，要用就用﹗」
讚鄭嘉穎有101分
陳凱琳媽媽爆雖然嘉穎擔心唔夠錢畀老婆仔女使，但對家人好大方：「佢（鄭嘉穎）又會神神秘秘買個靚手袋送畀 Grace，仲同 Grace 講『唔知點樣去多謝你，我真係好愛你﹗』佢(嘉穎)對媽媽、家人，甚至工人都好恩待，我以為佢係講嘢大聲嘅大男人，原來好細心、好窩心、好體貼﹗我呢個女婿好似紅酒，初試一啖未飲出味道，一路飲味道會愈來愈好﹗我好愛佢，真係好愛佢，佢好抵錫﹗我畀佢 101 分，嗰一分係上帝額外加上去嘅﹗」